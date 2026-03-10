Korel, spor kıyafetlerinden ilham alarak kendi giyim markasını kurdu ve sosyal medyada tanıtımını yaptı.

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; BergüzarKorel, 4 ayda 20 kilo verdi. Bunu spora borçlu olduğunu söyledi. Korel, neredeyse her gün giyindiği spor kıyafetlerinden ilham aldı. Kendi giyim markasını kurdu. Rahat kombinler hazırlayan Korel, "Evet yaptım. Çok yakında" diyerek de sosyal medyasında markasının tanıtımını yaptı.