Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Eski Türkiye güzeli Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile Sarıyer'de görüntülendi ve ilişkilerinin iyi gittiğini belirtti.

Şener, 1995 yılında Miss Turkey tacını takmış ve 2005-2018 yılları arasında milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile evli kalmıştır.

İbrahim Kutluay ile evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu olan Şener, 2018'de olaylı bir boşanma davası geçirmiştir.

Şener, Kutluay'dan sonra Cenk Küpeli ile kısa süreli bir evlilik daha yapmıştır.

Demet Şener ve Tolga Arman, 2021 yılından bu yana birlikte olduklarını açıklamıştır.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; eski Türkiye güzeli Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikte önceki gün Sarıyer'de görüntülendi. Bir otoparktan çıkarken objektiflere yansıyan çift, gazetecilerin sorularını kısa bir şekilde yanıtladı.

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile objektiflere yansıdı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) Ayaküstü sohbet eden Şener,"Bir arkadaşımıza geldik"diyerek buluşmanın nedenini açıkladı. Muhabirlerin ilişkilerinin nasıl gittiğine dair sorularına ise çift birlikte cevap verdi. Şener ve Arman, "Her şey yolunda, tam gaz devam ediyor"diyerek birlikteliklerinin gayet iyi gittiğini dile getirdi.