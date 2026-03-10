CANLI YAYIN
Geri

İbrahim Tatlıses ailesindeki krize Derya Tuna da katıldı: “Keşke barış sağlansa”

İbrahim Tatlıses ile çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında yaşanan miras tartışması gündemdeki yerini koruyor. Ailedeki gerilim büyürken, Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna barış çağrısı yaptı. Tuna, "Herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba" şeklinde kendi fikrini ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İbrahim Tatlıses ailesindeki krize Derya Tuna da katıldı: “Keşke barış sağlansa”
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki miras tartışması yeniden alevlendi.
  • Ahmet Tatlıses, babasının kendisini vurdurmak için tetikçi tuttuğunu ve 14 yaşında silah taşımaya zorladığını iddia etti.
  • Tartışmaya İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses de katılarak dedesi ve amcası İdo Tatlıses hakkında sert açıklamalarda bulundu.
  • Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, aile içi krize ilişkin barış çağrısında bulundu.
  • Kriz, İbrahim Tatlıses'in miras konusundaki açıklamalarıyla başladı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında uzun süredir devam eden miras tartışması yeniden gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

AİLE İÇİ GERİLİM BÜYÜDÜ

Aile içinde yaşanan gerilim, son günlerde yapılan açıklamalar ve karşılıklı iddialarla daha da büyüdü.

İbrahim Tatlıses ailesindeki krize Derya Tuna da katıldı: “Keşke barış sağlansa”-3

MAGAZİN GÜNDEMİNİN KONUSU

Tartışmaya, Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'in dedesi hakkında yaptığı sert açıklamalar da eklenince konu magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

İbrahim Tatlıses ailesindeki krize Derya Tuna da katıldı: “Keşke barış sağlansa”-4

İLK KEZ KONUŞTU

Gelişmelerin ardından gözler aileye yakın isimlere çevrilirken, Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna konuyla ilgili ilk kez konuştu.

İbrahim Tatlıses ailesindeki krize Derya Tuna da katıldı: “Keşke barış sağlansa”-5

"KEŞKE BARIŞ SAĞLASALAR"

Tuna, aile içinde yaşanan krize ilişkin "Hepimizin hataları olabilir, yaşa başa bakmıyor. Hiç konuşmadım, konuşmuyorum da. Keşke barış sağlasalar. Herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba."ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses ailesindeki krize Derya Tuna da katıldı: “Keşke barış sağlansa”-6

NELER YAŞANDI?

Krizin fitili, İbrahim Tatlıses'in miras konusundaki açıklamalarıyla ateşlendi. Ardından oğlu Ahmet Tatlıses'in bir televizyon programında yaptığı çarpıcı açıklamalar tartışmayı daha da büyüttü.

İbrahim Tatlıses ailesindeki krize Derya Tuna da katıldı: “Keşke barış sağlansa”-7

BENİ VURDURMAK İÇİN TETİKÇİ TUTTU

Ahmet Tatlıses, çocukluk yıllarına dair dikkat çeken iddialarda bulunarak babasıyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

Babam 'Okul senin neyine' deyip 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır. Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu, kabadayı aleminden adamlar gönderdi.

İbrahim Tatlıses ailesindeki krize Derya Tuna da katıldı: “Keşke barış sağlansa”-8

"ARKA TARAFTA BİZE TEMİZLE DERDİN"

Ayrıca babasının sahnedeyken kuliste talimatlar verdiğini öne süren Ahmet Tatlıses, "O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses. Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize 'temizle' derdin."ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmaya torun Mert Tatlıses de dahil oldu. Mert Tatlıses, dedesi ve amcası İdo Tatlıses hakkında sert açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses ailesindeki krize Derya Tuna da katıldı: “Keşke barış sağlansa”-9

SIK SORULAN SORULAR

Derya Tuna ne zaman doğdu?
▶Derya Tuna, 17 Temmuz 1965 tarihinde doğdu.

Derya Tuna nasıl tanındı?
▶İbrahim Tatlıses ile tanışmadan önce İstanbul Yenikapı'daki gazinolarda sahne alan bir şarkıcıydı.

Derya Tuna ve İdo Tatlıses'in eşi

Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses nasıl tanıştı?
▶İkili 1983 yılında çekilen Günah filminin setinde tanıştı.

Derya Tuna'nın çocuğu var mı?
▶Derya Tuna'nın, İbrahim Tatlıses ile ilişkisinden İdo Tatlıses adında bir oğlu bulunmaktadır.

Derya Tuna

Derya Tuna hangi filmlerde rol aldı?
▶Tuna, Günah (1983), Yalnızım (1985) ve Gülüm Benim (1987) filmlerinde rol aldı.

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses ne zaman ayrıldı?
▶Çift, yaklaşık 18 yıl süren birlikteliklerinin ardından 2001 yılında yollarını ayırdı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler