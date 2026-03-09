Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de yemek yiyen şef Batuhan Ergül'ün yediği köftenin içinden cam parçaları çıktı.

Cam parçalarını fark etmeden çiğneyen Ergül'ün ön sağ dişi kırılırken dilinde kesikler oluştu.

İşletme çalışanları Ergül'ü hastaneye götürdü ve hastaneden alınan raporla karakola başvuruldu.

İşletmenin insan kaynakları departmanı Ergül'den olayı sosyal medyada paylaşmamasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'Taksirle Yaralama' soruşturması başlattı.

İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden birinde yemek yiyen şef Batuhan Ergül, hayatının şokunu yaşadı. YEMEK YEMEK İÇİN AVM'YE GİTTİ Olay, geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1947'de kurulan bir lokum fabrikasının 4. kuşak sahibi olan, geçtiğimiz yıllarda ekranların popüler yemek yarışmasına da katılan şef Batuhan Ergül, yemek yemek için Bayrampaşa'da bulunan AVM'de yer alan bir işletmeye gitti.

Temsili restoran görseli / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır. KESKİN BİR ACI Ergül, sipariş ettiği köfteyi yemeye başladı. Yemeğinden aldığı birkaç lokmanın ardından ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hisseden genç adam, tabağını kontrol ettiğinde gördüklerine inanamadı. Yemeğin içerisinden irili ufaklı cam parçaları çıktı.