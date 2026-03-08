CANLI YAYIN
Geri

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesi Gül Onat sağlık durumunu açıkladı: “Ben gayet iyiyim”

Sihirli Annem dizisindeki “Perihan Teyze” rolüyle tanınan Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bir süredir Pankreas Kanseri ile mücadele eden usta oyuncu, takipçilerine iyi olduğunu söyledi. Onat, “Hepinizi çok özledim, çok seviyorum” mesajını paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sihirli Annem'in Perihan Teyzesi Gül Onat sağlık durumunu açıkladı: “Ben gayet iyiyim”
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sihirli Annem dizisinin Perihan Teyze karakteriyle tanınan oyuncu Gül Onat, pankreas kanseri tedavisi görüyor.
  • Gül Onat, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili düzenli olarak paylaşımlar yapıyor.
  • Usta oyuncu, 2023 yılının Eylül ayında takipçilerinden dua talebinde bulunmuştu.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan Teyze" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, bir süredir Pankreas Kanseri ile mücadele ediyor.

Gül Onat / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Sağlık süreciyle ilgili zaman zaman sosyal medya hesabından takipçilerine bilgi veren Onat, geçtiğimiz yıl eylül ayında da sevenlerinden dua istemişti.

Gül Onat'ın son paylaşımdan bir kare

"BEN GAYET İYİYİM"

Usta oyuncu son paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar, uzun süredir kendimden haber veremedim. Ben gayet iyiyim. Hepinizi çok özledim, çok seviyorum. Benden haberler bu kadar. Sağlıkla kalın.

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesi Gül Onat sağlık durumunu açıkladı: “Ben gayet iyiyim”-4

SIK SORULAN SORULAR

▶Gül Onat kimdir?
Gül Onat Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özellikle Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Perihan" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

▶Gül Onat nerede eğitim aldı?
Onat, oyunculuk eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

Sihirli Annem'in Perihan Teyzesi Gül Onat sağlık durumunu açıkladı: “Ben gayet iyiyim”-5

▶Gül Onat oyunculuğa ne zaman başladı?
İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında çekilen Sefer Seferde adlı sinema filmiyle yaşadı.

▶Hangi dizilerde rol aldı?
Usta oyuncu kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Bunlar arasında Şehnaz Tango (1994), İkinci Bahar (1998), Sihirli Annem (2003–2011),
Lale Devri (2010) ve Yer Gök Aşk (2010) var.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler