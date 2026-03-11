Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Acemi Cadı dizisinde Toygar karakterini canlandıran Kaan Yılmaz'ın bir sosyal medya fenomenine verdiği röportajdaki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları Kaan Yılmaz'ın yeni görünümünü Johnny Depp'e benzetenler ve zamanın etkisini vurgulayanlar olarak iki gruba ayrıldı.

2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Merve Boluğur'un oynadığı Ayşegül karakterine duyduğu aşkla tanınan Toygar karakteri hafızalarda kaldı.

1984 doğumlu Kaan Yılmaz, Hayat Bilgisi ve Acemi Cadı dizileriyle tanınan oyuncu, sunucu ve müzisyen olarak bilinmektedir.

Kaan Yılmaz'ın paylaşılan fotoğrafları eski izleyiciler arasında büyük bir nostalji dalgası başlattı.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve Merve Boluğur'un başrolünde olduğu Acemi Cadı dizisi, karakterleriyle hala hafızalarda. Dizinin en renkli isimlerinden biri olan ve Ayşegül'e duyduğu imkansız aşkla tanınan Toygar, yani Kaan Yılmaz, son haliyle bir kez daha gündeme geldi. Bir sosyal medya fenomenine verdiği röportajdaki kareleri sosyal medyada paylaşılan oyuncu için birçok yorum yapıldı.

Fotoğraflar: Sosyal medya SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "JOHNNY DEPP Mİ, ZAMAN MI ACIMASIZ?" Kaan Yılmaz'ın yeni görüntüsü kısa sürede etkileşim rekoru kırarken, takipçiler iki farklı görüşe ayrıldı. Bir kısım kullanıcı oyuncunun yeni tarzını dünyaca ünlü yıldıza benzetirken, bir kısım ise geçen yılların etkisine vurgu yaptı. İşte o dikkat çeken yorumlar: "Johnny Depp'e benziyor baya" "Ne kadar değişmiş be" "Yakışıklım ya" "Zaman ne acımasız, prime Toygar'dan eser kalmamış ama yine karizmasın kral" "Zaman çok acımasız"