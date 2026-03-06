Dünya jet sosyetesinin göz bebeği olan Beckham ailesinde sular durulmuyor. Ailenin veliahdı Brooklyn Beckham, yeni yaşına girerken anne ve babasıyla olan bağlarını tamamen kopardığını bir kez daha ilan etti. Dün 27 yaşına basan Brooklyn için Victoria ve David Beckham çifti, oğullarının çocukluk fotoğrafıyla, sevgi dolu bir mesaj yayınladı. Ancak bu hamle, Brooklyn cephesinde karşılık bulmadı.
ENGEL DUVARINA ÇARPTILAR
Ailesiyle arasındaki köprüleri yıkan Brooklyn'in, anne ve babasını sosyal medya hesaplarından engellediği ortaya çıktı. Bu nedenle Beckham çifti, yaptıkları paylaşımlarda öz oğullarını etiketleyemediler.
Sadece ebeveynleri değil; Brooklyn tarafından engellenmesine rağmen, 23 yaşındaki kardeşi Romeo da onunla birlikte çekilmiş eski bir çocukluk fotoğrafını paylaştı ancak abi Beckham bu paylaşımı da görmezden geldi.
"SENİ SEVİYORUM" MESAJI SADECE EŞİNE!
Ailesinin iyi dileklerini soğuk bir duş etkisiyle karşılayan Brooklyn, 2022 yılında evlendiği 31 yaşındaki eşi Nicola Peltz'in gönderisine ise adeta sevgi saçtı. Peltz'in, eşinin pasta üflediği ve hediyelerini aldığı anları paylaştığı videoda seslendiği "Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum" sözlerine, Brooklyn'den öpücük emojisi eşliğinde "Ben de seni seviyorum" yanıtı gecikmedi.
GELİN-KAYNANA SAVAŞI MI, EVLAT RESTİ Mİ?
Magazin kulislerinde uzun süredir konuşulan "Victoria Beckham ve gelin Nicola Peltz arasındaki gerginlik", bu doğum günü kriziyle yeni bir boyuta taşındı. Brooklyn'in sadece eşini muhatap alıp ailesini engellemesi, eşinin tarafını seçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Beckham imparatorluğunun veliahdı, soyadının ağırlığını taşıyan ailesine karşı "Nicola'nın Brooklyn'i" olmayı tercih etti. Bu dijital ambargonun, Beckham çiftini derinden yaraladığı ise aşikar.
MERAK EDİLENLER
Brooklyn Beckham kaç yaşına girdi?
David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn, 4 Mart 2026 itibarıyla 27. yaşını kutlamıştır.
Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ne zaman evlendi?
Çift, 2022 yılında görkemli bir törenle dünya evine girmiştir.
Brooklyn Beckham ailesiyle neden görüşmüyor?
Brooklyn Beckham, 2022'de Nicola Peltz ile evlendikten sonra ailesiyle yaşadığı ciddi gerginlikler ve kontrolcü olduklarını iddia ettiği ebeveynleri (David ve Victoria Beckham) ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle görüşmemektedir.