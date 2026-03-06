CANLI YAYIN
Selin Boronkay'dan ihmal iddiası: Annemi hemşire öldürdü

Uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Yücel Boronkay, salı günü toprağa verildi. Merhumun kızı Selin Boronkay, annesinin odasındaki kamera görüntülerini izleyince şoke oldu. Annesinin kendisine bakan hemşire tarafından iki kez üst üste yere düşürüldüğünü fark eden Boronkay, "Annemin ölümünde hemşirenin ihmali olduğunu düşünüyoruz" diye suç duyurusunda bulundu.

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, pazartesi günü anneleri Yücel Boronkay'ı kaybetti. Kardeşler, salı günü annelerini toprağa verip evinde Kur'an-ı Kerim okuttu. Selin Boronkay iddiaya göre duadan sonra merak edip annesinin odasındaki kamera görüntülerini izledi.

Kamera kayıtlarını izleyince hemşirenin annesini defalarca yere düşürdüğünü gören Boronkay hayatının şokunu yaşadı.

Konuyu köşesine taşıyan Günaydın'dan Bülent Cankurt, 6 Mart tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, pazartesi günü anneleri Yücel Boronkay'ı kaybetmenin acısını yaşadı. Ancak kardeşlerin, salı günü annelerini toprağa verip, evinde okuttukları duanın ardından büyük bir şok yaşadıklarını öğrendim!

Kardeşler, yıllardır yatalak olan fakat hiçbir rahatsızlığı bulunmayan annelerinin ani ölümüne şaşırsalar da otopsi yaptırmak istememişler. Ancak Selin Boronkay merak edip duanın ardından annesinin odasındaki kamera görüntülerini izlemiş.

Annesine bakan hemşirenin annesini yere düşürdüğünü görmüş. Korkup evdekilere haber vermeyen hemşire, Yücel Hanım'ı kendi başına yatağa koymaya çalışırken birkaç kez daha düşürmüş ve birinde Yücel Hanım'ın kafası yatağın demirine çarpmış. Bunu gören Selin Boronkay, anında karakola gidip hemşireden şikayetçi olmuş.

Dün de savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. Bakalım savcılık, delilleri incelikten sonra hemşire hakkında Yücel Boronkay'ın ölümüne sebep olmaktan dava açacak mı? Annelerinin eceliyle değil de hemşire yüzünden öldüğü kanıtlanırsa Boronkay kardeşlerin yıkılacağına eminim. Allah'tan Yücel Hanım'a rahmet kızlarına da sabır diliyorum.

