Mahkeme, Bayraktar'ın tahliye talebini makul ve zorunlu ihtiyaç gerekçesiyle kabul etti.

Kiracı Lara Ö., evi boşaltmayı reddetmiş ve kirasına yüzde 25 zam yaparak aylık 20 bin lira ödemeyi sürdürmüştü.

Bayraktar, kendisinin aylık 105 bin lira kira ödediğini ve mağdur edildiğini belirterek tahliye davası açtı.

Uluç Bayraktar, 2016'da Beyoğlu'ndaki dairesini Lara Ö.'ye kiraya vermiş ve kiracısının evi boşaltmaması üzerine dava açmıştı.

ADLİYENİN YOLUNU TUTTU

