8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ünlülerden anlamlı paylaşımlar: " İyi ki varız dünya bizimle daha güçlü"

Sanat ve magazin dünyasının birçok tanınmış ismi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medyada mesaj yayımladı. Ünlüler, kadın haklarına ve dayanışmaya dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Müge Anlı, Esra Erol, Sinem Kobal, Eda Ece ve diğer ünlü isimler sosyal medya hesaplarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları paylaştı
  • Gizem Karaca, kadınların dünyayı şekillendiren gücüne vurgu yapan uzun bir mesaj yayınladı
  • Sibel Can, kadınların emeğine ve gücüne dikkat çeken bir kutlama mesajı paylaştı
  • Hülya Avşar, 8 Mart'ın her gün kutlanması gerektiğini belirtti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanat ve magazin dünyasının önde gelen isimleri sosyal medya hesaplarından Kadınlar Günü mesajları paylaşarak kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekti.

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Müge Anlı:"8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun."

Esra Erol: "Kadınların mutlu olduğu ülkenin üstesinden gelemeyeceği sorun yoktur."

Sinem Kobal:"Tüm emekçi kadınlar birbirimizi daima yukarıya çekelim."

Eda Ece: "Dünya kadınlar günü kutlu olsun."

Gizem Karaca: "Hayatın yükünü taşıyan, yollar açan, değiştiren, üreten ve vazgeçmeyen tüm kadınlara... Gücünüz sadece bugünü değil, her gün dünyayı şekillendiriyor. İyi ki varız. Dünya bizimle daha güçlü. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun."

Sibel Can: "Emeğiyle, aklıyla ve gücüyle hayatı güzelleştiren tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun."

Hülya Avşar: "Benim için her gün kutlanılması gereken 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz yürekten kutlu olsun"

Demet Şener: "Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun."

Sinem Ünsal:"Emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun."

