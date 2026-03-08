CANLI YAYIN
Geri

Demet Şener annelik rolünü anlattı: "Asla dominant bir kaynana olmam"

Demet Şener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “Başarının K-Adın Hali” etkinliğinde konuştu. Annelik rolünün hayatındaki en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan Şener, aile ve evlilik kurumuna bakışını paylaştı. “Çocukların mutlu bir ailede büyümesi çok önemli” diyen Şener, ileride dominant bir kaynana olmayacağını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Demet Şener annelik rolünü anlattı: "Asla dominant bir kaynana olmam"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Demet Şener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Başarının K-Adın Hali' etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi.
  • Şener konuşmasında annelik rolünün hayatındaki en önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.
  • Evlilik ve ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu vurgulayan Şener, çocukların mutlu bir ailede büyümesinin önemine değindi.

Demet Şener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Başarının K-Adın Hali' etkinliğinde konuşma yaptı.

Demet Şener / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

ANNELİK ROLÜ HAYATINDAKİ EN ÖNEMLİ DEĞER

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Demet Şener, iş hayatındaki deneyimlerinin yanı sıra annelik rolünün hayatındaki en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Demet Şener annelik rolünü anlattı: "Asla dominant bir kaynana olmam"-3

"EVLİLİK VE AİLE TOPLUMUN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞI"

Şener,"Çok büyük zorluklar yaşayan kadınlarımız var. Onların yanında benim yaşadıklarım hiçbir şey değil. Benim için evlilik ve aile toplumun en önemli yapı taşı. Hala böyle düşünüyorum. Ama hayat bazen istediğimiz gibi gitmeyebiliyor."şeklinde ifade etti.

Demet Şener annelik rolünü anlattı: "Asla dominant bir kaynana olmam"-4

"ASLA DOMİNANT BİR KAYNANA OLMAM

Sözlerini sürdüren Şener, "Çocukların mutlu bir ailede büyümesi çok önemli. Belki bu yüzden çocuklarım etkilenmesin diye daha fazla çaba sarf ettim. Ben asla dominant bir kaynana olmam. Şimdi burada bu kadar olumlu şeylerden bahsedip kendi egomu kullanırsam hoş olmaz"dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler