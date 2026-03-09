Kalp krizi şüphesiyle bir süre hastanede tedavi gören Hakan Taşıyan, aylar sonra dışarı çıktı.
HEM HASRET GİDERDİLER HEM İFTAR YAPTILAR
Yoğun bakımda tedavi gören ve o dönem sevenlerini korkutan sanatçı, İstanbul'da Uğur Işılak'la bir araya geldi. Taşıyan'ın taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü hayranlarını sevindirdi. Toparlandığı görülen Taşıyan, uzun süre meslektaşıyla sohbet etti. İkili, hem hasret giderdi hem de iftar yaptı.
"İYİYİM ÇOK ŞÜKÜR"
Hastanede tedavi gördüğü dönemde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Taşıyan, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim çok şükür, bir sıkıntım yok. Kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım" ifadelerini kullanmıştı.
"BİZ HASTANEYE KALP KRİZİ ŞÜPHESİYLE GELDİK"
Sanatçının abisi Fikret Taşıyan da daha önce yaptığı açıklamada "Biz hastaneye kalp krizi şüphesiyle geldik ancak rahatsızlığın kalpten ziyade, böbrek nakli sonrası böbreğin hareketlerinden kaynaklanan bir durum olduğu belirlendi. Bu nedenle nakli gerçekleştiren hastaneye geçip Hakan'ın tanıdığı doktorların gözetimine geçtik." sözlerini söylemişti.
KARACİĞER VE BÖBREK NAKLİ OLMUŞTU
Öte yandan Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olmuş, yaklaşık yedi ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.