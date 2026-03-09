ABD'de pop müziğin dünyaca ünlü isimlerinden Rihanna'nın Los Angeles'ın Beverly Hills Post Office bölgesindeki evine silahlı saldırı düzenlendi.
SİLAH SESLERİ DUYULDU
Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) yetkililerinin verdiği bilgiye göre pazar günü yerel saatle yaklaşık 13.15'te "silah sesi" ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
10 EL ATEŞ AÇILDI
Polis, 30 yaşındaki bir kadının aracından ünlü şarkıcının evine doğru çok sayıda ateş ettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre saldırıda yaklaşık 10 el ateş açıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Görgü tanıklarının ve polis telsiz kayıtlarının aktardığına göre şüpheli, beyaz bir Tesla araçla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis helikopteri tarafından takip edilen araç, Los Angeles'ın Sherman Oaks bölgesindeki bir alışveriş merkezi otoparkında durduruldu ve şüpheli gözaltına alındı.
ARAÇTAN TÜFEK VE YEDİ ADET BOŞ KOVAN ÇIKTI
Polis, araçta bir saldırı tüfeği ve yedi adet boş kovan bulunduğunu açıkladı. Açılan ateş sonucu şarkıcının evinin kapısında ve bahçede park halindeki bir araçta kurşun izleri tespit edildi.
SALDIRIDA KİMSE YARALANMADI
Olay sırasında Rihanna'nın evde olduğu ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Ünlü şarkıcının evde rapçi partneri A$AP Rocky ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı biliniyor.
SALDIRI NEDENİ BELİRSİZ
Yetkililer saldırının nedeninin henüz netlik kazanmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.