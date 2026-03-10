CANLI YAYIN
Emre Altuğ'dan yıllar sonra gelen oyunculuk itirafı: "Kendimi çirkinleştirmek için çabaladım"

Kariyerinde yakışıklı etiketinden kurtulup farklı karakterlere hayat vermek isteyen Emre Altuğ’dan dikkat çeken bir itiraf geldi. "Eve Giden Yol" filminde kötü adamı oynamak için yapımcıları ikna edemeyen ünlü sanatçı, rolü kapmak için nasıl çirkinleşmeye çalıştığını ve hayatına attığı "formatı" ilk kez anlattı.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Emre Altuğ, yakışıklı görünüşü nedeniyle istediği rolleri kaçırdığını açıkladı.
  • Sanatçı, 2006 yapımı 'Eve Giden Yol' filminde kötü adam rolü için yapımcıyı ikna etmek amacıyla kendini çirkinleştirmeye çalıştı.
  • Altuğ, dış görünüşü yüzünden herkesi ikna edemediğini belirtti.
  • Ünlü isim, yaklaşık 5 yıl önce hayatına format atarak kendini baştan kurduğunu söyledi.
  • Altuğ, her insanın 10 yılda bir kendini yenilemesi gerektiğini savundu.

Hem oyunculuğu hem de sesiyle yıllardır zirvede yer alan Emre Altuğ, katıldığı programda geçmişe dair defterleri açtı. Jön olmanın ekmeğini yediği kadar "cefasını" da çektiğini belirten Altuğ, dış görünüşü yüzünden çok istediği rolleri kaçırdığını söyledi.

Fotoğraf: Sosyal medya

2006 yapımı "Eve Giden Yol" filminde bir kötü adamı canlandırmak için yapımcıyla karşı karşıya geldiğini anlatan sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Çok oynamak istediğim rolleri kaçırdım zamanında. 2006 yapımı 'Eve Giden Yol' filminde kötü adamı oynayacaktım. Yapımcı 'Senden olmaz' dedi. Kendimi çirkinleştirmek için çabaladım, sonunda ikna ettim. Ama herkesi ikna edemiyorsunuz maalesef."

"HAYATIMA FORMAT ATTIM"

Değişimden korkmadığını ve her insanın 10 yılda bir kendisini yenilemesi gerektiğini savunan Altuğ, yaklaşık 5 yıl önce radikal bir karar aldığını açıkladı. Kariyerine ve hayatına yepyeni bir yön verdiğini belirten ünlü isim,"Her insan kendine 10 senede bir format atmalı. Değişmekten korkmamalıyız. Ben de yaklaşık beş yıl önce hayatımı altüst ederek kendimi baştan kurdum"diyerek değişim mesajı verdi.

MERAK EDİLENLER

Emre Altuğ neden çirkinleşmeye çalıştı?

2006 yapımı "Eve Giden Yol" filminde yakışıklı bulunduğu için verilmeyen "kötü adam" rolünü alabilmek ve yapımcıyı ikna etmek için dış görünüşünü değiştirmeye çabalamıştır.

Emre Altuğ'un "format" açıklaması ne anlama geliyor?

Ünlü sanatçı, insanların belirli aralıklarla hayatlarını ve alışkanlıklarını yenilemesi gerektiğini savunarak kendisinin de 5 yıl önce hayatını baştan kurduğunu ifade etmiştir.

