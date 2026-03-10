Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Mert Demir konserinde iki erkek arkadaşın 'damsız giriş yapılamaz' gerekçesiyle içeri alınmamasını ayrımcılık olarak değerlendirdi.

8 Şubat 2025 tarihinde Mert Demir konseri için bilet alan iki erkek arkadaş, mekan kapısında "damsız giriş yapılamaz" denilerek içeri alınmadı. Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre; onlar da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) 'Bilette iki erkeğin içeri alınmayacağına ilişkin bir düzenleme yoktu' diyerek şikayette bulundu.

"İÇERİ ALMAMA HAKKIMIZ VAR" SAVUNMASI YETMEDİ İşletme savunmasında, "uygun görülmeyen kişilerin bilet ücretini iade etmek kaydıyla içeri almama haklarına sahip olduklarını ve organizasyon sahibinin kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla bazı kişileri içeri almama hakkını kullanabileceğini" belirtti.