CANLI YAYIN
Geri

Alişan’dan yeğeni Eyşan’a duygusal doğum günü kutlaması: "Uzun uzun yıllarımız olsun"

2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan, o günden bu yana yeğenlerine kol kanat germeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, büyük yeğeni Eyşan’ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Duygusal mesajı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alişan’dan yeğeni Eyşan’a duygusal doğum günü kutlaması: "Uzun uzun yıllarımız olsun"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şarkıcı Alişan, 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocukları Eyşan ve Ceylan'a kol kanat geriyor.
  • Alişan, yeğeni Eyşan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.
  • Ünlü şarkıcı, yeğenlerinin hayatında güçlü bir destek olmaya çalıştığını ve bu konuda büyük sorumluluk hissettiğini belirtti.

Şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.

Alişan'ın ailesiyle bir karesi / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ADETA KOL KANAT GERDİ

Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren ünlü isim, geride kalan yeğenleri Eyşan ve Ceylan'a adeta kol kanat gerdi.

Alişan’dan yeğeni Eyşan’a duygusal doğum günü kutlaması: "Uzun uzun yıllarımız olsun"-3

YEĞENLERİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Ailesine olan bağlılığıyla sık sık gündeme gelen Alişan, yeğenlerini bir an olsun yalnız bırakmamaya özen gösteriyor.

Alişan’dan yeğeni Eyşan’a duygusal doğum günü kutlaması: "Uzun uzun yıllarımız olsun"-4DUYGUSAL MESAJLA KUTLADI

Ünlü şarkıcı son olarak büyük yeğeni Eyşan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ve duygusal mesajla kutladı.

Alişan'ın yeğeniyle olan paylaşımı

HER ZAMAN YANINDA OLACAĞINI VURGULADI

Yeğeniyle birlikte çekilmiş bir kareyi paylaşan Alişan, Eyşan'a olan sevgisini dile getirirken her zaman yanında olacağını vurguladı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş

"UZUN UZUN YILLARIMIZ OLSUN"

Alişan son paylaşımına şu notu düştü:

Amcasının her şeyi doğmuş bugün. O kadar çabuk geçiyor ki seneler. Seni çok seviyorum ve Allah bana nefes verdiği sürece hep yanında olacağım. Senin de bizi her zaman gururlandıracağını biliyorum. Yeni yaşın ve bundan sonra ki her yaşın, sana ne istiyorsan fazlasını versin İnşallah Eyşan'ım. Hep birlikte olacağımız uzun uzun yıllarımız olsun.

Alişan’dan yeğeni Eyşan’a duygusal doğum günü kutlaması: "Uzun uzun yıllarımız olsun"-7

GÜÇLÜ BİR DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYOR

Alişan daha önce yaptığı açıklamalarda da yeğenlerinin hayatında güçlü bir destek olmaya çalıştığını belirtmişti. Maddi konuların çözülebileceğini ancak babasız büyüyen çocukların yanında olmanın ve bunu hissettirmeye çalışmanın çok daha zor olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, bu süreçte büyük bir sorumluluk hissettiğini ifade etmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler