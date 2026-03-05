CANLI YAYIN
Geri

Tülin Şahin davayı kazandı: Leyla Siena annesinin soyadını kullanacak

Ünlü model Tülin Şahin, eski eşi Pedro de Noronha ile kızlarının soyadı nedeniyle açtığı davayı kazandığını açıkladı. İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin 2019 doğumlu kızının soyadının annesinin soyadıyla değiştirilmesine karar verdi. Mahkeme kararıyla çocuğun nüfustaki adı ve soyadı “Siena Leyla Şahin” olarak tescil edilecek.

Giriş Tarihi:
Tülin Şahin davayı kazandı: Leyla Siena annesinin soyadını kullanacak
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Aile Mahkemesi, Tülin Şahin'in kızının 'Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha' olan ismini 'Siena Leyla Şahin' olarak değiştirme talebini kabul etti.
  • Model Tülin Şahin, eski eşi Portekizli yatırımcı Pedro de Noronha ile kızlarının soyadı nedeniyle mahkemelik oldu.
  • Çift 2018'de evlenmiş ve Kasım 2019'da Leyla Siena adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti.
  • Tülin Şahin, uzun ismin hukuki ve toplumsal karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
  • Mahkeme kararı 1 Ekim 2025 tarihinde verildi ve çocuğun nüfus kaydında annesinin soyadını kullanmasına hükmedildi.

Model ve sunucu Tülin Şahin, eski eşi Portekizli yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle bir süredir gündemde yer alıyordu.

Tülin Şahin / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

MAHKEMELİK OLDULAR

Olaylı şekilde sona eren ilişkilerinin ardından ikili bu kez kızlarının soyadı nedeniyle mahkemelik oldu.

Tülin Şahin davayı kazandı: Leyla Siena annesinin soyadını kullanacak-3

YOLLARINI AYIRDILAR

2018 yılında evlenen çiftin, Kasım 2019'da Leyla Siena adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri uzun sürmeyen ikili daha sonra yollarını ayırdı.

Tülin Şahin davayı kazandı: Leyla Siena annesinin soyadını kullanacak-4

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Şahin, kızının nüfusta "Siena Maria Leyla Do Carmo De Noronha" olarak kayıtlı olan ad ve soyadının değiştirilmesi için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede bu uzun isim kullanımının hem hukuki hem de toplumsal açıdan karışıklığa yol açabileceği ifade edildi.

Tülin Şahin davayı kazandı: Leyla Siena annesinin soyadını kullanacak-5

AD VE SOYADI DÜZELTME TALEBİ

Ünlü model, çocuğunun ad ve soyadının "Leyla Siena Şahin" olarak düzeltilmesini talep etti. Davayı yürüten avukat Hakan Öncel, mahkemenin talebi kabul ettiğini açıkladı.

Tülin Şahin davayı kazandı: Leyla Siena annesinin soyadını kullanacak-6

"SİENA LEYLA ŞAHİN"

Avukat Öncel yaptığı açıklamada, "1 Ekim 2025 tarihinde verilen kararla çocuğun 'Siena Leyla Şahin' adıyla nüfusa tesciline karar verildi" ifadelerini kullandı. Bu kararla birlikte çiftin kızının resmi kayıtlarda annesinin soyadını kullanacağı belirtildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler