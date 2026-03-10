Türkiye'ye ayak basar basmaz oğlu Ateş Sert ile bir karesini paylaşan Ivana Sert, altına şu notu düştü:

"Oğlumla birlikte hayatımızın en zor günlerinden geçtik. Savaşın gölgesinde günlerce mahsur kaldık. İçimdeki korkuyu ona hissettirmemek için güçlü durdum. Çünkü kalbimde biliyordum ki Allah bizi yalnız bırakmaz. Şükürler olsun, oğlumla birlikte ülkeme döndüm..."