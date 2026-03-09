Polis ekipleri Ufuk Bayraktar'ı sakinleştirmeye çalıştı ve bölgeden uzaklaştırdı.

Sıraselviler Caddesi'ndeki yürüyüş sırasında oyuncu Ufuk Bayraktar ile gerginlik yaşandı.

İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenleyen kadınlar arasında gerginlik yaşandı.

Polis ekiplerinin Ufuk Bayraktar'ı sakinleştirdiği anlar / Fotoğrafların kaynağı İHA'dır.

KADINLAR GÜNÜ SEBEBİYLE YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yürüyüş yapıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar ve metro durakları güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, kadınlardan oluşan bir grup ise akşam saatlerinde Sıraselviler Caddesi'nde yürümeye başladı.