Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenleyen kadınlar arasında gerginlik yaşandı.
KADINLAR GÜNÜ SEBEBİYLE YÜRÜYÜŞ YAPILDI
Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yürüyüş yapıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kadınlardan oluşan bir grup ise akşam saatlerinde Sıraselviler Caddesi'nde yürümeye başladı.
ÜNLÜ OYUNCUYLA GERGİNLİK YAŞANDI
Yürüyüş cadde boyunca devam ederken, bu sırada orada bulunan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı. Polis ekipleri ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.
BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI
Gösteri yapan kadınlardan Bayraktar'a bir tepki gelmezken oyuncunun zaman zaman bağırdığı duyuldu. Polis ekipleri, Bayraktar'ı bölgeden uzaklaştırdı.