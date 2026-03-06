CANLI YAYIN
Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık ile Şevket Çoruh Türkiye’ye döndü

İran ile İsrail arasındaki çatışmanın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) semalarına sıçraması, Dubai'de hava trafiğini felç etti. 'Bir Baba Hamlet' tiyatro oyunu için kentte bulunan İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, patlamaların ardından uçak seferlerinin iptal edilmesiyle mahsur kaldı. İlker Ayrık, yaptığı yeni açıklamaya göre ünlü isimler Türkiye'ye döndü.

  • İran'ın füzelerinin Dubai'ye düşmesi sonrası uçak seferleri iptal edildi ve oyuncular İlker Ayrık ile Şevket Çoruh 'Bir Baba Hamlet' oyunu için bulundukları kentte mahsur kaldı.
  • İlker Ayrık ve tiyatro ekibi Dubai'den doğrudan uçuş yapılamadığı için Umman'ın Maskat şehri üzerinden aktarmalı olarak İstanbul'a döndü.
  • Toplam 18 saat süren yolculuğun ardından ekip sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.
  • İlker Ayrık sosyal medya hesabından ailesinin, Şevket Çoruh'un ve tüm tiyatro ekibinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ortadoğu'da artan gerilim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de sıçradı. İran'ın füzelerinin Dubai kentine düşmesiyle uçak seferleri aniden iptal edildi. O esnada "Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, uçuşların durdurulması nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Şevket Çoruh. (Fotoğraflar: Sosyal medya)

18 SAATLİK AKTARMALI ROTA

Yaşanan belirsizliğin ardından Türkiye'ye dönüş haberini İlker Ayrık duyurdu. Dubai'den doğrudan uçuşların yapılamaması nedeniyle ekibin alternatif bir rota izlediği öğrenildi. Umman'ın Maskat şehri üzerinden aktarma yapan ekip, toplam 18 saat süren yorucu bir yolculuğun sonunda sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık ile Şevket Çoruh Türkiye’ye döndü-3

"HEPİMİZ ÇOK İYİYİZ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ayrık; ailesinin, Şevket Çoruh'un ve tüm tiyatro ekibinin sağlık durumunun yerinde olduğunu belirtti. Ayrık yaptığı açıklamada"Sabah 09.00 itibarıyla 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz"dedi.

Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık ile Şevket Çoruh Türkiye’ye döndü-4

İşte İlker Ayrık'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasının tamamı:

Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun

