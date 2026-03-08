CANLI YAYIN
Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’den ikinci bebek müjdesi: Belirginleşen karnı dikkat çekti

Sosyetenin tanınan isimlerinden Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu. Sosyal medyada paylaştığı aile fotoğraflarında ultrason görüntüsünü gösteren Tarkan’ın büyüyen karnı da dikkat çekti. Çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti ise henüz açıklanmadı

Sosyetenin tanınan isimlerinden Dila Tarkan'dan sevindiren bir haber geldi.

Dila Tarkan'ın sosyal medya paylaşımındaki kareler / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ

Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’den ikinci bebek müjdesi: Belirginleşen karnı dikkat çekti-3

ATİNA'DA DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Çift, 2022 yılının Şubat ayında Atina'da düzenlenen bir törenle evlenmişti. Evliliklerinden kısa süre sonra ise ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Tarkan ve Doğruer'in oğulları Luca Kartal Doğruer, 27 Ağustos 2022'de dünyaya gelmişti.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’den ikinci bebek müjdesi: Belirginleşen karnı dikkat çekti-4

SOSYAL MEDYADA DUYURDU

İkinci bebek müjdesi, Tarkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’den ikinci bebek müjdesi: Belirginleşen karnı dikkat çekti-5

AİLE FOTOĞRAFI

Eşi ve oğlu ile birlikte objektif karşısına geçen Tarkan, elinde ultrason görüntüsünü tuttuğu aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’den ikinci bebek müjdesi: Belirginleşen karnı dikkat çekti-6

KARININ BELİRGİNLEŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımda Tarkan'ın karnının belirginleşmeye başladığı da dikkatlerden kaçmadı.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’den ikinci bebek müjdesi: Belirginleşen karnı dikkat çekti-7

"İKİNCİ OYUNA GİRDİ"

Sosyetik güzel, paylaşımına "İkinci oyuncu oyuna girdi"notunu düşerken, bebeğin cinsiyetinin henüz belli olmadığı öğrenildi.

Sima Tarkan sosyal medya paylaşımı

İLK BEBEKLERİ İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Öte yandan Tarkan'ın kız kardeşi Sima Tarkan da ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer’den ikinci bebek müjdesi: Belirginleşen karnı dikkat çekti-9

ÇİFTE BEBEK MÜJDESİ

Sima Tarkan da hamilelik haberini kısa süre önce sosyal medya hesabından duyurmuştu.

