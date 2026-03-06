Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Brooklyn Beckham 27. yaşına girerken anne Victoria Beckham ve baba David Beckham'ı sosyal medya hesaplarından engellediği ortaya çıktı.

Beckham çifti oğulları Brooklyn'in doğum günü için sevgi dolu mesaj paylaştı ancak engel nedeniyle etiketleyemedi.

Brooklyn Beckham ailesinin doğum günü mesajlarını görmezden gelirken eşi Nicola Peltz'in paylaşımına sevgi dolu yanıt verdi.

Brooklyn Beckham'ın kardeşi Romeo da ağabeyinin doğum gününde çocukluk fotoğrafı paylaştı ancak bu paylaşım da karşılıksız kaldı.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz 2022 yılında evlendi.

Dünya jet sosyetesinin göz bebeği olan Beckham ailesinde sular durulmuyor. Ailenin veliahdı Brooklyn Beckham, yeni yaşına girerken anne ve babasıyla olan bağlarını tamamen kopardığını bir kez daha ilan etti. Dün 27 yaşına basan Brooklyn için Victoria ve David Beckham çifti, oğullarının çocukluk fotoğrafıyla, sevgi dolu bir mesaj yayınladı. Ancak bu hamle, Brooklyn cephesinde karşılık bulmadı.

Victoria ve David Beckham. (Kaynak: Sosyal medya) ENGEL DUVARINA ÇARPTILAR Ailesiyle arasındaki köprüleri yıkan Brooklyn'in, anne ve babasını sosyal medya hesaplarından engellediği ortaya çıktı. Bu nedenle Beckham çifti, yaptıkları paylaşımlarda öz oğullarını etiketleyemediler.