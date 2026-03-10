Türk müziğinin güçlü seslerinden Nükhet Duru, son açıklamalarıyla magazin gündeminde yer aldı.
TELİF GELİRİ ELDE EDİYOR
Usta sanatçı, dünyaca ünlü R&B yıldızı The Weeknd'in Often adlı parçasında Ben Sana Vurgunum eserinden bir bölümün kullanıldığını belirterek bu nedenle telif geliri elde ettiğini söyledi.
"ORADAN İYİ PARA KAZANIYORUM"
Duru, katıldığı bir programda "The Weeknd, Often şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi para kazandım."şeklinde açıklama yaptı.
HİT LİSTELERİNDE YER ALDI
2014 yılında yayımlanan ve The Weeknd'in en bilinen şarkılarından biri haline gelen Often, uzun süre müzik listelerinde üst sıralarda yer almıştı.
"BENİM İÇİN ZEVKTİ"
Duru'nun açıklamalarının ardından The Weeknd de sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kanadalı sanatçı, Duru'nun sözlerini paylaşarak"Benim için zevkti" ifadelerini kullandı.
"SEVGİLERİMİ YOLLUYORUM PRENSİM"
Nükhet Duru ise The Weeknd'in paylaşımına"Müzik sınırlara sahip değildir. Sevgilerimi yolluyorum, prensim."şeklinde not düşerek yanıt verdi.
ŞARKI YENİDEN GÜNDEME TAŞINDI
İkilinin bu karşılıklı mesajları sosyal medyada büyük ilgi görürken, yıllar önce yayımlanan şarkı yeniden gündeme taşındı.