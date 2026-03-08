"BİR ADAMIN CENNETE GİTME HİKAYESİ"

Babasının vefatını öğrendikten sonra hastaneden çıktığı anda yaşadığı tesadüfün kendisini çok etkilediğini söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Hastaneden çıktığımda ilk oturduğum yerde daha önceden duymadığım bir şarkı... Babam Pink Floyd'u çok severdi, Pink Floyd'a benzer bir şey çalmaya başladı. Ben de Pink Floyd'un 'Breathe' diye bir şarkısı vardır, onu çok severdim ve babamın akciğer kanseri döneminde hep onu dinlerdim. Breathe'e inanılmaz benzeyen bir şarkı çalmaya başladı. 'Ne bu şarkı?' diye baktım. 'Rebel Paradise' diye bir şarkı çıktı bu ve ben YouTube'dan bunu izlerken klibine bir baktım; bir adamın cennete gitme hikayesini anlatan bir klip.