Türk popunun unutulmaz söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti: “Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız”

1970'li ve 1980'li yıllarda 'Boşvere Boşvere', 'Kim Arar Seni' gibi unutulmaz eserlere imza attı.

Aker'in vefat haberi şarkıcı Nil Burak ve yapımcı Hakan Eren tarafından duyuruldu.

1970'li ve 1980'li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan Aker, Türk pop müziğine kazandırdığı birçok eserle geniş kitlelere ulaştı. "Boşvere Boşvere", "Kim Arar Seni", "Yok Yok Yalan Deme" ve "Sana Ne Kime Ne" gibi pek çok unutulmaz şarkının sözlerini kaleme aldı.

PEK ÇOK ÜNLÜ SANATÇI ESERLERİNİ SESLENDİRDİ

Aker'in eserlerini Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Selda Bağcan ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü sanatçı seslendirdi.

AJDA PEKKAN SAYGI VE MİNNETLE ANDI

Vefat haberinin ardından sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı yayımladı. Ajda Pekkan, yaptığı paylaşımda Aker'in yazdığı "Sana Ne Kime Ne" şarkısının kadınların özgürlüğünü anlatan güçlü bir eser olduğunu belirterek usta söz yazarını saygı ve minnetle andığını ifade etti.