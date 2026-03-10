"BAKMAYA DOYAMIYORUM"

Serezli şu sözleri ifade etti:

Çok beğeniyorum. Bir kere bakmaya doyamıyorum. Ayrıca kıza haksızlık ediyorlar, hiç de kötü oynamıyor. O rol ne veriliyorsa ona, o rolü gayet güzel yerine getiriyor. Hep 'Burada da olmadı, şurada da gene oynamadı' falan diyorlar, hiç öyle düşünmüyorum. Gayet güzel. Amerikan yıldızları var aynı değerde, aynı romantik komedilerde oynayanlar, komedilerde oynayanlar... Onlardan arda kalır tarafı yok.