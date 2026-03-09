CANLI YAYIN
Geri

Ünlü şef Batuhan Ergül restoran mağduru oldu: Köfteden çıkan cam dişini kırdı

Büyük bir AVM'de sipariş ettiği yemeğin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle hastanelik olan şef Batuhan Ergül, hukuk mücadelesi başlattı. Yemeğin içinden çıkan camların fotoğrafını ve doktor raporunu delil olarak sunan genç, "Köftemi yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Yaşanan bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Giriş Tarihi:
Ünlü şef Batuhan Ergül restoran mağduru oldu: Köfteden çıkan cam dişini kırdı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de yemek yiyen şef Batuhan Ergül'ün yediği köftenin içinden cam parçaları çıktı.
  • Cam parçalarını fark etmeden çiğneyen Ergül'ün ön sağ dişi kırılırken dilinde kesikler oluştu.
  • İşletme çalışanları Ergül'ü hastaneye götürdü ve hastaneden alınan raporla karakola başvuruldu.
  • İşletmenin insan kaynakları departmanı Ergül'den olayı sosyal medyada paylaşmamasını istedi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili 'Taksirle Yaralama' soruşturması başlattı.

İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden birinde yemek yiyen şef Batuhan Ergül, hayatının şokunu yaşadı.

YEMEK YEMEK İÇİN AVM'YE GİTTİ

Olay, geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1947'de kurulan bir lokum fabrikasının 4. kuşak sahibi olan, geçtiğimiz yıllarda ekranların popüler yemek yarışmasına da katılan şef Batuhan Ergül, yemek yemek için Bayrampaşa'da bulunan AVM'de yer alan bir işletmeye gitti.

Temsili restoran görseli / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

KESKİN BİR ACI

Ergül, sipariş ettiği köfteyi yemeye başladı. Yemeğinden aldığı birkaç lokmanın ardından ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hisseden genç adam, tabağını kontrol ettiğinde gördüklerine inanamadı. Yemeğin içerisinden irili ufaklı cam parçaları çıktı.

Temsili restoran görseli / Fotoğrafın kaynağı AA'dır.

SAĞ DİŞİNDE KIRIK OLUŞTU

Cam parçalarını fark etmeden çiğneyen Ergül'ün ön sağ dişinde kırık meydana gelirken, dilinde ise kesikler oluştu. Acı içinde durumu restoran çalışanlarına bildiren gence, iddiaya göre"Yetkili kimse yok" yanıtı verildi. Ancak durumun ciddiyeti üzerine işletme çalışanları, kusurlarını kabul ederek talihsiz genci hastaneye götürdü.

"YEMEK YERKEN İÇİNDEN CAM PARÇASI ÇIKTI"

Hastaneden aldığı darp ve tedavi raporuyla karakola giden Ergül, yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yemeğin içinden çıkan camların fotoğrafını ve doktor raporunu delil olarak sunan genç, "Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Yaşanan bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Batuhan Ergül / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

"KARŞI TARAF SOSYAL MEDYA HESABIMI İSTEDİ"

Yakın zamanda sosyal medya hesabını kapatan genç adama işletmenin insan kaynaklarının söylediği sözler de pes dedirtti.

GÜNAYDIN'a konuşan Batuhan Ergül,"Karşı taraf sosyal medya hesabımı istedi. İlk başta her koşulda yanımda olduklarını söylediler fakat sonra yüksek takipçim olmadığı için gerekli özen gösterilmedi ve durumu sosyal medya hesaplarımda paylaşmamam konusunda uyardılar. Paylaşırsam benim için dezavantajlı olacağını söylediler" dedi.

Ünlü şef Batuhan Ergül restoran mağduru oldu: Köfteden çıkan cam dişini kırdı-5

TAKSİRLE YARALAMA SUÇUNDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili "Taksirle Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler