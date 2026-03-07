Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Afra Saraçoğlu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinliklere katılmak üzere Fransa'ya gitti.

A.B.İ dizisinde Çağla karakterini canlandıran oyuncu, Paris'ten ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Saraçoğlu, bordo bluz, gri pantolon ve açık renk trikosundan oluşan kombinini ayna karşısında çektiği selfie ile sergiledi.

Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Oyuncunun Paris Moda Haftası'nda sergileyeceği diğer görünümler merakla bekleniyor.

Ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan A.B.İ dizisinde hayat verdiği "Çağla" karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Afra Saraçoğlu, rotayı dünya modasının kalbi Paris'e kırdı. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinliklere davetli olan ünlü oyuncu, ayağının tozuyla ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı doğal ve şık stiliyle kısa sürede ilgi odağı olan Saraçoğlu, güzelliğiyle bir kez daha büyüledi.

Kaynak: Sosyal medya Paris'ten ilk poz: "Fitttinnngggggggg" Defile öncesi hazırlık sürecinden bir kesit paylaşan Afra Saraçoğlu, ayna karşısında çektiği selfie ile şıklığını konuşturdu. Bordo tonlarında bir bluz, gri kumaş pantolon ve omuzuna attığı açık renk trikosuyla çaba sarf etmeden şık (effortless chic) bir görünüm sergileyen oyuncu, taktığı gözlüklerle de tarzını tamamladı. Paylaşımına eklediği "fitttinnngggggggg"notuyla kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.