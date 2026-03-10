Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Emre Altuğ, yakışıklı görünüşü nedeniyle istediği rolleri kaçırdığını açıkladı.

Sanatçı, 2006 yapımı 'Eve Giden Yol' filminde kötü adam rolü için yapımcıyı ikna etmek amacıyla kendini çirkinleştirmeye çalıştı.

Altuğ, dış görünüşü yüzünden herkesi ikna edemediğini belirtti.

Ünlü isim, yaklaşık 5 yıl önce hayatına format atarak kendini baştan kurduğunu söyledi.

Altuğ, her insanın 10 yılda bir kendini yenilemesi gerektiğini savundu.

Hem oyunculuğu hem de sesiyle yıllardır zirvede yer alan Emre Altuğ, katıldığı programda geçmişe dair defterleri açtı. Jön olmanın ekmeğini yediği kadar "cefasını" da çektiğini belirten Altuğ, dış görünüşü yüzünden çok istediği rolleri kaçırdığını söyledi.

Fotoğraf: Sosyal medya 2006 yapımı "Eve Giden Yol" filminde bir kötü adamı canlandırmak için yapımcıyla karşı karşıya geldiğini anlatan sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi: "Çok oynamak istediğim rolleri kaçırdım zamanında. 2006 yapımı 'Eve Giden Yol' filminde kötü adamı oynayacaktım. Yapımcı 'Senden olmaz' dedi. Kendimi çirkinleştirmek için çabaladım, sonunda ikna ettim. Ama herkesi ikna edemiyorsunuz maalesef."