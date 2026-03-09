CANLI YAYIN
Hakan Taşıyan aylar sonra ilk kez görüntülendi: Meslektaşıyla bir araya gelerek iftar yaptı

Kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi gören arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan aylar sonra ilk kez dışarı çıktı. Sanatçı, İstanbul’da meslektaşı Uğur Işılak ile bir araya gelerek iftar yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen Taşıyan’ın son hali hayranlarını sevindirdi.

Hakan Taşıyan aylar sonra ilk kez görüntülendi: Meslektaşıyla bir araya gelerek iftar yaptı
  • Kalp krizi şüphesiyle hastanede tedavi gören şarkıcı Hakan Taşıyan, İstanbul'da meslektaşı Uğur Işılak ile iftar yaptı
  • Hakan Taşıyan'ın hastaneye kalp krizi şüphesiyle başvurduğu ancak rahatsızlığının böbrek nakli sonrası komplikasyonlardan kaynaklandığı belirlendi
  • Sanatçı Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli operasyonu geçirmişti
  • Taşıyan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

Kalp krizi şüphesiyle bir süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, aylar sonra dışarı çıktı.

HEM HASRET GİDERDİLER HEM İFTAR YAPTILAR

Yoğun bakımda tedavi gören ve o dönem sevenlerini korkutan sanatçı, İstanbul'da Uğur Işılak'la bir araya geldi. Taşıyan'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü hayranlarını sevindirdi. Toparlandığı görülen Taşıyan, uzun süre meslektaşıyla sohbet etti. İkili, hem hasret giderdi hem de iftar yaptı.

Hakan Taşıyan / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

"İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR"

Hastanede tedavi gördüğü dönemde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim çok şükür, bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Taşıyan aylar sonra ilk kez görüntülendi: Meslektaşıyla bir araya gelerek iftar yaptı-3

"BİZ HASTANEYE KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE GELDİK"

Sanatçının abisi Fikret Taşıyan da daha önce yaptığı açıklamada "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik." sözlerini söylemişti.

Hakan Taşıyan aylar sonra ilk kez görüntülendi: Meslektaşıyla bir araya gelerek iftar yaptı-4

KARACİĞER VE BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU

Öte yandan Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olmuş, yaklaşık yedi ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

