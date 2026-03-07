Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Chloe Loughnan, eski eşi Serdar Ortaç'ın evliyken 'prensesim' dediği kendisi için boşandıktan sonra 'şeytan görsün yüzünü' demesine tepki gösterdi.

Loughnan, Ortaç'ın evlilik sırasındaki ve boşanma sonrasındaki söylemleri arasındaki tutarsızlık nedeniyle saygısını kaybettiğini belirtti.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında evlendi ve 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Loughnan, boşanma gerekçesi olarak Serdar Ortaç'ın kumar bağımlılığını göstermişti.

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç, kariyerinin yanı sıra son yıllarda eski eşi Chloe Loughnan'a ödediği nafakalar ve yaptığı polemik dolu açıklamalarla magazin manşetlerini süslüyor. 2014 yılında dünyaevine giren ve 2019'da anlaşmalı olarak boşanan çiftin arasındaki ipler, boşanma sonrası tamamen koptu. Ortaç'ın her fırsatta dile getirdiği "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" isyanına, Loughnan'dan sert ve net bir cevap geldi.

"BÜTÜN SAYGIM GİTTİ" Hakkında söylenenlerin ardından sessizliğini bozan Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın evliyken takındığı tavır ile boşandıktan sonraki söylemleri arasındaki tutarsızlığa dikkat çekti. Loughnan, hissettiği hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Bütün saygım gitti anladın mı? Evli olduğumuz zaman röportajlarda 'Canım her şeyim, aşkım, prensesim...' Boşandık, yine iyi konuştu. Sonra bir anda 'şeytan görsün yüzünü' falan diyor. Bu ne yani?"