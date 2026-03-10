Ortadoğu'daki kaosun göbeğinde uçuşlar durma noktasına gelmiş ve her yer belirsizlik içindeyken tek umudu Türkiye'ye dönmek olan Ivana Sert, sergilediği tavırla "pes" dedirtti.Ivana Sert’in THY isyanı ters tepti: "Dubai’de bırakın gelmesin!"
Güvenlik gerekçesiyle tüm uçuşların iptal olduğu bir ortamda, kendisini kurtarmak için Umman üzerinden ek sefer düzenleyen Türk Hava Yolları'nın (THY) uyguladığı bilet farkına isyan eden Sert, havayolu şirketini şikayet edeceğini duyurmuştu.
Milli markamızı hedef alan bu çıkış, sosyal medyada büyük bir öfkeye dönüştü. Takipçilerinden"Hiçbir şirket gelemiyorken THY totonuzu kurtarmaya geliyor", "Tehlikeden korktuğun yere saldırmak nedir?"tepkileri yağan Sert, eleştiri yağmuruna tutuldu.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: "BIZIMLA DEĞİLSİN!"
Dün Türkiye'ye dönen Ivana Sert, havalimanından "Şükürler olsun ülkeme döndüm" paylaşımı yapsa da sosyal medya kullanıcıları bu geç gelen sevgiyi kabul etmedi.
Türkiye'ye ayak basar basmaz oğlu Ateş Sert ile bir karesini paylaşan Ivana Sert, altına şu notu düştü:
"Oğlumla birlikte hayatımızın en zor günlerinden geçtik. Savaşın gölgesinde günlerce mahsur kaldık. İçimdeki korkuyu ona hissettirmemek için güçlü durdum. Çünkü kalbimde biliyordum ki Allah bizi yalnız bırakmaz. Şükürler olsun, oğlumla birlikte ülkeme döndüm..."
Ancak Ivana Sert'in bu anne şefkati ve ülke sevgisi temalı paylaşımı, THY hakkında söylediklerini unutturmaya yetmedi. Sosyal medya kullanıcıları, daha birkaç gün önce bilet farkı için THY'ye tepki gösteren Sert'i yorum yağmuruna tuttu:
"Bir tarafın sıkışınca hemen ülkem"
"Hangi ülken mesela? Hayde Sırbistan'a"
"THY Türkiye'nin gururu"
"Türkiye ne zaman sizin ülkeniz oldu?"
MERAK EDİLENLER
Ivana Sert neden THY'yi hedef aldı?
Dubai'deki savaş krizi sırasında kendisini Umman üzerinden tahliye eden THY'nin, bilet değişikliği için fiyat farkı talep etmesini eleştirerek yasal yollara başvuracağını belirtmiştir.
Sosyal medyadaki "Bizımla değilsin" yorumu ne anlama geliyor?
Ivana Sert'in jüri üyeliği yaptığı dönemdeki meşhur repliğine atıf yapan takipçileri, milli değerimiz THY'ye karşı sergilediği tutum sonrası modacıya olan desteklerini çektiklerini ifade etmektedir.
Ivana Sert'in "ülkem" vurgusu neden inandırıcı bulunmadı?
Savaş bölgesinden kurtarılana kadar THY'yi eleştirip, güvenli bölgeye (Türkiye'ye) ayak bastıktan hemen sonra bu ifadeyi kullanması takipçileri tarafından "çıkarcı bir yaklaşım" olarak yorumlanmıştır.