CANLI YAYIN
Geri

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu’na Mert Ramazan Demir sorusu: “Bence sormayın”

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen A.B.İ. dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu, gazetecilerin eski sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkındaki sorularıyla karşılaştı. Ünlü oyuncu sorular karşısında “Bence sormayın” diyerek konuyu kapatmak istedi. Demir ile arkadaşlıklarının devam edip etmediği sorusu üzerine Saraçoğlu kahkaha atarak uzaklaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu’na Mert Ramazan Demir sorusu: “Bence sormayın”
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Paris Moda Haftası'ndan dönen oyuncu Afra Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarıyla karşılaştı
  • Saraçoğlu, eski sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkındaki soruları yanıtlamak istemedi
  • İkili, Yalı Çapkını dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı
  • Çift geçtiğimiz yıl ilişkilerini sonlandırdı

Paris Moda Haftası'na katıldıktan sonra İstanbul'a dönen A.B.İ. dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu, İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takıldı.

Afra Saraçoğlu / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

MUHABİRLERİN SORULARINI YANITLADI

Havalimanı çıkışında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, soruları yanıtladı.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu’na Mert Ramazan Demir sorusu: “Bence sormayın”-3

"BENCE SORMAYIN"

Basın mensuplarının eski sevgilisi Mert Ramazan Demir hakkında "Sormak istemiyoruz ama hayranlarınız bu konuyu çok merak ediyor"şeklinde yönelttiği sorular üzerine Saraçoğlu konuyu kapatmak istedi. Oyuncu,"Bence sormayın" diyerek sorulara yanıt vermek istemediğini dile getirdi.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu’na Mert Ramazan Demir sorusu: “Bence sormayın”-4

KAHKAHA ATTI

Ardından gelen"Mert Ramazan Demir ile bir arkadaşlığınız devam ediyor mu?" sorusuna ise kahkaha atıp teşekkür etmekle yetindi.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu’na Mert Ramazan Demir sorusu: “Bence sormayın”-5

AŞKLARI DİZİ SETİNDE BAŞLAMIŞTI

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, birlikte rol aldıkları Yalı Çapkını dizisinin setinde yakınlaşmıştı. Dizideki uyumlarıyla sık sık gündeme gelen ikilinin arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüşmüştü.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu’na Mert Ramazan Demir sorusu: “Bence sormayın”-6

GEÇTİĞİMİZ YIL YOLLARINI AYIRDILAR

Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen çift, geçtiğimiz yıl yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından iki oyuncu da özel hayatlarıyla ilgili konuşmamayı tercih etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler