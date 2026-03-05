MAHKEMEYE BAŞVURDU

Şahin, kızının nüfusta "Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha" olarak kayıtlı olan ad ve soyadının değiştirilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede bu uzun isim kullanımının hem hukuki hem de toplumsal açıdan karışıklığa yol açabileceği ifade edildi.