Ünlü oyuncu Burak Sergen, özel hayatındaki yeni gelişmelerle magazin gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. 2021 yılında evlendiği Nihan Ünsal ile Ocak 2024'te yollarını ayıran sanatçı, bu ayrılığın ardından kalbini çok geçmeden yeniden aşka açmıştı. Sergen, tiyatrosunda genel müdürlük görevini yürüten Gizem Şağban ile iş arkadaşlığından doğan birlikteliğini, Haziran 2024'te Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle evliliğe taşımıştı. Çiftin mutluluğu, son günlerde sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesiyle bir kez daha gündeme geldi.