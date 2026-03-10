Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında uzun süredir devam eden miras tartışması yeniden gündeme geldi.
AİLE İÇİ GERİLİM BÜYÜDÜ
Aile içinde yaşanan gerilim, son günlerde yapılan açıklamalar ve karşılıklı iddialarla daha da büyüdü.
MAGAZİN GÜNDEMİNİN KONUSU
Tartışmaya, Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses'in dedesi hakkında yaptığı sert açıklamalar da eklenince konu magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
İLK KEZ KONUŞTU
Gelişmelerin ardından gözler aileye yakın isimlere çevrilirken, Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna konuyla ilgili ilk kez konuştu.
"KEŞKE BARIŞ SAĞLASALAR"
Tuna, aile içinde yaşanan krize ilişkin "Hepimizin hataları olabilir, yaşa başa bakmıyor. Hiç konuşmadım, konuşmuyorum da. Keşke barış sağlasalar. Herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba."ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANDI?
Krizin fitili, İbrahim Tatlıses'in miras konusundaki açıklamalarıyla ateşlendi. Ardından oğlu Ahmet Tatlıses'in bir televizyon programında yaptığı çarpıcı açıklamalar tartışmayı daha da büyüttü.
BENİ VURDURMAK İÇİN TETİKÇİ TUTTU
Ahmet Tatlıses, çocukluk yıllarına dair dikkat çeken iddialarda bulunarak babasıyla ilgili şu sözleri dile getirdi:
Babam 'Okul senin neyine' deyip 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır. Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu, kabadayı aleminden adamlar gönderdi.
"ARKA TARAFTA BİZE TEMİZLE DERDİN"
Ayrıca babasının sahnedeyken kuliste talimatlar verdiğini öne süren Ahmet Tatlıses, "O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses. Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize 'temizle' derdin."ifadelerini kullandı.
Yaşanan tartışmaya torun Mert Tatlıses de dahil oldu. Mert Tatlıses, dedesi ve amcası İdo Tatlıses hakkında sert açıklamalarda bulundu.
