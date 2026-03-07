Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve 2016 yılında hayatını birleştirdiği Özlem Ada Şahin, üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşıyor. Bugüne kadar mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, beklenen müjdeyi Cuma günü takipçileriyle paylaştı. Ailelerine yeni bir üyenin katılacağını duyuran çiftin heyecanı, paylaştıkları özel karelerle kısa sürede binlerce beğeni topladı.
"HAYIRLI BİR HABER VERMEK İSTEDİK"
Ünlü çift, bebek haberini alışılmışın dışında, oldukça sempatik bir konseptle duyurmayı tercih etti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan gönderide, bebeklerine ait bir ultrason görüntüsü başroldeydi. Paylaşımın altına"Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik"notunu düşen çiftin, üzerlerinde 'anne' ve 'baba' yazan şapkaları ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
ŞAHİN AİLESİ BÜYÜYOR: ÜÇÜNCÜ BEBEK YOLDA
2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Berkay ve Özlem Ada Şahin, kısa sürede iki çocuk sahibi olarak çekirdek ailelerini kurmuştu. Şimdi ise beşinci üye için geri sayım başladı.
|Yıl
|Gelişme
|Detay
|2016
|Evlilik
|Berkay ve Özlem Ada Şahin evlendi.
|2017
|İlk Bebek
|İlk kızları Arya dünyaya geldi.
|2019
|İkinci Bebek
|İkinci kızları Zeynep Mira aileye katıldı.
|2026
|Üçüncü Müjde
|Üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar.
SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU
Bu gelişmenin ardından kamuoyunda en çok merak edilen konu ise bebeğin cinsiyeti oldu. İki kız çocukları bulunan Şahin çiftine, sanat dünyasından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.
DEMET AKALIN'IN HALALIK HEYECANI
Kısa bir süre önce Şahin ailesiyle buzları eriten Demet Akalın da bu müjdeli habere kayıtsız kalmadı. Akalın, Berkay ve Özlem Ada Şahin'in paylaştığı ultrason görüntüsünü kendi hesabına taşıyarak sevince ortak oldu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "3. kez hala oluyorum yupppii" notunu düşerek Şahin ailesine olan yakınlığını ve duyduğu büyük heyecanı dile getirdi.
MERAK EDİLENLER
Berkay ve Özlem Ada Şahin ne zaman evlendi?
Ünlü çift, 2016 yılında dünyaevine girdi.
Berkay'ın kaç çocuğu var?
Şu an Arya (2017) ve Zeynep Mira (2019) adında iki kızları bulunuyor; üçüncü bebek ise yolda.
Bebeğin cinsiyeti açıklandı mı?
Paylaşılan ultrason görüntüsüyle hamilelik müjdesi verilmiş olsa da henüz bebeğin cinsiyeti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.