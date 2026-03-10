CANLI YAYIN
Gizem Karaca'da kızı Yaz'la yeni paylaşım: "Bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor"

2017’de iş insanı Kemal Ekmekçioğlu ile evlenen Gizem Karaca, 9 ay önce anne olmuştu. Ünlü oyuncu, kızı Yaz ile geçirdiği anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Karaca son paylaşımına "Günümün yarısı bu çitlerin içinde geçiyor" şeklinde not düştü.

  • Oyuncu Gizem Karaca, 8 aylık kızı Yaz ile oyun oynadığı anları sosyal medyada paylaştı.
  • Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçioğlu ile evlendi ve 9 ay önce ilk kez anne oldu.
  • Karaca, kızının emekleme ve oturma gibi gelişim aşamalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
  • Ünlü oyuncu, zamanının büyük bölümünü kızıyla geçirdiğini ve anneliğin kendisine sabrı öğrettiğini belirtti.

Başarılı oyuncu Gizem Karaca, annelik hayatından paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor.

Gizem Karaca ve kızı Leyla Naz / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

OYUN OYNADIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Son olarak 8 aylık kızıyla oyun oynadığı anları paylaşan Karaca, takipçilerine bebeklerin teknolojiye olan ilgisine yönelik bir soru yöneltti.

Gizem Karaca'nın son paylaşımı

"BAYA İLERLEDİM BU KULE İŞİNDE"

Karaca, paylaşımına "Baya ilerledim bu kule işinde, siz daha durun neler neler inşa ediyorum yakında paylaşırım. Günümün yarısı bu çitlerin içinde geçiyor. Bu arada bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor? Sizde de öyle mi?"şeklinde not düştü.

Gizem Karaca, Kemal Ekmekçioğlu ve Leyla Naz

İLK KEZ ANNE BABA OLDU

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçioğlu ile evlenen Karaca, yaklaşık 9 ay önce kızları Yaz'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Gizem Karaca'da kızı Yaz'la yeni paylaşım: "Bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor"-5

KIZIYLA SIK SIK PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Zamanının büyük bölümünü kızıyla geçiren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle sık sık iletişim kuruyor.

Gizem Karaca'da kızı Yaz'la yeni paylaşım: "Bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor"-6

ANNELİK SABRI ÖĞRETTİ

Geçtiğimiz günlerde gelen soruları yanıtlayan Karaca, anneliğin kendisine sabrı öğrettiğini söylemişti.

Gizem Karaca'da kızı Yaz'la yeni paylaşım: "Bu bebekler nasıl telefonu bilerek doğuyor"-7

"1 HAFTA SONRA 8 AYLIK OLUYOR"

Ünlü oyuncu ayrıca kızının gelişimi hakkında da"Yaz 1 hafta sonra 8 aylık oluyor. 7,5 yazmalıydım. Şu ana kadar yeni güncellemeyle Yaz kendisi oturabiliyor, düşe kalka emekliyor, bir yerlere tutunarak ayağa kalkmalar başladı."sözlerini ifade etmişti.

