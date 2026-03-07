Ünlü oyuncu Burak Sergen, özel hayatındaki yeni gelişmelerle magazin gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. 2021 yılında evlendiği Nihan Ünsal ile Ocak 2024'te yollarını ayıran sanatçı, bu ayrılığın ardından kalbini çok geçmeden yeniden aşka açmıştı. Sergen, tiyatrosunda genel müdürlük görevini yürüten Gizem Şağban ile iş arkadaşlığından doğan birlikteliğini, Haziran 2024'te Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle evliliğe taşımıştı. Çiftin mutluluğu, son günlerde sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesiyle bir kez daha gündeme geldi.
BEBEK İDDİALARINA "İLLÜZYON" CEVABI
Hamilelik iddiaları, Gizem Sergen'in sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafındaki görüntüsü üzerine alevlendi. Takipçilerin dikkatinden kaçmayan ve "bebek geliyor" yorumlarına neden olan o kare, magazin kulislerini hareketlendirince beklenen açıklama gecikmedi.
Sessizliğini bozan Gizem Sergen, durumun tamamen bir kıyafet azizliği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bebek yok, ceketten öyle gözükmüş"
TİYATRODA YEŞEREN AŞK
İkilinin ilişkisi, Burak Sergen'in tiyatrosunda birlikte çalıştıkları dönemde başlamıştı. Başlarda aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Haziran ayındaki düğünleriyle bu birlikteliği resmiyete döktü.
MERAK EDİLENLER
Gizem Sergen hamile mi?
Hayır, Gizem Sergen hamilelik iddialarını kesin bir dille yalanlamış ve görüntünün ceketinden kaynaklandığını belirtmiştir.
Burak Sergen ve Gizem Sergen ne zaman evlendi?
Çift, Haziran 2024 tarihinde Fuat Paşa Yalısı'nda evlenmiştir.
Burak Sergen kaç yaşında?
Burak Sergen 64 yaşındadır.