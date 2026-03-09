ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Görgü tanıklarının ve polis telsiz kayıtlarının aktardığına göre şüpheli, beyaz bir Tesla araçla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Polis helikopteri tarafından takip edilen araç, Los Angeles'ın Sherman Oaks bölgesindeki bir alışveriş merkezi otoparkında durduruldu ve şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇTAN TÜFEK VE YEDİ ADET BOŞ KOVAN ÇIKTI Polis, araçta bir saldırı tüfeği ve yedi adet boş kovan bulunduğunu açıkladı. Açılan ateş sonucu şarkıcının evinin kapısında ve bahçede park halindeki bir araçta kurşun izleri tespit edildi.

SALDIRIDA KİMSE YARALANMADI Olay sırasında Rihanna'nın evde olduğu ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Ünlü şarkıcının evde rapçi partneri A$AP Rocky ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı biliniyor.