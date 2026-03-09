Yapılan ilk kontrollerde oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan eşi Binnaz Ergin, vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirtti. Şu an genel durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını ifade eden Binnaz Ergin, "Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek" ifadelerini kullandı.