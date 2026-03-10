8 Şubat 2025 tarihinde Mert Demir konseri için bilet alan iki erkek arkadaş, mekan kapısında "damsız giriş yapılamaz" denilerek içeri alınmadı. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; onlar da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) 'Bilette iki erkeğin içeri alınmayacağına ilişkin bir düzenleme yoktu' diyerek şikayette bulundu.
"İÇERİ ALMAMA HAKKIMIZ VAR" SAVUNMASI YETMEDİ
İşletme savunmasında, "uygun görülmeyen kişilerin bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama haklarına sahip olduklarını ve organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bazı kişileri içeri almama hakkını kullanabileceğini" belirtti.
AYRIMCILIK YAPILDI DENİLDİ
Ancak Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu soruşturma sonrası şu kararı aldı. Kurum, söz konusu uygulamayı 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun kapsamında ayrımcılık olarak değerlendirdi ve mekana 256 bin 357 lira para cezası kesilmesine hükmetti.
OLAYIN SEYRİ: ADIM ADIM CEZA SÜRECİ
|Tarih / Birim
|Gelişme
|Sonuç
|8 Şubat 2025
|Mert Demir Konseri
|İki erkek arkadaş kapıdan çevrildi.
|Şikayet Başvurusu
|TİHEK'e müracaat
|"Bilette böyle bir ikaz yok" denildi.
|İşletme Savunması
|Kadın-Erkek Dengesi
|Uygun görülmeyen kişiyi almama hakkı savunuldu.
|TİHEK Kararı
|6701 Sayılı Kanun
|256.357 TL İdari Para Cezası.