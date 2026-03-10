Hem oyunculuğu hem de sesiyle yıllardır zirvede yer alan Emre Altuğ, katıldığı programda geçmişe dair defterleri açtı. Jön olmanın ekmeğini yediği kadar "cefasını" da çektiğini belirten Altuğ, dış görünüşü yüzünden çok istediği rolleri kaçırdığını söyledi.
2006 yapımı "Eve Giden Yol" filminde bir kötü adamı canlandırmak için yapımcıyla karşı karşıya geldiğini anlatan sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:
"Çok oynamak istediğim rolleri kaçırdım zamanında. 2006 yapımı 'Eve Giden Yol' filminde kötü adamı oynayacaktım. Yapımcı 'Senden olmaz' dedi. Kendimi çirkinleştirmek için çabaladım, sonunda ikna ettim. Ama herkesi ikna edemiyorsunuz maalesef."
"HAYATIMA FORMAT ATTIM"
Değişimden korkmadığını ve her insanın 10 yılda bir kendisini yenilemesi gerektiğini savunan Altuğ, yaklaşık 5 yıl önce radikal bir karar aldığını açıkladı. Kariyerine ve hayatına yepyeni bir yön verdiğini belirten ünlü isim,"Her insan kendine 10 senede bir format atmalı. Değişmekten korkmamalıyız. Ben de yaklaşık beş yıl önce hayatımı altüst ederek kendimi baştan kurdum"diyerek değişim mesajı verdi.
MERAK EDİLENLER
Emre Altuğ neden çirkinleşmeye çalıştı?
2006 yapımı "Eve Giden Yol" filminde yakışıklı bulunduğu için verilmeyen "kötü adam" rolünü alabilmek ve yapımcıyı ikna etmek için dış görünüşünü değiştirmeye çabalamıştır.
Emre Altuğ'un "format" açıklaması ne anlama geliyor?
Ünlü sanatçı, insanların belirli aralıklarla hayatlarını ve alışkanlıklarını yenilemesi gerektiğini savunarak kendisinin de 5 yıl önce hayatını baştan kurduğunu ifade etmiştir.