CANLI YAYIN
Geri

Demet Şener ve Tolga Arman'ın Sarıyer turu: Aşkta tam gaz devam kararı!

Tescilli güzel Demet Şener ve iş insanı sevgilisi Tolga Arman, Sarıyer'de baş başa görüntülendi. İlişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu belirten çift, "Tam gaz devam" mesajı vererek düşman çatlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Demet Şener ve Tolga Arman'ın Sarıyer turu: Aşkta tam gaz devam kararı!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Eski Türkiye güzeli Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile Sarıyer'de görüntülendi ve ilişkilerinin iyi gittiğini belirtti.
  • Şener, 1995 yılında Miss Turkey tacını takmış ve 2005-2018 yılları arasında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evli kalmıştır.
  • İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Şener, 2018'de olaylı bir boşanma davası geçirmiştir.
  • Şener, Kutluay'dan sonra Cenk Küpeli ile kısa süreli bir evlilik daha yapmıştır.
  • Demet Şener ve Tolga Arman, 2021 yılından bu yana birlikte olduklarını açıklamıştır.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; eski Türkiye güzeli Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikte önceki gün Sarıyer'de görüntülendi. Bir otoparktan çıkarken objektiflere yansıyan çift, gazetecilerin sorularını kısa bir şekilde yanıtladı.

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile objektiflere yansıdı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

Ayaküstü sohbet eden Şener,"Bir arkadaşımıza geldik"diyerek buluşmanın nedenini açıkladı. Muhabirlerin ilişkilerinin nasıl gittiğine dair sorularına ise çift birlikte cevap verdi. Şener ve Arman, "Her şey yolunda, tam gaz devam ediyor"diyerek birlikteliklerinin gayet iyi gittiğini dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

PODYUMLARDAN MASALSI DÜĞÜNLERE

Demet Şener'in aşk grafiği, magazin dünyasının en çok takip edilen hikayelerinden biri olmuştu. 1995 yılında Miss Turkey tacını takarak Türkiye güzeli seçilen Şener, 2005 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünya evine girmişti. Magazin dünyasında "masalsı" olarak nitelendirilen bu evlilikten 2006 yılında kızı İrem, 2009 yılında ise oğlu Ömer dünyaya gelmişti. Ancak 13 yıl süren bu birliktelik, 2018 yılında tüm Türkiye'nin konuştuğu olaylı bir boşanma davasıyla noktalanmıştı.

Demet Şener ve Tolga Arman'ın Sarıyer turu: Aşkta tam gaz devam kararı!-4

Kutluay sonrası Cenk Küpeli ile kısa süren bir evlilik daha yapan ünlü model, yaşadığı tüm bu fırtınalı süreçlerin ardından Tolga Arman ile huzuru yakaladı.

YılOlay / Dönüm NoktasıDetay
1995Miss Turkey BirinciliğiTescilli Güzel Unvanı
2005-2018İbrahim Kutluay Evliliği13 Yıllık Birliktelik ve 2 Çocuk
2019-2021Cenk Küpeli DönemiKısa Süren İkinci Evlilik
2021-GünümüzTolga Arman Aşkı"Tam Gaz" Devam Eden Mutluluk

Demet Şener ve Tolga Arman'ın Sarıyer turu: Aşkta tam gaz devam kararı!-5

HUZURUN YENİ ADRESİ

Demet Şener, yıllarca süren magazinel fırtınaların ve yüksek profilli ayrılıkların ardından daha sakin ve emin adımlarla ilerlediği bir ilişki modelini seçmiş görünüyor. Tolga Arman ile sergiledikleri sessiz ama derinden ilerleyen bu tablo, Şener'in artık hayatında kaostan ziyade huzuru önceliklendirdiğini kanıtlıyor.

Demet Şener ve Tolga Arman'ın Sarıyer turu: Aşkta tam gaz devam kararı!-6

MERAK EDİLENLER

Demet Şener ve Tolga Arman ne zamandır birlikte?

Çift, 2021 yılından bu yana istikrarlı bir birliktelik sürdürmektedir.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kaç çocuğu var?

2005-2018 yılları arasında evli kalan çiftin, bu birliktelikten İrem adında bir kızı ve Ömer adında bir oğlu bulunmaktadır.

Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor mu?

Çift, son açıklamalarında ilişkilerinin "tam gaz" devam ettiğini belirtse de henüz resmi bir evlilik kararı açıklamış değildir.

"Hayal kırıklığıydı!"
İbrahim Kutluay’la 13 yıl evli kalan Demet Şener’in hayal kırıklığı: Yıllar sonra açıkladı
İbrahim Kutluay’la 13 yıl evli kalan Demet Şener’in hayal kırıklığı: Yıllar sonra açıkladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler