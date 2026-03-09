CANLI YAYIN
Geri

Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Ünlü şarkıcı yara almadı

ABD’de pop yıldızı Rihanna’nın yaşadığı lüks ev silahlı saldırının hedefi oldu. Bir kadın şüpheli aracından ünlü şarkıcının malikanesine doğru çok sayıda el ateş açtı. Saldırı sırasında evde bulunan sanatçı yara almazken saldırgan yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Ünlü şarkıcı yara almadı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Los Angeles'ta Rihanna'nın Beverly Hills'teki evine 30 yaşındaki bir kadın tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
  • Şüpheli, beyaz bir Tesla araçla evden 10 el ateş açtıktan sonra Sherman Oaks'ta polis tarafından yakalandı.
  • Araçta bir saldırı tüfeği ve yedi adet boş kovan bulunurken, evin kapısında ve bahçedeki araçta kurşun izleri tespit edildi.
  • Saldırı sırasında Rihanna, partneri A$AP Rocky ve üç çocuğuyla evde bulunmasına rağmen kimse yaralanmadı.
  • Los Angeles Polis Departmanı saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ABD'de pop müziğin dünyaca ünlü isimlerinden Rihanna'nın Los Angeles'ın Beverly Hills Post Office bölgesindeki evine silahlı saldırı düzenlendi.

Rihanna / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkililerinin verdiği bilgiye göre pazar günü yerel saatle yaklaşık 13.15'te "silah sesi" ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Ünlü şarkıcı yara almadı-3

10 EL ATEŞ AÇILDI

Polis, 30 yaşındaki bir kadının aracından ünlü şarkıcının evine doğru çok sayıda ateş ettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre saldırıda yaklaşık 10 el ateş açıldı.

Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Ünlü şarkıcı yara almadı-4

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görgü tanıklarının ve polis telsiz kayıtlarının aktardığına göre şüpheli, beyaz bir Tesla araçla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis helikopteri tarafından takip edilen araç, Los Angeles'ın Sherman Oaks bölgesindeki bir alışveriş merkezi otoparkında durduruldu ve şüpheli gözaltına alındı.

Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Ünlü şarkıcı yara almadı-5

ARAÇTAN TÜFEK VE YEDİ ADET BOŞ KOVAN ÇIKTI

Polis, araçta bir saldırı tüfeği ve yedi adet boş kovan bulunduğunu açıkladı. Açılan ateş sonucu şarkıcının evinin kapısında ve bahçede park halindeki bir araçta kurşun izleri tespit edildi.

Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Ünlü şarkıcı yara almadı-6

SALDIRIDA KİMSE YARALANMADI

Olay sırasında Rihanna'nın evde olduğu ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Ünlü şarkıcının evde rapçi partneri A$AP Rocky ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı biliniyor.

Rihanna'nın evine silahlı saldırı: Ünlü şarkıcı yara almadı-7

SALDIRI NEDENİ BELİRSİZ

Yetkililer saldırının nedeninin henüz netlik kazanmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler