Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın kısa süren evliliği resmen sona erdi.
İLK KEZ KONUŞTU
Boşanmanın ardından bir mekan çıkışında görüntülenen Mehmet Ali Erbil, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu.
"SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK"
Mehmet Ali Erbil,"Ayrılıklar, ölümden sonraki en büyük travmaymış. Biz üç yılı aşkın bir süredir birlikte olduk, saygı çerçevesinde ayrıldık"dedi.
"OĞLUMU KÖPEĞİMİZİ ÖZLEDİM"
"Gazetecilerin travmatik durumu atlatabildiniz mi?" sorusuna ise"3 hafta oldu. Hiç konuşmadık. Bir tek oğlumu köpeğimizi yani özledim"dedi.
"BÜYÜK KONUŞMAM"
Erbil, "Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna da "Büyük konuşmam"dedi.
MAGAZİNDE SIK SIK KONUŞULDU
Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evlenen çiftin ilişkisi magazin gündeminde sık sık konuşulmuştu.
EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTTİ
Aralarındaki yaş farkı ve inişli çıkışlı ilişkileriyle dikkat çeken çiftin evliliği Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede sona erdi.
EVLİLİKLERİ TEMELDEN SARSILDI
Mahkeme, evliliğin evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle bitirilmesine karar verdi.