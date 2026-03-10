CANLI YAYIN
Bergüzar Korel kendi giyim markasını kurdu! Spor rutininden doğan yeni girişim

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, disiplinli bir çalışma ile 4 ayda tam 20 kilo vererek iğne ipliğe döndü. Fit görünümüyle hayran bırakan Korel, zayıflama sürecindeki spor tutkusunu kendi giyim markasını kurarak taçlandırdı.

  • Korel, spor kıyafetlerinden ilham alarak kendi giyim markasını kurdu ve sosyal medyada tanıtımını yaptı.
  • Zayıflama süreci de merak edilen Korel, şeker, glüten ve süt ürünlerini tamamen hayatından çıkardı.
  • Korel, günlük 2 saat tempolu yürüyüş ve 1 saat yüzme programı uyguladı.
  • Korel, zayıflama sürecini diyetisyen eşliğinde cerrahi işlem olmadan yönetti.

TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; BergüzarKorel, 4 ayda 20 kilo verdi. Bunu spora borçlu olduğunu söyledi. Korel, neredeyse her gün giyindiği spor kıyafetlerinden ilham aldı. Kendi giyim markasını kurdu. Rahat kombinler hazırlayan Korel, "Evet yaptım. Çok yakında" diyerek de sosyal medyasında markasının tanıtımını yaptı.

Ürünleri için şu ifadeleri kullandı: "Bazen yoğun günün ortasında durup nefes almak, bazen de şehrin sokaklarında özgürce kaybolmak... Hareketlerinizi kısıtlamayan, dökümlü kesimiyle size alan açan tasarımlar sadece bir kıyafet değil gün boyu sürecek bir konfor eşlikçisi..."

3 çocuk annesi Korel, kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu.

BERGÜZAR KOREL'İN 20 KİLO VERDİREN DİSİPLİN ÇİZELGESİ

KategoriUygulanan Yöntem / Rutin
Beslenme DüzeniŞeker, glüten ve süt ürünleri tamamen hayatından çıkarıldı.
Kardiyo RutiniGünlük 2 saat aksatılmadan yapılan tempolu yürüyüş.
EgzersizGünde 1 saat yüzme programı.
YöntemDiyetisyen eşliğinde, cerrahi işlem içermeyen doğal süreç.
Süre4 Ayda 20 Kilo Kaybı

MERAK EDİLENLER

Bergüzar Korel zayıflama ameliyatı oldu mu?

Hayır, Bergüzar Korel cerrahi müdahale veya zayıflama iğnesi kullanmadığını; süreci tamamen diyet ve sporla yönettiğini açıklamıştır.

Bergüzar Korel'in yeni markası ne satıyor?

Korel'in kendi spor rutininden ilham alarak kurduğu marka, hareket özgürlüğü sağlayan, dökümlü ve konfor odaklı rahat kombinler sunmaktadır.

