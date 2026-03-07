Bu gelişmenin ardından kamuoyunda en çok merak edilen konu ise bebeğin cinsiyeti oldu. İki kız çocukları bulunan Şahin çiftine, sanat dünyasından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

DEMET AKALIN'IN HALALIK HEYECANI

Kısa bir süre önce Şahin ailesiyle buzları eriten Demet Akalın da bu müjdeli habere kayıtsız kalmadı. Akalın, Berkay ve Özlem Ada Şahin'in paylaştığı ultrason görüntüsünü kendi hesabına taşıyarak sevince ortak oldu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "3. kez hala oluyorum yupppii" notunu düşerek Şahin ailesine olan yakınlığını ve duyduğu büyük heyecanı dile getirdi.