Berkay 3. kez baba oluyor! Ünlü çift bebek beklediklerini böyle duyurdu

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, ailelerini büyütme kararı aldı. Üçüncü çocuk müjdesi sosyal medyadan paylaşılan ultrason görüntüsüyle geldi.

  • Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü kez anne-baba olacaklarını sosyal medyadan duyurdu.
  • Çift, 2016 yılında evlendi ve 2017'de Arya, 2019'da Zeynep Mira adında iki kız çocuğu dünyaya geldi.
  • Berkay ve Özlem Ada Şahin, hamilelik haberini ultrason görüntüsü ve üzerlerinde 'anne-baba' yazan şapkalarla paylaştı.
  • Şarkıcı Demet Akalın, Şahin çiftinin paylaşımını kendi hesabına taşıyarak '3. kez hala oluyorum' notunu düştü.
  • Bebeğin cinsiyeti henüz açıklanmadı.

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve 2016 yılında hayatını birleştirdiği Özlem Ada Şahin, üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşıyor. Bugüne kadar mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, beklenen müjdeyi Cuma günü takipçileriyle paylaştı. Ailelerine yeni bir üyenin katılacağını duyuran çiftin heyecanı, paylaştıkları özel karelerle kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Kaynak: Sosyal medya

"HAYIRLI BİR HABER VERMEK İSTEDİK"

Ünlü çift, bebek haberini alışılmışın dışında, oldukça sempatik bir konseptle duyurmayı tercih etti. Sosyal medya üzerinden paylaşılan gönderide, bebeklerine ait bir ultrason görüntüsü başroldeydi. Paylaşımın altına"Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik"notunu düşen çiftin, üzerlerinde 'anne' ve 'baba' yazan şapkaları ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Berkay 3. kez baba oluyor! Ünlü çift bebek beklediklerini böyle duyurdu-3

ŞAHİN AİLESİ BÜYÜYOR: ÜÇÜNCÜ BEBEK YOLDA

2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Berkay ve Özlem Ada Şahin, kısa sürede iki çocuk sahibi olarak çekirdek ailelerini kurmuştu. Şimdi ise beşinci üye için geri sayım başladı.

YılGelişmeDetay
2016EvlilikBerkay ve Özlem Ada Şahin evlendi.
2017İlk Bebekİlk kızları Arya dünyaya geldi.
2019İkinci Bebekİkinci kızları Zeynep Mira aileye katıldı.
2026Üçüncü MüjdeÜçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar.

Berkay 3. kez baba oluyor! Ünlü çift bebek beklediklerini böyle duyurdu-4

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU

Bu gelişmenin ardından kamuoyunda en çok merak edilen konu ise bebeğin cinsiyeti oldu. İki kız çocukları bulunan Şahin çiftine, sanat dünyasından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Berkay 3. kez baba oluyor! Ünlü çift bebek beklediklerini böyle duyurdu-5

DEMET AKALIN'IN HALALIK HEYECANI

Kısa bir süre önce Şahin ailesiyle buzları eriten Demet Akalın da bu müjdeli habere kayıtsız kalmadı. Akalın, Berkay ve Özlem Ada Şahin'in paylaştığı ultrason görüntüsünü kendi hesabına taşıyarak sevince ortak oldu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına "3. kez hala oluyorum yupppii" notunu düşerek Şahin ailesine olan yakınlığını ve duyduğu büyük heyecanı dile getirdi.

Berkay 3. kez baba oluyor! Ünlü çift bebek beklediklerini böyle duyurdu-6

MERAK EDİLENLER

Berkay ve Özlem Ada Şahin ne zaman evlendi?

Ünlü çift, 2016 yılında dünyaevine girdi.

Berkay'ın kaç çocuğu var?

Şu an Arya (2017) ve Zeynep Mira (2019) adında iki kızları bulunuyor; üçüncü bebek ise yolda.

Bebeğin cinsiyeti açıklandı mı?

Paylaşılan ultrason görüntüsüyle hamilelik müjdesi verilmiş olsa da henüz bebeğin cinsiyeti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

