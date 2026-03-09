CANLI YAYIN
Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar'ın yüzü Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı

“Rıza Baba” karakteriyle tanınan usta oyuncu Zafer Ergin rahatsızlanmasının ardından hastanede müşahede altına alındı. Eşi Binnaz Ergin, susuzluk ve yüksek enfeksiyon değerleri nedeniyle kontrol amaçlı hastanede olduklarını belirtirken, oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde sete döneceği açıklandı.

  • "Rıza Baba" karakteriyle tanınan oyuncu Ergin, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı.
  • Sanatçının eşi Binnaz Ergin, eşinin vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını açıkladı.
  • Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.
  • Kontrol amaçlı hastanede bulunan oyuncunun çarşamba günü sete döneceği belirtildi.

Rahatsızlanmasının ardından hastaneye götürülen Ergin, doktorlar tarafından müşahede altına alındı. Yapılan ilk kontrollerin ardından oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Binnaz Ergin, vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirtti. Şu an genel durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını ifade eden Binnaz Ergin, "Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek" ifadelerini kullandı.

