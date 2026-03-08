Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz 12 Ağustos'ta babası Yiğit Köseoğlu'nu kaybetmişti.
"1 SENELİK MÜCADELESİ SONUNDA KAYBETTİK"
Ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından "Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu'nu 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum, konuşacak halim yok. Ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler"şeklinde duyurmuştu.
ARKADAŞLARI DESTEK OLDU
Cenaze töreninde oyuncuyu meslektaşları ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Sinem Ünsal, Ersoy Nezir Çınarlı ve Hazal Türesan zor gününde Köseoğlu'na destek oldu.
BABASININ VEFATININ ARDINDAN İLGİNÇ OLAY
Oyuncu, katıldığı YouTube programında babasıyla aralarındaki bağı ve vefatının ardından yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.
"ÖLÜMDEN SONRA HAYAT VARSA BANA BİR İŞARET VER"
Köseoğlu, babasıyla ölümden önce aralarında geçen konuşmayı "Dedim ki; 'Ölümden sonra hayat varsa bana bir işaret ver ama çok iyi bir işaret olsun baba. Bak ben onu direkt anlayayım.' O da bana 'Tamam, vereceğim' demişti."şeklinde anlattı.
"BİR ADAMIN CENNETE GİTME HİKAYESİ"
Babasının vefatını öğrendikten sonra hastaneden çıktığı anda yaşadığı tesadüfün kendisini çok etkilediğini söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:
Hastaneden çıktığımda ilk oturduğum yerde daha önceden duymadığım bir şarkı... Babam Pink Floyd'u çok severdi, Pink Floyd'a benzer bir şey çalmaya başladı. Ben de Pink Floyd'un 'Breathe' diye bir şarkısı vardır, onu çok severdim ve babamın akciğer kanseri döneminde hep onu dinlerdim. Breathe'e inanılmaz benzeyen bir şarkı çalmaya başladı. 'Ne bu şarkı?' diye baktım. 'Rebel Paradise' diye bir şarkı çıktı bu ve ben YouTube'dan bunu izlerken klibine bir baktım; bir adamın cennete gitme hikayesini anlatan bir klip.
"VE BABAMA O KADAR BENZİYOR Kİ ADAM"
Sözlerini sürdüren Köseoğlu,"Ve babama o kadar benziyor ki adam. Klibi yapan insanlara mesaj gönderdim, inanamadılar. Ve klibi yapan adamdan da rica ettim, 'Bu şarkıyı kaldıracak' diye duydum çünkü; 'Ben de kaldırmayacağım bu hikayeden sonra. Çünkü benim de babam 5 ay önce öldü ve ben de babama yapmıştım bu şarkıyı.' dedi. Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi..."şeklinde ifade etti.