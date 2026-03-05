CANLI YAYIN
Diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, bu kez beslenme önerileriyle değil tarzıyla gündeme geldi. Sokakta görüntülenen Coşkun’un parmakları dışarıda bırakan ilginç tasarımlı çizmeleri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kısa sürede yayılan görüntüler kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Şeyda Coşkun’un ayakkabı tercihi gündem oldu: "Parmak arası çizme"
  • Diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'un giydiği siyah, ön kısmı açık tasarımlı çizmeler sosyal medyada gündem oldu
  • Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un ablası olan Şeyda Coşkun, önceki gece sokakta görüntülendi
  • Diz altına kadar uzanan ve parmakları açıkta bırakan ayakkabı modeli hem sandalet hem çizme görünümüyle dikkat çekti
  • Sosyal medya kullanıcıları ayakkabı tasarımı hakkında olumlu ve olumsuz yorumlar paylaştı

Ünlü diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gece sokakta yürürken görüntülendi.

Şeyda Coşkun / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

AYAKKABILARI GÜNDEM OLDU

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un ablası olan Coşkun'un tercih ettiği ayakkabı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Gündem olan çizmelerin görüntüsü

HEM SANDALET HEM ÇİZME

Objektiflere yansıyan görüntülerde Coşkun'un parmakları dışarıda bırakan farklı tasarımlı siyah çizmeleri dikkat çekti. Diz altına kadar uzanan ve ön kısmı açık bırakılan model, hem sandalet hem de çizme görünümü nedeniyle sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Şeyda Coşkun’un ayakkabı tercihi gündem oldu: "Parmak arası çizme"-4

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntülerin paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar tasarımı ilginç bulurken, bazıları da eleştirel yorumlar yaptı.

Şeyda Coşkun’un ayakkabı tercihi gündem oldu: "Parmak arası çizme"-5

"PARA ARTTIKÇA ZEVKLER AZALIYOR"

Sosyal medya kullanıcıları arasında"Parmak arası çizme", "Para arttıkça zevkler azalıyor" ve"Hiç arkadaşın da mı yok seni uyaracak?"gibi yorumlar paylaşıldı.

