Gülsim Ali İlhan, bazı oyuncuların tarihi karakterler veya ağır dram rollerinde karakterin içine hapsolduğunu ancak kendisinin bu tür oyunculardan olmadığını ifade etti.

Ekranların sevilen yüzü Gülsim Ali İlhan, katıldığı bir davette muhabirlerin "Rolünüzün etkisinde kalır mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada fırtınalar estirdi. Bazı oyuncuların hayat verdikleri karakterlere aşırı bağlandığını belirten İlhan, yakın zamanda bir arkadaşını "Sen çok fazla inanma istersen oynadığın karaktere" sözleriyle uyardığını itiraf etti.

"BEN ONLARDAN DEĞİLİM"

Tarihi karakterler veya ağır dram rollerinde bazı oyuncuların karakterin içine hapsolduğunu söyleyen Gülsim Ali, bu duruma mesafeli olduğunu açıkça dile getirdi: "Mesela tarihi bir karakter ya da başka bir şey... Bazı insanlar öyle oynanır, çok içine girerler. Ben onlardan değilim"