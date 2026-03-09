Paris Moda Haftası'na katıldıktan sonra İstanbul'a dönen A.B.İ. dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı.
MUHABİRLERİN SORULARINI YANITLADI
Havalimanı çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, soruları yanıtladı.
"BENCE SORMAYIN"
Basın mensuplarının eski sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında "Sormak istemiyoruz ama hayranlarınız bu konuyu çok merak ediyor"şeklinde yönelttiği sorular üzerine Saraçoğlu konuyu kapatmak istedi. Oyuncu,"Bence sormayın" diyerek sorulara yanıt vermek istemediğini dile getirdi.
KAHKAHA ATTI
Ardından gelen"Mert Ramazan Demir ile bir arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusuna ise kahkaha atıp teşekkür etmekle yetindi.
AŞKLARI DİZİ SETİNDE BAŞLAMIŞTI
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisinin setinde yakınlaşmıştı. Dizideki uyumlarıyla sık sık gündeme gelen ikilinin arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüşmüştü.
GEÇTİĞİMİZ YIL YOLLARINI AYIRDILAR
Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen çift, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından iki oyuncu da özel hayatlarıyla ilgili konuşmamayı tercih etti.