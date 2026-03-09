Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan, İstanbul'da meslektaşı Uğur Işılak ile iftar yaptı

Hakan Taşıyan'ın hastaneye kalp krizi şüphesiyle başvurduğu ancak rahatsızlığının böbrek nakli sonrası komplikasyonlardan kaynaklandığı belirlendi

Sanatçı Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli operasyonu geçirmişti

Taşıyan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

Kalp krizi şüphesiyle bir süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, aylar sonra dışarı çıktı. HEM HASRET GİDERDİLER HEM İFTAR YAPTILAR Yoğun bakımda tedavi gören ve o dönem sevenlerini korkutan sanatçı, İstanbul'da Uğur Işılak'la bir araya geldi. Taşıyan'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü hayranlarını sevindirdi. Toparlandığı görülen Taşıyan, uzun süre meslektaşıyla sohbet etti. İkili, hem hasret giderdi hem de iftar yaptı.

Hakan Taşıyan / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. "İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR" Hastanede tedavi gördüğü dönemde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim çok şükür, bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım" ifadelerini kullanmıştı.