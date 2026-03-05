Model ve sunucu Tülin Şahin, eski eşi Portekizli yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle bir süredir gündemde yer alıyordu.
MAHKEMELİK OLDULAR
Olaylı şekilde sona eren ilişkilerinin ardından ikili bu kez kızlarının soyadı nedeniyle mahkemelik oldu.
YOLLARINI AYIRDILAR
2018 yılında evlenen çiftin, Kasım 2019'da Leyla Siena adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri uzun sürmeyen ikili daha sonra yollarını ayırdı.
MAHKEMEYE BAŞVURDU
Şahin, kızının nüfusta "Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha" olarak kayıtlı olan ad ve soyadının değiştirilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede bu uzun isim kullanımının hem hukuki hem de toplumsal açıdan karışıklığa yol açabileceği ifade edildi.
AD VE SOYADI DÜZELTME TALEBİ
Ünlü model, çocuğunun ad ve soyadının "Leyla Siena Şahin" olarak düzeltilmesini talep etti. Davayı yürüten avukat Hakan Öncel, mahkemenin talebi kabul ettiğini açıkladı.
"SİENA LEYLA ŞAHİN"
Avukat Öncel yaptığı açıklamada, "1 Ekim 2025 tarihinde verilen kararla çocuğun 'Siena Leyla Şahin' adıyla nüfusa tesciline karar verildi" ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte çiftin kızının resmi kayıtlarda annesinin soyadını kullanacağı belirtildi.