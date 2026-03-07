Döğer aşkı tutku ve çok büyülü bir şey olarak tanımladı.

Döğer, ikisinin de işlerine saygı gösterdiğini ve set ortamında sadece disipline odaklandıklarını ifade etti.

Döğer, yaptığı açıklamada özel hayatlarını daha özel bir yerde tutmak istediklerini belirtti.

Uzak Şehir dizisinde "Zerrin" karakterine hayat veren Dilin Döğer, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu. Dizideki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Döğer, aynı projede yer aldığı Atakan Özkaya ile bir süredir devam eden birlikteliklerini ilan ederek hayranlarına müjdeli haberi verdi. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan ünlü oyuncu, hem aşkını itiraf etti hem de aynı sette çalışmanın detaylarını paylaştı.

"Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz. Ama işteki disiplin ve çalışma alanını ayırabilmek ikimizin de iyi becerebildiği bir şey. O yüzden özel hayatımızı biraz kendimiz yaşamak ve daha özel bir yerde tutmak istiyoruz"

Dilin Döğer, Atakan Özkaya ile başlayan bu yeni süreci samimi bir dille anlattı:

İŞ VE ÖZEL HAYAT DENGESİ: "ZORLUĞU YOK"

Aynı dizide rol almanın bir zorluk yaratıp yaratmadığı sorusuna net bir yanıt veren Döğer, profesyonellik vurgusu yaptı. İkisinin de işlerine büyük saygı duyduğunu belirten oyuncu, set ortamında sadece disipline odaklandıklarını ve özel hayatla işi çok rahat ayırabildiklerini ifade etti.

Oyuncu, "İkimiz de işimize saygı gösteriyoruz. İş alanı bizim için sadece disiplinden oluşuyor ve özel hayatla ikisini çok rahat ayırabiliyoruz. O sebeple bir zorluğu yok" dedi.