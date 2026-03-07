CANLI YAYIN
Chloe Loughnan’dan Serdar Ortaç açıklaması: “Bütün saygım gitti, bu ne yani?”

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında noktalayan ve nafaka tartışmalarıyla uzun süredir gündemden düşmeyen İrlandalı model Chloe Loughnan, eski eşinin sert açıklamalarına karşı yıllar süren sessizliğini bozdu.

  • Chloe Loughnan, eski eşi Serdar Ortaç'ın evliyken 'prensesim' dediği kendisi için boşandıktan sonra 'şeytan görsün yüzünü' demesine tepki gösterdi.
  • Loughnan, Ortaç'ın evlilik sırasındaki ve boşanma sonrasındaki söylemleri arasındaki tutarsızlık nedeniyle saygısını kaybettiğini belirtti.
  • Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2014 yılında evlendi ve 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.
  • Loughnan, boşanma gerekçesi olarak Serdar Ortaç'ın kumar bağımlılığını göstermişti.

Pop müziğin başarılı ismi Serdar Ortaç, kariyerinin yanı sıra son yıllarda eski eşi Chloe Loughnan'a ödediği nafakalar ve yaptığı polemik dolu açıklamalarla magazin manşetlerini süslüyor. 2014 yılında dünyaevine giren ve 2019'da anlaşmalı olarak boşanan çiftin arasındaki ipler, boşanma sonrası tamamen koptu. Ortaç'ın her fırsatta dile getirdiği "Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" isyanına, Loughnan'dan sert ve net bir cevap geldi.

"BÜTÜN SAYGIM GİTTİ"

Hakkında söylenenlerin ardından sessizliğini bozan Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'ın evliyken takındığı tavır ile boşandıktan sonraki söylemleri arasındaki tutarsızlığa dikkat çekti. Loughnan, hissettiği hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"Bütün saygım gitti anladın mı? Evli olduğumuz zaman röportajlarda 'Canım her şeyim, aşkım, prensesim...' Boşandık, yine iyi konuştu. Sonra bir anda 'şeytan görsün yüzünü' falan diyor. Bu ne yani?"

KUMAR BAĞIMLILIĞI VE NAFAKA KRİZİ

İrlandalı model, 5 yıllık evliliğin bitiş gerekçesi olarak Serdar Ortaç'ın kumar bağımlılığını işaret etmişti. Boşanmanın ardından başlayan nafaka süreci, Ortaç'ın "Her kuruş eski hanıma gidiyor" sözleriyle bir "finansal krize" dönüşmüş ve magazin kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

MERAK EDİLENLER

Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç ne zaman boşandı?

Çift, 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmıştır.

Chloe Loughnan boşanma nedeni olarak neyi gösterdi?

Manken, boşanma gerekçesi olarak eski eşinin kumar bağımlılığını işaret etmiştir.

Serdar Ortaç nafaka hakkında ne dedi?

Ortaç, kazandığı her kuruşun eski eşine gittiğini söyleyerek duruma isyan etmiştir.

Chloe Loughnan'ın son açıklaması neyi hedefliyor?

Loughnan, Serdar Ortaç'ın boşanma sonrası değişen üslubuna tepki göstererek, kendisine olan saygısını kaybettiğini belirtmiştir.

