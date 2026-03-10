Gelişmelerin ardından gözler aileye yakın isimlere çevrilirken, Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Tuna, aile içinde yaşanan krize ilişkin "Hepimizin hataları olabilir, yaşa başa bakmıyor. Hiç konuşmadım, konuşmuyorum da. Keşke barış sağlasalar. Herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba." ifadelerini kullandı.

Krizin fitili, İbrahim Tatlıses'in miras konusundaki açıklamalarıyla ateşlendi. Ardından oğlu Ahmet Tatlıses'in bir televizyon programında yaptığı çarpıcı açıklamalar tartışmayı daha da büyüttü.

Babam 'Okul senin neyine' deyip 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır. Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu, kabadayı aleminden adamlar gönderdi.

Ahmet Tatlıses, çocukluk yıllarına dair dikkat çeken iddialarda bulunarak babasıyla ilgili şu sözleri dile getirdi:

"ARKA TARAFTA BİZE TEMİZLE DERDİN"

Ayrıca babasının sahnedeyken kuliste talimatlar verdiğini öne süren Ahmet Tatlıses, "O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses. Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize 'temizle' derdin."ifadelerini kullandı.

Yaşanan tartışmaya torun Mert Tatlıses de dahil oldu. Mert Tatlıses, dedesi ve amcası İdo Tatlıses hakkında sert açıklamalarda bulundu.