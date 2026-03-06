Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Britney Spears, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde karıştığı yeni bir trafik skandalıyla dünya magazin gündeminin tam merkezine oturdu. TMZ'nin haberine göre; Spears, 4 Mart Çarşamba akşamı otoyol polisi tarafından durduruldu. Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü.
Hastaneye sevk edilen Spears'ın burada kan testi ve kapsamlı sağlık kontrolleri yapıldı. Yapılan muayene sonucunda herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen ünlü yıldız, dün sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Gözaltı haberinin ardından Spears'ın milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabını kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
"BRITNEY DOĞRU ADIMLARI ATACAK"
Şarkıcının temsilcisi, yaşanan bu şok gelişmenin ardından BBC News'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu talihsiz ve mazur görülemez bir durumdu. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, hayatında uzun zamandır beklenen değişimin ilk adımı olur ve bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu destek ve yardımı alabilir"
Temsilci ayrıca, şarkıcının bundan sonraki süreçte oğullarıyla vakit geçireceğini belirterek, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.
2007'DEKİ "VUR-KAÇ" DOSYASI YENİDEN GÜNDEMDE
Britney Spears'ın bu son vukuatı, akıllara 2007 yılında Los Angeles'ta yaşadığı benzer bir olayı getirdi. O dönemde park halindeki bir otomobile çarpıp olay yerinden kaçmakla suçlanan ünlü yıldızın karşı tarafın maddi zararını karşılamış olması ve jürinin ortak bir karara varamaması üzerine dosya ceza verilmeden kapatılmıştı.