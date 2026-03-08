CANLI YAYIN
Mesut Özil ve Amine Gülşe ile Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin’den üçüncü bebek müjdesi: Arkadaşlar arasında kutlama

Mesut Özil ile Amine Gülşe ve Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin çiftleri üçüncü çocuklarını beklediklerini yakın dostlarıyla paylaştı. Dost iki aile aynı dönemde yaşadıkları hamilelik heyecanını birlikte geçirirken, küçük bir kutlamada haberi arkadaşlarına açıkladı. Sürekli iletişim halinde olan Gülşe ve Şahin, sağlıklı bir hamilelik süreci için birlikte hazırlık yapıyor.

  • Mesut Özil-Amine Gülşe çifti ve Berkay-Özlem Ada Şahin çifti üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurdu.
  • Özlem Ada Şahin'in 4 aylık hamile olduğu açıklandı.
  • İki çift, müjdeli haberi yakın arkadaşlarıyla birlikte küçük bir kutlama organize ederek paylaştı.
  • Hamile olan Amine Gülşe ve Özlem Ada Şahin, spor eğitmenleriyle hamilelik dönemine uygun egzersiz programı hazırladı.
  • Her iki çift de daha önce ikişer kız çocuk sahibi.

Magazin dünyası son günlerde bebek müjdeleriyle çalkalanıyor. Aileler mutlu yuvalarını üçüncü çocuklarıyla perçinliyor. Bunlardan ilki dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe...

Mesut Özil ile Amine Gülşe ve kızları / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

GÖRKEMLİ BİR DÜĞÜN

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre çift, 2019 yılında İstanbul Boğazı'nda yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti. Özil ve Gülşe'nin, 2020'de Eda ve 2022'de Ela adında iki kız çocuğu dünyaya gelmişti. Özil Ailesi, son günlerde üçüncü çocuk haberiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin ve kızları

AYNI ZAMANDA BEBEK HABERİ

Amine Gülşe ve Mesut Özil'in yakın dostları şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin de ortak bir heyecan içinde. 2016 yılında evlenen, 2017'de Arya ve 2019'da Zeynep Mira adında iki kızları olan Şahin çifti de aynı zamanlarda 3. bebek haberini aldı.

Amine Gülşe, Özlem Ada Şahin, Ece Tosun ve Gizem Kapıcıoğlu

"ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRIM"

Tüm aile bu güzel haberle büyük bir heyecan yaşadı. 4 aylık hamile olan Özlem Ada Şahin, "Üçüncü kez anne olmaya hazırım. Şimdiden araştırmaya ve okumaya başladım"dedi.

Mesut Özil ile Amine Gülşe

ARKADAŞLAR ARASINDA KUTLAMA

Gülşe ve Şahin, bu mutlu haberi geçtiğimiz günlerde ortak arkadaşlarıyla da paylaşmak istedi. İkili, küçük bir kutlama organize etti. Bu özel davete, Mesut Özil ve Berkay'ın yakın arkadaşı olan Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun ve Gizem Kapıcıoğlu da katıldı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe

SEVİNÇLERİNE ORTAK OLDULAR

Gülşe ve Şahin, arkadaşlarına 3. bebeklerini beklediklerini açıkladı. 2 çocuk sahibi olan Ece Tosun arkadaşlarının sevincine ortak oldu. Dört eski dost, koyu bir sohbete daldı. Ailelerine katılacak yeni üyeler hakkında konuşup birbirlerine tavsiyelerde bulundular.

Amine Gülşe ve Mesut Özil

ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİLER

Evlatlarının bebeklik döneminde neler yaşadıklarını birbirlerine anlatıp hem eski günleri hatırladılar, hem de yeni bebekleri için yapacakları hakkında fikir alışverişi yaptılar.

Amine Gülşe ve Mesut Özil

ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI MUTLULUK

Evlat sahibi olmak hayattaki en büyük mutluluklardan. Amine Gülşe ve Özlem Ada, üçüncü kez bu mutluluğu yaşıyor. İkisinin de bu unutulmaz anları doya doya yaşamalarını ve sağlıkla bebeklerini kucaklarına alma

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin

SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDELER

Özlem Ada Şahin ve Amine Gülşe'yi, aynı dönemde aynı heyecanları yaşamaları ayrıca mutlu etti. Çünkü bu keyifli süreci sürekli iletişimde kalarak geçiriyorlar. Birbirlerine kitap önerilerinde bulunup sağlıklı bir hamilelik geçirmek için sık sık konuşmaya başladılar.

Amine Gülşe, Mesut Özil ve kızları

SPOR HAYATLARININ PARÇASI

Sporu hayatlarının bir parçası haline getiren Şahin ve Gülşe, 3. bebeği beklediklerini öğrendiklerinden beri spor eğitmenleriyle bu döneme uygun bir çalışma programı hazırladılar. İki yakın dost, hem hamilelik sürecini daha rahat, hem de daha sağlıklı bir şekilde geçirmek için çalışmalara başladı.

