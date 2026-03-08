Gizem Karaca: "Hayatın yükünü taşıyan, yollar açan, değiştiren, üreten ve vazgeçmeyen tüm kadınlara... Gücünüz sadece bugünü değil, her gün dünyayı şekillendiriyor. İyi ki varız. Dünya bizimle daha güçlü. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun."