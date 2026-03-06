CANLI YAYIN
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın kızı Derin ile şarkı söylediği o anlar gündem oldu!

Selma Konak, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 30 Mart 2025'te vefat eden eşi Volkan Konak’a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiriyor. Konak son olarak, eşi ve kızı Derin’in şarkı söylediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

  • Volkan Konak, 30 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
  • Sanatçının eşi Selma Konak, Volkan Konak ile kızı Derin'in birlikte şarkı söylediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Volkan ve Selma Konak çiftinin Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunuyor.

"Kuzeyin Oğlu" lakaplı Volkan Konak, 30 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Sanat dünyasını yasa boğan bu ani vedanın üzerinden zaman geçse de, usta sanatçının 33 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak ve çocuklarının acısı tazeliğini koruyor. Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini bir kez daha gözyaşlarına boğdu.

Volkan Konak’ın kızıyla olan son hatırası: Eşi Selma Konak paylaştı

BABA VE KIZIN ŞARKISI YÜREKLERİ DAĞLADI

Selma Konak, eşi Volkan Konak ile en küçük kızları Derin'in birlikte şarkı söylediği, mutluluk dolu bir videoyu paylaştı. Videoda usta sanatçının kızıyla olan samimi ve sevgi dolu halleri, izleyenlere "Kuzeyin Oğlu"nun babalık yönünü bir kez daha hatırlattı.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın kızı Derin ile şarkı söylediği o anlar gündem oldu!-3

Duygusal görüntüler kısa sürede binlerce yorum alırken, hayranları "Yerin dolmayacak" diyerek Konak'a olan özlemlerini dile getirdi.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın kızı Derin ile şarkı söylediği o anlar gündem oldu!-4

"SORMA BANA NE KADAR SEVİYORSUN DİYE!"

Selma Konak, geçtiğimiz günlerde merhum sanatçıyı vefatının ardından gelen ilk doğum gününde de unutmamıştı. Konak'ın şiir okuduğu bir videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Selma Hanım, adeta okuyanları hüzne boğan şu satırları kaleme almıştı:

"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan'ım, doğum günün kutlu olsun."

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın kızı Derin ile şarkı söylediği o anlar gündem oldu!-5

SIKÇA SORULAN SORULAR

Volkan Konak ne zaman ve nerede vefat etti?

Usta sanatçı, 30 Mart 2025 tarihinde KKTC'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir.

Volkan Konak'ın kaç çocuğu var?

Volkan ve Selma Konak çiftinin Şimal, Volkan ve Derin adında üç çocuğu bulunmaktadır.

Volkan Konak ve Selma Konak kaç yıllık evliydi?

Çift, vefatın gerçekleştiği tarihte 33 yıllık evliydi.

