Nükhet Duru ile The Weeknd arasında telif diyaloğu: "Benim için zevkti"

Türk müziğinin usta ismi Nükhet Duru, dünyaca ünlü yıldız The Weeknd’in bir şarkısında kendi eserinin kullanıldığını ve telif geliri elde ettiğini açıkladı. Kanadalı sanatçı ise bu sözlere sosyal medyadan yanıt verdi. The Weeknd’in “Benim için zevkti” mesajı kısa sürede gündem oldu.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Nükhet Duru, son açıklamalarıyla magazin gündeminde yer aldı.

The Weeknd / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

TELİF GELİRİ ELDE EDİYOR

Usta sanatçı, dünyaca ünlü R&B yıldızı The Weeknd'in Often adlı parçasında Ben Sana Vurgunum eserinden bir bölümün kullanıldığını belirterek bu nedenle telif geliri elde ettiğini söyledi.

Nükhet Duru

"ORADAN İYİ PARA KAZANIYORUM"

Duru, katıldığı bir programda "The Weeknd, Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi para kazandım."şeklinde açıklama yaptı.

Nükhet Duru ile The Weeknd arasında telif diyaloğu: "Benim için zevkti"-4

HİT LİSTELERİNDE YER ALDI

2014 yılında yayımlanan ve The Weeknd'in en bilinen şarkılarından biri haline gelen Often, uzun süre müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştı.

The Weeknd'in sosyal medya paylaşımı

"BENİM İÇİN ZEVKTİ"

Duru'nun açıklamalarının ardından The Weeknd de sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kanadalı sanatçı, Duru'nun sözlerini paylaşarak"Benim için zevkti" ifadelerini kullandı.

Nükhet Duru'nun sosyal medya paylaşımı

"SEVGİLERİMİ YOLLUYORUM PRENSİM"

Nükhet Duru ise The Weeknd'in paylaşımına"Müzik sınırlara sahip değildir. Sevgilerimi yolluyorum, prensim."şeklinde not düşerek yanıt verdi.

Nükhet Duru ile The Weeknd arasında telif diyaloğu: "Benim için zevkti"-7

ŞARKI YENİDEN GÜNDEME TAŞINDI

İkilinin bu karşılıklı mesajları sosyal medyada büyük ilgi görürken, yıllar önce yayımlanan şarkı yeniden gündeme taşındı.

