Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisinin oyuncusu Toprak Sağlam, Instagram hikayesinde köpeği Mocha ile fotoğrafını paylaştı.

Dizide Altın karakterini canlandıran Sağlam, paylaşımına 'Ma besties' notunu düştü.

A.B.İ. dizisinin kadrosunda Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.

Toprak Sağlam'ın makyajsız paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

Ekranların yeni tutkusu A.B.İ., bu akşam yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu gibi dev isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Toprak Sağlam, set yorgunluğunu en yakın dostuyla attı.

Fotoğraf: Sosyal medya "MA BESTIES" NOTUYLA PAYLAŞTI Dizide canlandırdığı Altın karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, Instagram hikayesinde sevimli dostu Mocha ile samimi bir karesini paylaştı. "Ma besties" (En yakın arkadaşlarım) notunu düşen Sağlam'ın sıfır makyaj hali ve doğal gülümsemesi, takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları, "İşte gerçek güzellik", "Altın gibi parlıyor" yorumlarında bulundu.