Oyuncu Ufuk Bayraktar ile yürüyüşe katılan kadınlar arasında gerginlik: Bölgeden uzaklaştırıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen 8 Mart yürüyüşü sırasında oyuncu Ufuk Bayraktar ile kısa süreli gerginlik yaşandı. Bayraktar'ın zaman zaman bağırdığı ifade edildi. polis ekipleri devreye girdi. Ünlü oyuncu ekipler tarafından sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
  • Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlar yürüyüş düzenledi.
  • İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
  • Sıraselviler Caddesi'ndeki yürüyüş sırasında oyuncu Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı.
  • Polis ekipleri Ufuk Bayraktar'ı sakinleştirmeye çalıştı ve bölgeden uzaklaştırdı.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenleyen kadınlar arasında gerginlik yaşandı.

Polis ekiplerinin Ufuk Bayraktar'ı sakinleştirdiği anlar / Fotoğrafların kaynağı İHA'dır.

KADINLAR GÜNÜ SEBEBİYLE YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yürüyüş yapıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kadınlardan oluşan bir grup ise akşam saatlerinde Sıraselviler Caddesi'nde yürümeye başladı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar ile yürüyüşe katılan kadınlar arasında gerginlik: Bölgeden uzaklaştırıldı-3

ÜNLÜ OYUNCUYLA GERGİNLİK YAŞANDI

Yürüyüş cadde boyunca devam ederken, bu sırada orada bulunan ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı. Polis ekipleri ünlü oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Gösteri yapan kadınlardan Bayraktar'a bir tepki gelmezken oyuncunun zaman zaman bağırdığı duyuldu. Polis ekipleri, Bayraktar'ı bölgeden uzaklaştırdı.

