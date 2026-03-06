Menajer Selin Boronkay ve kardeşleri, anneleri Yücel Boronkay'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla bakıcı hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, pazartesi günü anneleri Yücel Boronkay'ı kaybetti. Kardeşler, salı günü annelerini toprağa verip evinde Kur'an-ı Kerim okuttu. Selin Boronkay iddiaya göre duadan sonra merak edip annesinin odasındaki kamera görüntülerini izledi.

Selin Boronkay’ın annesinin ölümünde ihmal iddiası (Fotoğraflar Günaydın'dan alınmıştır)





Konuyu köşesine taşıyan Günaydın'dan Bülent Cankurt, 6 Mart tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:



Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, pazartesi günü anneleri Yücel Boronkay'ı kaybetmenin acısını yaşadı. Ancak kardeşlerin, salı günü annelerini toprağa verip, evinde okuttukları duanın ardından büyük bir şok yaşadıklarını öğrendim!

Kardeşler, yıllardır yatalak olan fakat hiçbir rahatsızlığı bulunmayan annelerinin ani ölümüne şaşırsalar da otopsi yaptırmak istememişler. Ancak Selin Boronkay merak edip duanın ardından annesinin odasındaki kamera görüntülerini izlemiş.



Annesine bakan hemşirenin annesini yere düşürdüğünü görmüş. Korkup evdekilere haber vermeyen hemşire, Yücel Hanım'ı kendi başına yatağa koymaya çalışırken birkaç kez daha düşürmüş ve birinde Yücel Hanım'ın kafası yatağın demirine çarpmış. Bunu gören Selin Boronkay, anında karakola gidip hemşireden şikayetçi olmuş.