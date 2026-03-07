Hastalık biter, hastane odaları geride kalır ama o dar günde elini tutanlar asla unutulmaz. Karaciğer nakli operasyonu sonrası sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, evindeki istirahat günlerinde odağını tek bir isme çevirdi: kardeşi Umut Özkan. Donör arayışından kampanya süreçlerine kadar gece gündüz koşturan kardeşinin sarsılmaz gayretini yere göğe sığdıramayan Özkan, "İyi ki varsın" diyerek kardeşlik bağının iyileştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medya

Ufuk Özkan’dan duygu yüklü vefa mesajı

"KARDEŞİM BİR AN BİLE GERİ DURMADI"

Ufuk Özkan, 8 saatlik kritik nakil sürecine giden yolda kardeşinin nasıl bir mücadele verdiğini şu sözlerle anlattı: "Bazı hikayeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı"