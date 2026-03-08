Demet Şener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Başarının K-Adın Hali' etkinliğinde konuşma yaptı.
ANNELİK ROLÜ HAYATINDAKİ EN ÖNEMLİ DEĞER
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Demet Şener, iş hayatındaki deneyimlerinin yanı sıra annelik rolünün hayatındaki en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı.
"EVLİLİK VE AİLE TOPLUMUN EN ÖNEMLİ YAPI TAŞI"
Şener,"Çok büyük zorluklar yaşayan kadınlarımız var. Onların yanında benim yaşadıklarım hiçbir şey değil. Benim için evlilik ve aile toplumun en önemli yapı taşı. Hala böyle düşünüyorum. Ama hayat bazen istediğimiz gibi gitmeyebiliyor."şeklinde ifade etti.
"ASLA DOMİNANT BİR KAYNANA OLMAM
Sözlerini sürdüren Şener, "Çocukların mutlu bir ailede büyümesi çok önemli. Belki bu yüzden çocuklarım etkilenmesin diye daha fazla çaba sarf ettim. Ben asla dominant bir kaynana olmam. Şimdi burada bu kadar olumlu şeylerden bahsedip kendi egomu kullanırsam hoş olmaz"dedi.