8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sanat ve magazin dünyasının önde gelen isimleri sosyal medya hesaplarından Kadınlar Günü mesajları paylaşarak kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekti.
Müge Anlı:"8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun."
Esra Erol: "Kadınların mutlu olduğu ülkenin üstesinden gelemeyeceği sorun yoktur."
Sinem Kobal:"Tüm emekçi kadınlar birbirimizi daima yukarıya çekelim."
Eda Ece: "Dünya kadınlar günü kutlu olsun."
Gizem Karaca: "Hayatın yükünü taşıyan, yollar açan, değiştiren, üreten ve vazgeçmeyen tüm kadınlara... Gücünüz sadece bugünü değil, her gün dünyayı şekillendiriyor. İyi ki varız. Dünya bizimle daha güçlü. 8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun."
Sibel Can: "Emeğiyle, aklıyla ve gücüyle hayatı güzelleştiren tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun."
Hülya Avşar: "Benim için her gün kutlanılması gereken 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz yürekten kutlu olsun"
Demet Şener: "Dünya kadınlar günümüz kutlu olsun."
Sinem Ünsal:"Emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun."