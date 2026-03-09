Şarkıcı Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti.
ADETA KOL KANAT GERDİ
Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren ünlü isim, geride kalan yeğenleri Eyşan ve Ceylan'a adeta kol kanat gerdi.
YEĞENLERİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR
Ailesine olan bağlılığıyla sık sık gündeme gelen Alişan, yeğenlerini bir an olsun yalnız bırakmamaya özen gösteriyor.
DUYGUSAL MESAJLA KUTLADI
Ünlü şarkıcı son olarak büyük yeğeni Eyşan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ve duygusal mesajla kutladı.
HER ZAMAN YANINDA OLACAĞINI VURGULADI
Yeğeniyle birlikte çekilmiş bir kareyi paylaşan Alişan, Eyşan'a olan sevgisini dile getirirken her zaman yanında olacağını vurguladı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"UZUN UZUN YILLARIMIZ OLSUN"
Alişan son paylaşımına şu notu düştü:
Amcasının her şeyi doğmuş bugün. O kadar çabuk geçiyor ki seneler. Seni çok seviyorum ve Allah bana nefes verdiği sürece hep yanında olacağım. Senin de bizi her zaman gururlandıracağını biliyorum. Yeni yaşın ve bundan sonra ki her yaşın, sana ne istiyorsan fazlasını versin İnşallah Eyşan'ım. Hep birlikte olacağımız uzun uzun yıllarımız olsun.
GÜÇLÜ BİR DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYOR
Alişan daha önce yaptığı açıklamalarda da yeğenlerinin hayatında güçlü bir destek olmaya çalıştığını belirtmişti. Maddi konuların çözülebileceğini ancak babasız büyüyen çocukların yanında olmanın ve bunu hissettirmeye çalışmanın çok daha zor olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, bu süreçte büyük bir sorumluluk hissettiğini ifade etmişti.