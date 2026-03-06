Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Britney Spears, 4 Mart Çarşamba akşamı Kaliforniya'da otoyol polisi tarafından durdurularak polis merkezine götürüldü.

Şarkıcı hastanede kan testi ve sağlık kontrollerinden geçirildi, yaralanma tespit edilmedi ve ertesi sabah serbest bırakıldı.

Gözaltının ardından Britney Spears milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabını kapattı.

Şarkıcının temsilcisi durumu talihsiz ve mazur görülemez olarak nitelendirdi, Spears'ın yasalara uyacağını belirtti.

Britney Spears 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Britney Spears, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde karıştığı yeni bir trafik skandalıyla dünya magazin gündeminin tam merkezine oturdu. TMZ'nin haberine göre; Spears, 4 Mart Çarşamba akşamı otoyol polisi tarafından durduruldu. Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü.

Kaynak: takvim.com.tr / arşiv Hastaneye sevk edilen Spears'ın burada kan testi ve kapsamlı sağlık kontrolleri yapıldı. Yapılan muayene sonucunda herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen ünlü yıldız, dün sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Gözaltı haberinin ardından Spears'ın milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabını kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.