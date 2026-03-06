Ortadoğu'da artan gerilim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de sıçradı. İran'ın füzelerinin Dubai kentine düşmesiyle uçak seferleri aniden iptal edildi. O esnada "Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan oyuncular İlker Ayrık ve Şevket Çoruh, uçuşların durdurulması nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
18 SAATLİK AKTARMALI ROTA
Yaşanan belirsizliğin ardından Türkiye'ye dönüş haberini İlker Ayrık duyurdu. Dubai'den doğrudan uçuşların yapılamaması nedeniyle ekibin alternatif bir rota izlediği öğrenildi. Umman'ın Maskat şehri üzerinden aktarma yapan ekip, toplam 18 saat süren yorucu bir yolculuğun sonunda sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.
"HEPİMİZ ÇOK İYİYİZ"
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ayrık; ailesinin, Şevket Çoruh'un ve tüm tiyatro ekibinin sağlık durumunun yerinde olduğunu belirtti. Ayrık yaptığı açıklamada"Sabah 09.00 itibarıyla 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz"dedi.
İşte İlker Ayrık'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasının tamamı:
Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun