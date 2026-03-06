"SORMA BANA NE KADAR SEVİYORSUN DİYE!"

Selma Konak, geçtiğimiz günlerde merhum sanatçıyı vefatının ardından gelen ilk doğum gününde de unutmamıştı. Konak'ın şiir okuduğu bir videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Selma Hanım, adeta okuyanları hüzne boğan şu satırları kaleme almıştı:

"Sorma bana ne kadar seviyorsun diye! O kadar işte! Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin… Gökyüzü sana, kalbin bana emanet Volkan'ım, doğum günün kutlu olsun."