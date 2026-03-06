CANLI YAYIN
Geri

Brooklyn Beckham’dan buz gibi doğum günü kutlaması: Ailesini engelleyip sadece eşine yanıt verdi!

Dünyaca ünlü Beckham ailesinin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, 27. yaş gününde ailesine adeta savaş açtı. Annesi Victoria ve babası David Beckham’ın duygusal paylaşımlarını görmezden gelmekle kalmayan genç Beckham, ailesini sosyal medyadan engellediğini de kanıtladı. Brooklyn'in tek muhatabı ise 2022'de hayatını birleştirdiği eşi Nicola Peltz oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Brooklyn Beckham’dan buz gibi doğum günü kutlaması: Ailesini engelleyip sadece eşine yanıt verdi!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Brooklyn Beckham 27. yaşına girerken anne Victoria Beckham ve baba David Beckham'ı sosyal medya hesaplarından engellediği ortaya çıktı.
  • Beckham çifti oğulları Brooklyn'in doğum günü için sevgi dolu mesaj paylaştı ancak engel nedeniyle etiketleyemedi.
  • Brooklyn Beckham ailesinin doğum günü mesajlarını görmezden gelirken eşi Nicola Peltz'in paylaşımına sevgi dolu yanıt verdi.
  • Brooklyn Beckham'ın kardeşi Romeo da ağabeyinin doğum gününde çocukluk fotoğrafı paylaştı ancak bu paylaşım da karşılıksız kaldı.
  • Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz 2022 yılında evlendi.

Dünya jet sosyetesinin göz bebeği olan Beckham ailesinde sular durulmuyor. Ailenin veliahdı Brooklyn Beckham, yeni yaşına girerken anne ve babasıyla olan bağlarını tamamen kopardığını bir kez daha ilan etti. Dün 27 yaşına basan Brooklyn için Victoria ve David Beckham çifti, oğullarının çocukluk fotoğrafıyla, sevgi dolu bir mesaj yayınladı. Ancak bu hamle, Brooklyn cephesinde karşılık bulmadı.

Victoria ve David Beckham. (Kaynak: Sosyal medya)

ENGEL DUVARINA ÇARPTILAR

Ailesiyle arasındaki köprüleri yıkan Brooklyn'in, anne ve babasını sosyal medya hesaplarından engellediği ortaya çıktı. Bu nedenle Beckham çifti, yaptıkları paylaşımlarda öz oğullarını etiketleyemediler.

Victoria Beckham'ın doğum günü paylaşımları.

Sadece ebeveynleri değil; Brooklyn tarafından engellenmesine rağmen, 23 yaşındaki kardeşi Romeo da onunla birlikte çekilmiş eski bir çocukluk fotoğrafını paylaştı ancak abi Beckham bu paylaşımı da görmezden geldi.

Brooklyn Beckham’dan buz gibi doğum günü kutlaması: Ailesini engelleyip sadece eşine yanıt verdi!-4

"SENİ SEVİYORUM" MESAJI SADECE EŞİNE!

Ailesinin iyi dileklerini soğuk bir duş etkisiyle karşılayan Brooklyn, 2022 yılında evlendiği 31 yaşındaki eşi Nicola Peltz'in gönderisine ise adeta sevgi saçtı. Peltz'in, eşinin pasta üflediği ve hediyelerini aldığı anları paylaştığı videoda seslendiği "Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum" sözlerine, Brooklyn'den öpücük emojisi eşliğinde "Ben de seni seviyorum" yanıtı gecikmedi.

Brooklyn Beckham’dan buz gibi doğum günü kutlaması: Ailesini engelleyip sadece eşine yanıt verdi!-5

GELİN-KAYNANA SAVAŞI MI, EVLAT RESTİ Mİ?

Magazin kulislerinde uzun süredir konuşulan "Victoria Beckham ve gelin Nicola Peltz arasındaki gerginlik", bu doğum günü kriziyle yeni bir boyuta taşındı. Brooklyn'in sadece eşini muhatap alıp ailesini engellemesi, eşinin tarafını seçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Beckham imparatorluğunun veliahdı, soyadının ağırlığını taşıyan ailesine karşı "Nicola'nın Brooklyn'i" olmayı tercih etti. Bu dijital ambargonun, Beckham çiftini derinden yaraladığı ise aşikar.

Brooklyn Beckham’dan buz gibi doğum günü kutlaması: Ailesini engelleyip sadece eşine yanıt verdi!-6

MERAK EDİLENLER

Brooklyn Beckham kaç yaşına girdi?

David ve Victoria Beckham'ın en büyük oğlu Brooklyn, 4 Mart 2026 itibarıyla 27. yaşını kutlamıştır.

Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham ne zaman evlendi?

Çift, 2022 yılında görkemli bir törenle dünya evine girmiştir.

Brooklyn Beckham ailesiyle neden görüşmüyor?

Brooklyn Beckham, 2022'de Nicola Peltz ile evlendikten sonra ailesiyle yaşadığı ciddi gerginlikler ve kontrolcü olduklarını iddia ettiği ebeveynleri (David ve Victoria Beckham) ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle görüşmemektedir.

Brooklyn Beckham tüm kirli çamaşırları ortaya döktü: Victoria - David Beckham fena ifşa oldu
Brooklyn Beckham tüm kirli çamaşırları ortaya döktü: Victoria - David Beckham fena ifşa oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler