Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir Pankreas Kanseri ile mücadele ediyor.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Sağlık süreciyle ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından takipçilerine bilgi veren Onat, geçtiğimiz yıl eylül ayında da sevenlerinden dua istemişti.
"BEN GAYET İYİYİM"
Usta oyuncu son paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Sevgili dostlar, uzun süredir kendimden haber veremedim. Ben gayet iyiyim. Hepinizi çok özledim, çok seviyorum. Benden haberler bu kadar. Sağlıkla kalın.
SIK SORULAN SORULAR
▶Gül Onat kimdir?
Gül Onat Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özellikle Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
▶Gül Onat nerede eğitim aldı?
Onat, oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.
▶Gül Onat oyunculuğa ne zaman başladı?
İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında çekilen Sefer Seferde adlı sinema filmiyle yaşadı.
▶Hangi dizilerde rol aldı?
Usta oyuncu kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Bunlar arasında Şehnaz Tango (1994), İkinci Bahar (1998), Sihirli Annem (2003–2011),
Lale Devri (2010) ve Yer Gök Aşk (2010) var.