Ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan A.B.İ dizisinde hayat verdiği "Çağla" karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Afra Saraçoğlu, rotayı dünya modasının kalbi Paris'e kırdı. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinliklere davetli olan ünlü oyuncu, ayağının tozuyla ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı doğal ve şık stiliyle kısa sürede ilgi odağı olan Saraçoğlu, güzelliğiyle bir kez daha büyüledi.
Paris'ten ilk poz: "Fitttinnngggggggg"
Defile öncesi hazırlık sürecinden bir kesit paylaşan Afra Saraçoğlu, ayna karşısında çektiği selfie ile şıklığını konuşturdu. Bordo tonlarında bir bluz, gri kumaş pantolon ve omuzuna attığı açık renk trikosuyla çaba sarf etmeden şık (effortless chic) bir görünüm sergileyen oyuncu, taktığı gözlüklerle de tarzını tamamladı. Paylaşımına eklediği "fitttinnngggggggg"notuyla kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
A.B.İ'nin Çağla'sı dünya vitrininde
Son dönemde oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Saraçoğlu'nun Paris Moda Haftası'ndaki stili merakla bekleniyordu. Uluslararası moda otoritelerinin de radarında olan oyuncu, Paris sokaklarında sergileyeceği diğer görünümlerle de şimdiden merak konusu oldu.
Sosyal medyada "Paris güzeli" rüzgarı
Afra Saraçoğlu'nun paylaşımının ardından hayranları yorum kısmını adeta ablukaya aldı. İşte o yorumlardan bazıları:
"Çağla karakterinden sonra Paris havası çok yakışmış!"
"Afra'nın doğal güzelliği gerçekten başka bir seviye, gözlükler şahane olmuş."
"Paris Moda Haftası'nın en asil kızı belli oldu, heyecanla diğer kombinlerini bekliyoruz!"
"Kızımız Paris'i yakmaya gitmiş, o nasıl bir ayna pozudur!"
Merak edilenler
Afra Saraçoğlu Paris'e neden gitti?
Ünlü oyuncu, dünya çapındaki moda etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası için Fransa'ya gitmiştir.
Afra Saraçoğlu'nun yeni dizisi hangisi?
Afra Saraçoğlu, şu an Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı A.B.İ dizisinde "Çağla" karakterini canlandırmaktadır.