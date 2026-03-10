CANLI YAYIN
Damsız giriş engelinin bedeli ağır oldu: Konser mekanına 256 bin TL para cezası!

İstanbul'da bir konser mekanının "damsız girilmez" gerekçesiyle iki erkek arkadaşı içeri almaması, yargıdan dönerek cezayla sonuçlandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), işletmenin bu uygulamasını ayrımcılık olarak değerlendirip para cezası kesti.

  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Mert Demir konserinde iki erkek arkadaşın 'damsız giriş yapılamaz' gerekçesiyle içeri alınmamasını ayrımcılık olarak değerlendirdi.
  • TİHEK, 8 Şubat 2025 tarihinde yaşanan olay nedeniyle mekana 256 bin 357 lira idari para cezası verdi.
  • Bilet alan iki erkek arkadaş, biletlerde böyle bir düzenleme olmadığını belirterek TİHEK'e şikayette bulundu.
  • İşletme savunmasında, kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla uygun görülmeyen kişileri bilet ücretini iade ederek içeri almama hakkına sahip olduklarını ileri sürdü.
  • Kurum, kararını 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında verdi.

8 Şubat 2025 tarihinde Mert Demir konseri için bilet alan iki erkek arkadaş, mekan kapısında "damsız giriş yapılamaz" denilerek içeri alınmadı. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; onlar da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) 'Bilette iki erkeğin içeri alınmayacağına ilişkin bir düzenleme yoktu' diyerek şikayette bulundu.

"İÇERİ ALMAMA HAKKIMIZ VAR" SAVUNMASI YETMEDİ

İşletme savunmasında, "uygun görülmeyen kişilerin bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama haklarına sahip olduklarını ve organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bazı kişileri içeri almama hakkını kullanabileceğini" belirtti.

AYRIMCILIK YAPILDI DENİLDİ

Ancak Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu soruşturma sonrası şu kararı aldı. Kurum, söz konusu uygulamayı 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun kapsamında ayrımcılık olarak değerlendirdi ve mekana 256 bin 357 lira para cezası kesilmesine hükmetti.

OLAYIN SEYRİ: ADIM ADIM CEZA SÜRECİ

Tarih / BirimGelişmeSonuç
8 Şubat 2025Mert Demir Konseriİki erkek arkadaş kapıdan çevrildi.
Şikayet BaşvurusuTİHEK'e müracaat"Bilette böyle bir ikaz yok" denildi.
İşletme SavunmasıKadın-Erkek DengesiUygun görülmeyen kişiyi almama hakkı savunuldu.
TİHEK Kararı6701 Sayılı Kanun256.357 TL İdari Para Cezası.

