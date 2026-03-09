Türk popunun unutulmaz söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti: “Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız”
“Sana Ne Kime Ne”, “Tek Başına” ve “Mavi Boncuk” gibi hafızalara kazınan şarkıların söz yazarı Ülkü Aker 80 yaşında yaşamını yitirdi. 1970’li ve 1980’li yıllarda Türk pop müziğine damga vuran Aker, başta Ajda Pekkan ve Sezen Aksu olmak üzere birçok sanatçıya söz yazdı. Usta söz yazarı bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayatını kaybetti.
VEFAT HABERİNİ NİL BURAK VE HAKAN EREN DUYURDU
Sanatçının vefat haberi, şarkıcı Nil Burak ve yapımcı Hakan Eren tarafından duyuruldu.
BİRÇOK UNUTULMAZ ESERİ KALEME ALDI
1970'li ve 1980'li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan Aker, Türk pop müziğine kazandırdığı birçok eserle geniş kitlelere ulaştı. "Boşvere Boşvere", "Kim Arar Seni", "Yok Yok Yalan Deme" ve "Sana Ne Kime Ne" gibi pek çok unutulmaz şarkının sözlerini kaleme aldı.
PEK ÇOK ÜNLÜ SANATÇI ESERLERİNİ SESLENDİRDİ
Aker'in eserlerini Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Selda Bağcan ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü sanatçı seslendirdi.
AJDA PEKKAN SAYGI VE MİNNETLE ANDI
Vefat haberinin ardından sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yayımladı. Ajda Pekkan, yaptığı paylaşımda Aker'in yazdığı "Sana Ne Kime Ne" şarkısının kadınların özgürlüğünü anlatan güçlü bir eser olduğunu belirterek usta söz yazarını saygı ve minnetle andığını ifade etti.
"YAZDIĞI ŞARKILARI HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"
Şarkıcı Nilüfer ise Aker'in Türk pop müziğine yüzlerce eser kazandırdığını belirterek, "Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Ülkü Aker, bugün öğle vakti Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.