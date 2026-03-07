Pop müziği sanatçısı Murat Dalkılıç, uzun süredir boğuştuğu ve mesleki kariyerine ara vermesine neden olan burun operasyonlarında 13'üncü perdeyi kapattı. Burnundaki kemiklerin dışarıya yönelmesi nedeniyle nefes alma güçlüğü çeken 42 yaşındaki Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kritik ameliyatının ardından iyileşme sürecine girdi. Takipçilerinin merakla beklediği "son hal" paylaşımı bugün gelirken, Dalkılıç'ın yüzündeki bandajların çıktığı görüldü.
"DOKTOR VE BENİM HATAM VAR" İTİRAFI
Dalkılıç, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda yaşadığı sürecin sadece bir sağlık sorunu olmadığını, operasyonel hataların da süreci uzattığını dile getirmişti. Sanatçı, "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var"diyerek yaşadığı 13 ameliyatlık sürecin nedenini açıklamıştı.
İSPANYOLCA NOTLU PAYLAŞIM: "ÖNEMLİ OLAN HAYATTA KALMASI"
13'üncü operasyonun ardından doktorunun "Umutluyuz" mesajını paylaşan Dalkılıç, bugün yayınladığı fotoğrafla sessizliğini bozdu. Burnunun son halini gösteren kareye İspanyolca bir not düşen Dalkılıç, şu ifadeleri kullandı:
"Bandajlar çıktı. Anlamayanlar için İspanyolca yazmış şair: 'Los campeones no cuentan, se mantiene vivo! (Şampiyonlar sayılmaz, önemli olan hayatta kalması)'"
SAĞLIK SORUNU MU, ESTETİK ÇIKMAZ MI?
Murat Dalkılıç'ın durumu, magazin kamuoyunda sıkça estetik operasyonlarla karıştırılsa da, sanatçının kendi beyanları bunun tamamen fonksiyonel bir zorunluluk olduğunu gösteriyor. 13 kez aynı bölgeden cerrahi müdahale almak, doku kaybı ve iyileşme hızı açısından tıbbi bir risk teşkil ediyor. Dalkılıç'ın "doktor hatası" vurgusu, bu sürecin neden bir "ameliyat maratonuna" dönüştüğünün en net kanıtı.
MERAK EDİLENLER
Murat Dalkılıç neden bu kadar çok ameliyat oldu?
Doğuştan gelen kemik yapısındaki bozukluk ve nefes alamama sorunu nedeniyle; geçmiş operasyonlardaki hatalar süreci 13. ameliyata kadar taşımıştır.
Murat Dalkılıç'ın burnunda ne sorun var?
Sanatçının ifadesine göre burun kemikleri dışarıya doğru yönelmekte ve bu durum nefes yollarını tamamen kapatmaktadır.