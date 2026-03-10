Başarılı oyuncu Gizem Karaca, annelik hayatından paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.
OYUN OYNADIĞI ANLARI PAYLAŞTI
Son olarak 8 aylık kızıyla oyun oynadığı anları paylaşan Karaca, takipçilerine bebeklerin teknolojiye olan ilgisine yönelik bir soru yöneltti.
"BAYA İLERLEDİM BU KULE İŞİNDE"
Karaca, paylaşımına "Baya ilerledim bu kule işinde, siz daha durun neler neler inşa ediyorum yakında paylaşırım. Günümün yarısı bu çitlerin içinde geçiyor. Bu arada bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor? Sizde de öyle mi?"şeklinde not düştü.
İLK KEZ ANNE BABA OLDU
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçioğlu ile evlenen Karaca, yaklaşık 9 ay önce kızları Yaz'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
KIZIYLA SIK SIK PAYLAŞIMLAR YAPIYOR
Zamanının büyük bölümünü kızıyla geçiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle sık sık iletişim kuruyor.
ANNELİK SABRI ÖĞRETTİ
Geçtiğimiz günlerde gelen soruları yanıtlayan Karaca, anneliğin kendisine sabrı öğrettiğini söylemişti.
"1 HAFTA SONRA 8 AYLIK OLUYOR"
Ünlü oyuncu ayrıca kızının gelişimi hakkında da"Yaz 1 hafta sonra 8 aylık oluyor. 7,5 yazmalıydım. Şu ana kadar yeni güncellemeyle Yaz kendisi oturabiliyor, düşe kalka emekliyor, bir yerlere tutunarak ayağa kalkmalar başladı."sözlerini ifade etmişti.