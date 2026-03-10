TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; eski Türkiye güzeli Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikte önceki gün Sarıyer'de görüntülendi. Bir otoparktan çıkarken objektiflere yansıyan çift, gazetecilerin sorularını kısa bir şekilde yanıtladı.
Ayaküstü sohbet eden Şener,"Bir arkadaşımıza geldik"diyerek buluşmanın nedenini açıkladı. Muhabirlerin ilişkilerinin nasıl gittiğine dair sorularına ise çift birlikte cevap verdi. Şener ve Arman, "Her şey yolunda, tam gaz devam ediyor"diyerek birlikteliklerinin gayet iyi gittiğini dile getirdi.
PODYUMLARDAN MASALSI DÜĞÜNLERE
Demet Şener'in aşk grafiği, magazin dünyasının en çok takip edilen hikayelerinden biri olmuştu. 1995 yılında Miss Turkey tacını takarak Türkiye güzeli seçilen Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünya evine girmişti. Magazin dünyasında "masalsı" olarak nitelendirilen bu evlilikten 2006 yılında kızı İrem, 2009 yılında ise oğlu Ömer dünyaya gelmişti. Ancak 13 yıl süren bu birliktelik, 2018 yılında tüm Türkiye'nin konuştuğu olaylı bir boşanma davasıyla noktalanmıştı.
Kutluay sonrası Cenk Küpeli ile kısa süren bir evlilik daha yapan ünlü model, yaşadığı tüm bu fırtınalı süreçlerin ardından Tolga Arman ile huzuru yakaladı.
|Yıl
|Olay / Dönüm Noktası
|Detay
|1995
|Miss Turkey Birinciliği
|Tescilli Güzel Unvanı
|2005-2018
|İbrahim Kutluay Evliliği
|13 Yıllık Birliktelik ve 2 Çocuk
|2019-2021
|Cenk Küpeli Dönemi
|Kısa Süren İkinci Evlilik
|2021-Günümüz
|Tolga Arman Aşkı
|"Tam Gaz" Devam Eden Mutluluk
HUZURUN YENİ ADRESİ
Demet Şener, yıllarca süren magazinel fırtınaların ve yüksek profilli ayrılıkların ardından daha sakin ve emin adımlarla ilerlediği bir ilişki modelini seçmiş görünüyor. Tolga Arman ile sergiledikleri sessiz ama derinden ilerleyen bu tablo, Şener'in artık hayatında kaostan ziyade huzuru önceliklendirdiğini kanıtlıyor.
MERAK EDİLENLER
Demet Şener ve Tolga Arman ne zamandır birlikte?
Çift, 2021 yılından bu yana istikrarlı bir birliktelik sürdürmektedir.
Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kaç çocuğu var?
2005-2018 yılları arasında evli kalan çiftin, bu birliktelikten İrem adında bir kızı ve Ömer adında bir oğlu bulunmaktadır.
Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor mu?
Çift, son açıklamalarında ilişkilerinin "tam gaz" devam ettiğini belirtse de henüz resmi bir evlilik kararı açıklamış değildir.