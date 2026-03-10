TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; BergüzarKorel, 4 ayda 20 kilo verdi. Bunu spora borçlu olduğunu söyledi. Korel, neredeyse her gün giyindiği spor kıyafetlerinden ilham aldı. Kendi giyim markasını kurdu. Rahat kombinler hazırlayan Korel, "Evet yaptım. Çok yakında" diyerek de sosyal medyasında markasının tanıtımını yaptı.
Ürünleri için şu ifadeleri kullandı: "Bazen yoğun günün ortasında durup nefes almak, bazen de şehrin sokaklarında özgürce kaybolmak... Hareketlerinizi kısıtlamayan, dökümlü kesimiyle size alan açan tasarımlar sadece bir kıyafet değil gün boyu sürecek bir konfor eşlikçisi..."
BERGÜZAR KOREL'İN 20 KİLO VERDİREN DİSİPLİN ÇİZELGESİ
|Kategori
|Uygulanan Yöntem / Rutin
|Beslenme Düzeni
|Şeker, glüten ve süt ürünleri tamamen hayatından çıkarıldı.
|Kardiyo Rutini
|Günlük 2 saat aksatılmadan yapılan tempolu yürüyüş.
|Egzersiz
|Günde 1 saat yüzme programı.
|Yöntem
|Diyetisyen eşliğinde, cerrahi işlem içermeyen doğal süreç.
|Süre
|4 Ayda 20 Kilo Kaybı
MERAK EDİLENLER
Bergüzar Korel zayıflama ameliyatı oldu mu?
Hayır, Bergüzar Korel cerrahi müdahale veya zayıflama iğnesi kullanmadığını; süreci tamamen diyet ve sporla yönettiğini açıklamıştır.
Bergüzar Korel'in yeni markası ne satıyor?
Korel'in kendi spor rutininden ilham alarak kurduğu marka, hareket özgürlüğü sağlayan, dökümlü ve konfor odaklı rahat kombinler sunmaktadır.