CANLI YAYIN
Geri

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla mahkemelik oldu: Sevindiren karar çıktı

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, Beyoğlu’ndaki dairesini boşaltmayan kiracısı nedeniyle mahkemeye başvurdu. Kendisi kirada oturduğunu ve yüksek kira ödediğini belirten Bayraktar, ihtiyaç nedeniyle tahliye talep etti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, yönetmeni haklı bularak kiracının evi boşaltmasına karar verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla mahkemelik oldu: Sevindiren karar çıktı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracısı Lara Ö.'nün evi tahliye etmesine hükmetti.
  • Uluç Bayraktar, 2016'da Beyoğlu'ndaki dairesini Lara Ö.'ye kiraya vermiş ve kiracısının evi boşaltmaması üzerine dava açmıştı.
  • Bayraktar, kendisinin aylık 105 bin lira kira ödediğini ve mağdur edildiğini belirterek tahliye davası açtı.
  • Kiracı Lara Ö., evi boşaltmayı reddetmiş ve kirasına yüzde 25 zam yaparak aylık 20 bin lira ödemeyi sürdürmüştü.
  • Mahkeme, Bayraktar'ın tahliye talebini makul ve zorunlu ihtiyaç gerekçesiyle kabul etti.

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, 2024 yılında Beyoğlu'nda kiracısının evi boşaltmaması üzerine davalık olmuştu.

Uluç Bayraktar / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

OLUMSUZ KARŞILIK BULDU

Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Bayraktar 2016 yılında Beyoğlu'nda bulunan dairesini Lara Ö.'ye kiraya verdi. Uluç Bayraktar'ın dairesini kiracısından tahliye etme isteği olumlu karşılık bulmadı. Lara Ö., kirasına yüzde 25 zam yaparak, yönetmene 20 bin lira ödemeyi sürdürdü.

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla mahkemelik oldu: Sevindiren karar çıktı-3

ADLİYENİN YOLUNU TUTTU

Lara Ö., evi tahliye etmemekte ısrar edince, Uluç Bayraktar adliyenin yolunu tuttu. Uluç Bayraktar kirada oturduğu eve aylık 105 bin lira ödediği bu nedenle mağdur edildiği gerekçesiyle kiracısına tahliye davası açtı.

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla mahkemelik oldu: Sevindiren karar çıktı-4

KİRACISI BOŞALTMA TALEBİNİ REDDETTİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde Bayraktar, kendisinin kirada oturduğunu başka dairesinin bulunmadığını, kiracısının evi ısrarlı boşaltma talebini reddettiğini dile getirdi. Ödediği yüksek kira bedelinden dolayı mağdur edildiğini, ihtiyaçtan dolayı davayı açmaya mecbur bırakıldığını belirtti.

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla mahkemelik oldu: Sevindiren karar çıktı-5

SEVİNDİREN KARAR

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme Uluç Bayraktar'a sevindiren karar çıktı. Mahkeme Bayraktar'ı haklı bularak kiracı Lara Ö.'nün evi tahliye etmesine hükmetti.

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar kiracısıyla mahkemelik oldu: Sevindiren karar çıktı-6

TAHLİYE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Gerekçeli kararda Uluç Bayraktar'ın makul ihtiyaç talebiyle dava açma kararının yerinde olduğu ifade edildi. Tüm dosya değerlendirildiğinde ihtiyacın gerçek, zorunlu olması nedeniyle tahliye talebinin kabul edildiği kaydedildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler