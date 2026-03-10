CANLI YAYIN
Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, meslektaşlarının "rol karmaşası" yaşamasına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Setteki profesyonellik anlayışını anlatan oyuncu, karakterin etkisinden çıkamayan arkadaşlarına verdiği tavsiyeyle dikkat çekti.

Gülsim Ali İlhan’dan oyunculuk itirafı: Meslektaşlarına "karakter" uyarısı!
  • Oyuncu Gülsim Ali İlhan, bir davette oynadığı rollerin etkisinde kalmadığını ve kostümü çıkardığı an karakterden çıktığını belirtti.
  • Gülsim Ali İlhan, yakın zamanda bir oyuncu arkadaşını oynadığı karaktere çok fazla inanmaması konusunda uyardığını açıkladı.
  • Gülsim Ali İlhan, eve gidip pijama giydiğinde bambaşka bir kişi olduğunu söyleyerek iş ve özel hayat arasında keskin bir çizgi çektiğini vurguladı.
  • Gülsim Ali İlhan, bazı oyuncuların tarihi karakterler veya ağır dram rollerinde karakterin içine hapsolduğunu ancak kendisinin bu tür oyunculardan olmadığını ifade etti.

Ekranların sevilen yüzü Gülsim Ali İlhan, katıldığı bir davette muhabirlerin "Rolünüzün etkisinde kalır mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada fırtınalar estirdi. Bazı oyuncuların hayat verdikleri karakterlere aşırı bağlandığını belirten İlhan, yakın zamanda bir arkadaşını "Sen çok fazla inanma istersen oynadığın karaktere"sözleriyle uyardığını itiraf etti.

Kostümü çıkardığı an rolden çıktığını vurgulayan oyuncu, iş ve özel hayat arasındaki keskin çizgiyi "Eve gidip pijama giydiğimde bambaşka bir Gülsim oluyorum"diyerek özetledi.

"BEN ONLARDAN DEĞİLİM"

Tarihi karakterler veya ağır dram rollerinde bazı oyuncuların karakterin içine hapsolduğunu söyleyen Gülsim Ali, bu duruma mesafeli olduğunu açıkça dile getirdi: "Mesela tarihi bir karakter ya da başka bir şey... Bazı insanlar öyle oynanır, çok içine girerler. Ben onlardan değilim"

"Kostümle gelen, kostümle gider" yöntemini benimseyen Gülsim Ali İlhan, setteki mesai bitimiyle birlikte karakteri orada bıraktığını ifade etti. Ünlü oyuncu, "O kostümü çıkardığın an rolden çıkıyorsun"dedi.

MERAK EDİLENLER

Gülsim Ali rolünün etkisinde kalıyor mu?

Hayır, ünlü oyuncu kostümünü çıkardığı an rolden çıktığını ve normal hayatına döndüğünü belirtmiştir.

Gülsim Ali hangi oyuncu arkadaşını uyardı?

Ali, isim vermeden, oynadığı karaktere çok fazla inanan ve etkisinden çıkamayan bir meslektaşını uyardığını açıklamıştır.

Gülsim Ali evde nasıl biridir?

Ünlü oyuncu, evine gittiğinde üstünü değiştirip pijama giydiği an bambaşka, sade ve işinden arınmış bir "Gülsim" olduğunu ifade etmiştir.

