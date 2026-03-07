Hastalık biter, hastane odaları geride kalır ama o dar günde elini tutanlar asla unutulmaz. Karaciğer nakli operasyonu sonrası sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, evindeki istirahat günlerinde odağını tek bir isme çevirdi: kardeşi Umut Özkan. Donör arayışından kampanya süreçlerine kadar gece gündüz koşturan kardeşinin sarsılmaz gayretini yere göğe sığdıramayan Özkan, "İyi ki varsın" diyerek kardeşlik bağının iyileştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Ufuk Özkan’dan duygu yüklü vefa mesajı
"KARDEŞİM BİR AN BİLE GERİ DURMADI"
Ufuk Özkan, 8 saatlik kritik nakil sürecine giden yolda kardeşinin nasıl bir mücadele verdiğini şu sözlerle anlattı: "Bazı hikayeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı"
KARANLIK YOLU AYDINLATAN UMUT
Paylaştığı fotoğrafta oldukça sağlıklı ve neşeli görünen 50 yaşındaki oyuncu, gerçek kardeşliğin tarifini şu satırlarla mühürledi: "Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim"
ET VE TIRNAK DEĞİL, RUH VE CAN!
Magazin dünyası genellikle polemiklerle çalkalansa da, Ufuk Özkan ve kardeşi Umut'un bu karesi gerçek bağın ne olduğunu kanıtlar nitelikte. Özkan'ın sağlığından ziyade bu vefa ve mücadele vurgusuna odaklanması, aslında iyileşme sürecinin sadece tıbbi değil, psikolojik olarak da aile şefkatiyle tamamlandığını gösteriyor.
Ufuk Özkan kardeşine neden teşekkür etti?
Donör arayışı ve hastalık sürecindeki tüm zorluklarda gece gündüz yanında olup kampanyalar yürüttüğü için teşekkür etti.
Donör Salih Kıvırcık hakkında ne dedi?
Onun hayatında her daim "kardeşi" olarak kalacağını ve hocaların emeğiyle operasyonun başarıyla tamamlandığını belirtti.
Ufuk Özkan'ın mesajındaki en vurucu cümle neydi?
"Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar."