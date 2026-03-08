Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin

SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDELER

Özlem Ada Şahin ve Amine Gülşe'yi, aynı dönemde aynı heyecanları yaşamaları ayrıca mutlu etti. Çünkü bu keyifli süreci sürekli iletişimde kalarak geçiriyorlar. Birbirlerine kitap önerilerinde bulunup sağlıklı bir hamilelik geçirmek için sık sık konuşmaya başladılar.

Amine Gülşe, Mesut Özil ve kızları

SPOR HAYATLARININ PARÇASI

Sporu hayatlarının bir parçası haline getiren Şahin ve Gülşe, 3. bebeği beklediklerini öğrendiklerinden beri spor eğitmenleriyle bu döneme uygun bir çalışma programı hazırladılar. İki yakın dost, hem hamilelik sürecini daha rahat, hem de daha sağlıklı bir şekilde geçirmek için çalışmalara başladı.