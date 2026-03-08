Sosyetenin tanınan isimlerinden Dila Tarkan'dan sevindiren bir haber geldi.
İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ
Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı.
ATİNA'DA DÜNYAEVİNE GİRDİLER
Çift, 2022 yılının Şubat ayında Atina'da düzenlenen bir törenle evlenmişti. Evliliklerinden kısa süre sonra ise ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Tarkan ve Doğruer'in oğulları Luca Kartal Doğruer, 27 Ağustos 2022'de dünyaya gelmişti.
SOSYAL MEDYADA DUYURDU
İkinci bebek müjdesi, Tarkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuruldu.
AİLE FOTOĞRAFI
Eşi ve oğlu ile birlikte objektif karşısına geçen Tarkan, elinde ultrason görüntüsünü tuttuğu aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
KARININ BELİRGİNLEŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Paylaşımda Tarkan'ın karnının belirginleşmeye başladığı da dikkatlerden kaçmadı.
"İKİNCİ OYUNA GİRDİ"
Sosyetik güzel, paylaşımına "İkinci oyuncu oyuna girdi"notunu düşerken, bebeğin cinsiyetinin henüz belli olmadığı öğrenildi.
İLK BEBEKLERİ İÇİN GÜN SAYIYORLAR
Öte yandan Tarkan'ın kız kardeşi Sima Tarkan da ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.
ÇİFTE BEBEK MÜJDESİ
Sima Tarkan da hamilelik haberini kısa süre önce sosyal medya hesabından duyurmuştu.