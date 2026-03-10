The Weeknd, sosyal medya hesabından Duru'nun açıklamalarına 'Benim için zevkti' yanıtını verdi

Nükhet Duru, The Weeknd'in şarkısından düzenli olarak telif geliri elde ettiğini açıkladı

The Weeknd'in 2014'te yayınlanan 'Often' şarkısında Nükhet Duru'nun 'Ben Sana Vurgunum' eserinden bir bölüm kullanıldığı açıklandı

The Weeknd / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

TELİF GELİRİ ELDE EDİYOR

Usta sanatçı, dünyaca ünlü R&B yıldızı The Weeknd'in Often adlı parçasında Ben Sana Vurgunum eserinden bir bölümün kullanıldığını belirterek bu nedenle telif geliri elde ettiğini söyledi.