"DOKTOR VE BENİM HATAM VAR" İTİRAFI

Dalkılıç, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda yaşadığı sürecin sadece bir sağlık sorunu olmadığını, operasyonel hataların da süreci uzattığını dile getirmişti. Sanatçı, "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var"diyerek yaşadığı 13 ameliyatlık sürecin nedenini açıklamıştı.