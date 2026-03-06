İşte İlker Ayrık'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasının tamamı:

Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun