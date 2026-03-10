YEŞİLÇAM'DA VEFA SINAVI

Aynur Aydan'ın bu çıkışı, aslında bir neslin hafızasında yer eden sanatçıların yaşadığı unutulma korkusunu ve sektörel vefasızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. "Hala oynamak istiyorum" cümlesi sadece bir iş talebi değil, bir sanatçının ruhunun hala setlerde attığının kanıtı. Sosyal medyada bu çağrıya verilecek destek, belki de usta oyuncuyu yeniden bir "anne" veya "anneanne" rolüyle beyaz perdede görmemizi sağlayacak.