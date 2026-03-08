Fırat Çelik önceki gün Yeniköy'de bir kız arkadaşıyla görüntülendi.
GENÇ KADIN PANİK YAŞADI
Uzun süredir magazin gündeminden uzak bir yaşam süren oyuncunun yanında bulunan genç kadın, gazetecilerin fotoğraf çekmesi üzerine panik yaşadı.
KAMERALARDAN YÜZÜNÜ GİZLEDİ
Flaşların patlamasıyla yüzünü gizleyen genç kadın, muhabirlerin soruları karşısında tepki gösterdi.
"KAPIMIN ÖNÜNÜ ÇEKEMEZSİNİZ"
Gazetecilerin "Hanımefendi kendini saklamak istiyor galiba?" sorusuna, "Burası özel mülk, kapımın önünü çekemezsiniz"yanıtını verdi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Oyuncu Fırat Çelik ise kısa bir açıklama yaparak ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Çelik, "Arkadaşlar iyi akşamlar, her şey yolunda"diyerek oradan ayrıldı.
SIK SORULAN SORULAR
▶Fırat Çelik kimdir?
Fırat Çelik, 25 Mart 1981'de Almanya'da doğan Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
▶Fırat Çelik nerede doğdu?
Oyuncu, Almanya'nın Ostfildern kentinde dünyaya geldi.
▶Çocukluğu nerede geçti?
Ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönen Çelik, çocukluk yıllarının bir bölümünü Tunceli'de geçirdi.
▶Eğitim hayatı nerede devam etti?
Daha sonra ailesiyle birlikte Paris'e taşınan oyuncu, eğitimini burada tamamladı ve genç yaşta farklı işlerde çalıştı.
▶Oyunculuğa nasıl başladı?
Paris'te mankenlik yaptığı dönemde tiyatroya yönelen Çelik, bir seçmede sergilediği performans sonrası oyunculuk eğitimi almaya başladı.
▶Hangi projeyle tanındı?
Geniş kitleler tarafından tanınması, Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki rolüyle oldu. Daha sonra 20 Dakika gibi projelerde de yer aldı.