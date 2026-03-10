CANLI YAYIN
Nevra Serezli’den Hande Erçel’e destek: "Bakmaya doyamıyorum"

Usta oyuncu Nevra Serezli, son dönemde oyunculuğu sık sık eleştirilen Hande Erçel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erçel’in performansını başarılı bulduğunu söyleyen Serezli, genç oyuncuya haksızlık yapıldığını ifade etti. Serezli, "Bir kere bakmaya doyamıyorum" şeklinde ifade etti.

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Nevra Serezli, meslektaşı Hande Erçel hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

HANDE ERÇEL'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

YouTube programına konuk olan Serezli, beğendiği oyuncular sorulduğunda Hande Erçel'e övgü dolu sözler söyledi.

Hande Erçel

EKRAN ENERJİSİNİN GÜÇLÜ OLDUĞUNU BELİRTTİ

Usta oyuncu, Erçel'in performansının eleştirildiği kadar kötü olmadığını belirterek genç oyuncunun rolünü başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi. Serezli ayrıca Erçel'in ekran enerjisinin güçlü olduğunu ve kendisini izlerken büyük keyif aldığını ifade etti.

"BAKMAYA DOYAMIYORUM"

Serezli şu sözleri ifade etti:

Çok beğeniyorum. Bir kere bakmaya doyamıyorum. Ayrıca kıza haksızlık ediyorlar, hiç de kötü oynamıyor. O rol ne veriliyorsa ona, o rolü gayet güzel yerine getiriyor. Hep 'Burada da olmadı, şurada da gene oynamadı' falan diyorlar, hiç öyle düşünmüyorum. Gayet güzel. Amerikan yıldızları var aynı değerde, aynı romantik komedilerde oynayanlar, komedilerde oynayanlar... Onlardan arda kalır tarafı yok.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KONUŞULAN OYUNCULARINDAN

Rol aldığı diziler, sosyal medyadaki geniş takipçi kitlesi ve uluslararası markalarla yaptığı iş birlikleriyle dikkat çeken Hande Erçel, son yıllarda Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi.

OYUNCULUK PERFORMANSI TARTIŞMALI

Ancak genç oyuncunun kariyerinde en çok tartışılan konulardan biri de oyunculuk performansı oluyor. Erçel'in yer aldığı projeler sosyal medyada sık sık tartışma yaratırken, bazı izleyiciler performansını beğenirken bazıları ise eleştiriyor.

DESTEĞİ YANKI UYANDIRDI

Nevra Serezli'nin Hande Erçel'e verdiği destek ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

