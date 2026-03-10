CANLI YAYIN
Yeşilçam yıldızı Aynur Aydan’dan gözyaşları içinde "Beni görün" çağrısı!

Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet gibi dev isimlerle aynı projede çalışan Yeşilçam yıldızı Aynur Aydan, yıllar süren sessizliğini bozarak sinemaya dönmek istediğini duyurdu. Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncunun "Anne olur, anneanne olur oynarım" sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

  • 79 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Aynur Aydan, yönetmen ve yapımcılara seslenerek setlere olan özlemini ve oynamak istediğini gözyaşlarıyla dile getirdi.
  • Aynur Aydan, 1966 yılında İntikam Fırtınası filmiyle kariyerine başlamış ve Battal Gazi ile Tarkan gibi kült yapımlarda rol almıştır.
  • Oyuncu, anne veya anneanne rollerinde oynayabileceğini belirterek yapımcılardan kendisini görmeleri çağrısında bulundu.
  • Aydan'ın Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet gibi isimlerle birlikte çalıştığı filmler Yeşilçam'ın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Yeşilçam'ın altın çağında "Battal Gazi"den "Tarkan"a kadar pek çok kült yapımda rol alan 79 yaşındaki Aynur Aydan, uzun süren suskunluğunu hüzünlü bir videoyla bozdu. 1966 yılında "İntikam Fırtınası" filmiyle kariyerine ilk adımını atan oyuncu, yönetmen ve yapımcılara seslenerek setlere olan özlemini dile getirdi.

"Sinemayı çok seviyorum, hala oynamak istiyorum"diyen Aydan, eski günleri hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı. Sinema emekçisinin bu samimi haykırışı, sektörde ve hayranları arasında büyük bir vefa tartışması başlattı.

Yeşilçam yıldızı Aynur Aydan’dan gözyaşları içinde "Beni görün" çağrısı!-3

"ESKİ GÜNLERİ HATIRLADIM"

Yeşilçam yıldızı, sinemaya olan özlemini şu sözlerle anlattı: "Merhaba ben Aynur Aydan. Sinemayı çok seviyorum. Sizlerle oynamak istiyorum. Sayın yönetmenim, filmciler, yapımcılar lütfen beni de görün lütfen. Çok istiyorum, çok arz ediyorum. İnşallah iyi bir teklif gelir. Anne olur, anneanne olur, oynarım yani. Of, hüzünlendim. Eski günleri hatırladım. Duyarsınız herhalde yapımcılar. Bu lafım size. Beni ağlattınız"

Aynur Aydan gözyaşlarıyla seslendi: "Oynamak istiyorum"

Yeşilçam yıldızı Aynur Aydan’dan gözyaşları içinde "Beni görün" çağrısı!-4

AYNUR AYDAN'IN SİNEMA YOLCULUĞU: 1966'DAN GÜNÜMÜZE

Dönem / FilmRol ArkadaşlarıKariyer Notu
İntikam Fırtınası (1966)İlk AdımSinema dünyasına profesyonel giriş.
Battal Gazi SerisiCüneyt ArkınDönemin en çok izlenen tarihi yapımları.
Tarkan & Deli MuratKartal TibetYeşilçam'ın unutulmaz kadın figürü.
2026 ÇağrısıYapımcılar & Yönetmenler"Beni de görün" diyerek setlere davet.

Yeşilçam yıldızı Aynur Aydan’dan gözyaşları içinde "Beni görün" çağrısı!-5

YEŞİLÇAM'DA VEFA SINAVI

Aynur Aydan'ın bu çıkışı, aslında bir neslin hafızasında yer eden sanatçıların yaşadığı unutulma korkusunu ve sektörel vefasızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. "Hala oynamak istiyorum" cümlesi sadece bir iş talebi değil, bir sanatçının ruhunun hala setlerde attığının kanıtı. Sosyal medyada bu çağrıya verilecek destek, belki de usta oyuncuyu yeniden bir "anne" veya "anneanne" rolüyle beyaz perdede görmemizi sağlayacak.

Yeşilçam yıldızı Aynur Aydan’dan gözyaşları içinde "Beni görün" çağrısı!-6

MERAK EDİLENLER

Aynur Aydan kimdir?

1966 yılında sinemaya giren, Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet gibi isimlerle çok sayıda aksiyon ve dram filminde rol almış Yeşilçam oyuncularından biridir.

Aynur Aydan hangi filmlerde oynadı?

Battal Gazi, Tarkan, Bizansı Titreten Adam, Deli Murat ve Güzel Şoför gibi sinema tarihine geçen yapımlarda rol almıştır.

Aynur Aydan'ın ne hakkında açıklama yaptı?

Usta oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen oyunculuk yeteneğini konuşturmak istediğini belirterek yapımcılardan uygun bir rol teklifi beklediğini açıklamıştır.

