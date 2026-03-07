CANLI YAYIN
Dilin Döğer ve Atakan Özkaya aşkı belgelendi! Uzak Şehir yıldızından itiraf geldi

Uzak Şehir dizisinin sevilen ismi Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile aşk yaşadıklarını ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncu, set arkadaşlığından sevgililiğe uzanan bu yeni dönemi, "Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi" sözleriyle müjdeledi.

  • Uzak Şehir dizisinde Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer, aynı dizide rol alan Atakan Özkaya ile birlikte olduklarını açıkladı.
  • Döğer, yaptığı açıklamada özel hayatlarını daha özel bir yerde tutmak istediklerini belirtti.
  • Oyuncu, aynı sette çalışmanın zorluk yaratmadığını ve iş ile özel hayatı rahatça ayırabildiklerini söyledi.
  • Döğer, ikisinin de işlerine saygı gösterdiğini ve set ortamında sadece disipline odaklandıklarını ifade etti.
  • Döğer aşkı tutku ve çok büyülü bir şey olarak tanımladı.

Uzak Şehir dizisinde "Zerrin" karakterine hayat veren Dilin Döğer, özel hayatıyla ilgili sessizliğini bozdu. Dizideki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Döğer, aynı projede yer aldığı Atakan Özkaya ile bir süredir devam eden birlikteliklerini ilan ederek hayranlarına müjdeli haberi verdi. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan ünlü oyuncu, hem aşkını itiraf etti hem de aynı sette çalışmanın detaylarını paylaştı.

"VE EVET, BİRLİKTEYİZ"

Dilin Döğer, Atakan Özkaya ile başlayan bu yeni süreci samimi bir dille anlattı:

"Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz. Ama işteki disiplin ve çalışma alanını ayırabilmek ikimizin de iyi becerebildiği bir şey. O yüzden özel hayatımızı biraz kendimiz yaşamak ve daha özel bir yerde tutmak istiyoruz"

İŞ VE ÖZEL HAYAT DENGESİ: "ZORLUĞU YOK"

Aynı dizide rol almanın bir zorluk yaratıp yaratmadığı sorusuna net bir yanıt veren Döğer, profesyonellik vurgusu yaptı. İkisinin de işlerine büyük saygı duyduğunu belirten oyuncu, set ortamında sadece disipline odaklandıklarını ve özel hayatla işi çok rahat ayırabildiklerini ifade etti.

Oyuncu, "İkimiz de işimize saygı gösteriyoruz. İş alanı bizim için sadece disiplinden oluşuyor ve özel hayatla ikisini çok rahat ayırabiliyoruz. O sebeple bir zorluğu yok" dedi.

AŞKIN TANIMI: "BÜYÜLÜ BİR ŞEY"

Dilin Döğer, aşkın kendisindeki karşılığını ise şu etkileyici sözlerle betimledi:

"Aşk tutku demek, çok büyülü bir şey. Abartmak istemiyorum ama gerçekten öyle hissediyorum"

SETTE BAŞLAYAN AŞKLARIN YENİ FORMÜLÜ

Dizi setlerinde başlayan aşklar genellikle "İşi etkiler mi?" korkusuyla gizlenir. Ancak Dilin Döğer ve Atakan Özkaya çifti, disiplin vurgusu yaparak bu tabuyu yıkıyor. Döğer'in açıklamalarındaki özel bir yerde tutma isteği, sosyal medyanın yarattığı baskıdan ilişkilerini koruma çabası olarak okunabilir.

