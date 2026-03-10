CANLI YAYIN
Geri

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Köpeğimi özledim"

Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın 6 aylık evliliği tek celsede sona erdi. Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Erbil, sessizliğini bozdu. Ünlü şovmen en çok köpeğini özlediğini söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Köpeğimi özledim"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evliliği Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde tek celsede sona erdi
  • Ağustos 2023'te evlenen çiftin boşanma kararı, evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle alındı
  • Mehmet Ali Erbil, boşanma sonrası yaptığı ilk açıklamada üç yıllık birlikteliklerinin saygı çerçevesinde sona erdiğini belirtti
  • Erbil, boşanmanın üzerinden üç hafta geçtiğini ve bu süreçte eski eşiyle hiç görüşmediklerini ifade etti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın kısa süren evliliği resmen sona erdi.

Mehmet Ali Erbil / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

İLK KEZ KONUŞTU

Boşanmanın ardından bir mekan çıkışında görüntülenen Mehmet Ali Erbil, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Köpeğimi özledim"-3

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK"

Mehmet Ali Erbil,"Ayrılıklar, ölümden sonraki en büyük travmaymış. Biz üç yılı aşkın bir süredir birlikte olduk, saygı çerçevesinde ayrıldık"dedi.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan

"OĞLUMU KÖPEĞİMİZİ ÖZLEDİM"

"Gazetecilerin travmatik durumu atlatabildiniz mi?" sorusuna ise"3 hafta oldu. Hiç konuşmadık. Bir tek oğlumu köpeğimizi yani özledim"dedi.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Köpeğimi özledim"-5

"BÜYÜK KONUŞMAM"

Erbil, "Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna da "Büyük konuşmam"dedi.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Köpeğimi özledim"-6

MAGAZİNDE SIK SIK KONUŞULDU

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında evlenen çiftin ilişkisi magazin gündeminde sık sık konuşulmuştu.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Köpeğimi özledim"-7

EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTTİ

Aralarındaki yaş farkı ve inişli çıkışlı ilişkileriyle dikkat çeken çiftin evliliği Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada tek celsede sona erdi.

Mehmet Ali Erbil boşanma sonrası ilk kez konuştu: "Köpeğimi özledim"-8

EVLİLİKLERİ TEMELDEN SARSILDI

Mahkeme, evliliğin evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle bitirilmesine karar verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler