CANLI YAYIN
Geri

A.B.İ.'nin Altın'ı Toprak Sağlam en doğal haliyle paylaştı!

ATV ekranlarında bu akşam fırtınalar estirmeye hazırlanan "A.B.İ." dizisinin sevilen oyuncusu Toprak Sağlam, sosyal medyayı salladı! Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu’nun paylaştığı dev yapımda Altın karakterini canlandıran Sağlam, doğal haliyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A.B.İ.'nin Altın'ı Toprak Sağlam en doğal haliyle paylaştı!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ATV'de yayınlanan A.B.İ. dizisinin oyuncusu Toprak Sağlam, Instagram hikayesinde köpeği Mocha ile fotoğrafını paylaştı.
  • Dizide Altın karakterini canlandıran Sağlam, paylaşımına 'Ma besties' notunu düştü.
  • A.B.İ. dizisinin kadrosunda Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor.
  • Toprak Sağlam'ın makyajsız paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

Ekranların yeni tutkusu A.B.İ., bu akşam yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu gibi dev isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Toprak Sağlam, set yorgunluğunu en yakın dostuyla attı.

Fotoğraf: Sosyal medya

"MA BESTIES" NOTUYLA PAYLAŞTI

Dizide canlandırdığı Altın karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, Instagram hikayesinde sevimli dostu Mocha ile samimi bir karesini paylaştı. "Ma besties" (En yakın arkadaşlarım) notunu düşen Sağlam'ın sıfır makyaj hali ve doğal gülümsemesi, takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları, "İşte gerçek güzellik", "Altın gibi parlıyor" yorumlarında bulundu.

A.B.İ.'nin Altın'ı Toprak Sağlam en doğal haliyle paylaştı!-3

HEYECAN DORUKTA!

Toprak Sağlam'ın bu doğal paylaşımı, dizi takipçilerini daha da heyecanlandırdı. ATV ekranlarında her hafta izlenme rekorları kıran A.B.İ. dizisinde bu akşam Altın'ı nelerin beklediği ise şimdiden merak konusu oldu. Ortaya çıkan bu samimi görüntülerin ardından, ünlü oyuncunun dizideki o iddialı imajı da bir kez daha gündeme geldi.

A.B.İ.'nin Altın'ı Toprak Sağlam en doğal haliyle paylaştı!-4

MERAK EDİLENLER

A.B.İ. dizisinde Altın karakterini kim oynuyor?

A.B.İ. dizisinde Altın karakterine başarılı oyuncu Toprak Sağlam hayat vermektedir.

A.B.İ. dizisi hangi kanalda ve başrolleri kim?

A.B.İ. dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu paylaşmaktadır.

Toprak Sağlam'ın köpeğinin adı ne?

Toprak Sağlam'ın "Ma besties" notuyla paylaştığı sevimli köpeğin adı Mocha'dır.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler