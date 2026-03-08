Dila Tarkan'ın kız kardeşi Sima Tarkan da ilk bebeğini beklediğini kısa süre önce duyurdu.

Dila Tarkan, hamilelik haberini eşi ve oğluyla çektirdiği, elinde ultrason görüntüsü tuttuğu aile fotoğraflarıyla paylaştı.

Çift, 2022 yılı Şubat ayında Atina'da evlenmiş ve aynı yıl Ağustos ayında ilk çocukları Luca Kartal'ı kucaklarına almıştı.

Çift, 2022 yılının Şubat ayında Atina'da düzenlenen bir törenle evlenmişti. Evliliklerinden kısa süre sonra ise ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı. Tarkan ve Doğruer'in oğulları Luca Kartal Doğruer, 27 Ağustos 2022'de dünyaya gelmişti.