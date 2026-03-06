"Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, 30 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Sanat dünyasını yasa boğan bu ani vedanın üzerinden zaman geçse de, usta sanatçının 33 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak ve çocuklarının acısı tazeliğini koruyor. Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini bir kez daha gözyaşlarına boğdu.
Volkan Konak’ın kızıyla olan son hatırası: Eşi Selma Konak paylaştı
BABA VE KIZIN ŞARKISI YÜREKLERİ DAĞLADI
Selma Konak, eşi Volkan Konak ile en küçük kızları Derin'in birlikte şarkı söylediği, mutluluk dolu bir videoyu paylaştı. Videoda usta sanatçının kızıyla olan samimi ve sevgi dolu halleri, izleyenlere "Kuzeyin Oğlu"nun babalık yönünü bir kez daha hatırlattı.
Duygusal görüntüler kısa sürede binlerce yorum alırken, hayranları "Yerin dolmayacak" diyerek Konak'a olan özlemlerini dile getirdi.
"SORMA BANA NE KADAR SEVİYORSUN DİYE!"
Selma Konak, geçtiğimiz günlerde merhum sanatçıyı vefatının ardından gelen ilk doğum gününde de unutmamıştı. Konak'ın şiir okuduğu bir videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Selma Hanım, adeta okuyanları hüzne boğan şu satırları kaleme almıştı:
"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan'ım, doğum günün kutlu olsun."
SIKÇA SORULAN SORULAR
Volkan Konak ne zaman ve nerede vefat etti?
Usta sanatçı, 30 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir.
Volkan Konak'ın kaç çocuğu var?
Volkan ve Selma Konak çiftinin Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunmaktadır.
Volkan Konak ve Selma Konak kaç yıllık evliydi?
Çift, vefatın gerçekleştiği tarihte 33 yıllık evliydi.