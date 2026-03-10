Ekranların yeni tutkusu A.B.İ., bu akşam yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu gibi dev isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide performansı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Toprak Sağlam, set yorgunluğunu en yakın dostuyla attı.
"MA BESTIES" NOTUYLA PAYLAŞTI
Dizide canlandırdığı Altın karakteriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, Instagram hikayesinde sevimli dostu Mocha ile samimi bir karesini paylaştı. "Ma besties" (En yakın arkadaşlarım) notunu düşen Sağlam'ın sıfır makyaj hali ve doğal gülümsemesi, takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları, "İşte gerçek güzellik", "Altın gibi parlıyor" yorumlarında bulundu.
HEYECAN DORUKTA!
Toprak Sağlam'ın bu doğal paylaşımı, dizi takipçilerini daha da heyecanlandırdı. ATV ekranlarında her hafta izlenme rekorları kıran A.B.İ. dizisinde bu akşam Altın'ı nelerin beklediği ise şimdiden merak konusu oldu. Ortaya çıkan bu samimi görüntülerin ardından, ünlü oyuncunun dizideki o iddialı imajı da bir kez daha gündeme geldi.
MERAK EDİLENLER
A.B.İ. dizisinde Altın karakterini kim oynuyor?
A.B.İ. dizisinde Altın karakterine başarılı oyuncu Toprak Sağlam hayat vermektedir.
A.B.İ. dizisi hangi kanalda ve başrolleri kim?
A.B.İ. dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu paylaşmaktadır.
Toprak Sağlam'ın köpeğinin adı ne?
Toprak Sağlam'ın "Ma besties" notuyla paylaştığı sevimli köpeğin adı Mocha'dır.