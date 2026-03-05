Ünlü diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, önceki gece sokakta yürürken görüntülendi.
AYAKKABILARI GÜNDEM OLDU
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un ablası olan Coşkun'un tercih ettiği ayakkabı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
HEM SANDALET HEM ÇİZME
Objektiflere yansıyan görüntülerde Coşkun'un parmakları dışarıda bırakan farklı tasarımlı siyah çizmeleri dikkat çekti. Diz altına kadar uzanan ve ön kısmı açık bırakılan model, hem sandalet hem de çizme görünümü nedeniyle sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Görüntülerin paylaşılmasının ardından bazı kullanıcılar tasarımı ilginç bulurken, bazıları da eleştirel yorumlar yaptı.
"PARA ARTTIKÇA ZEVKLER AZALIYOR"
Sosyal medya kullanıcıları arasında"Parmak arası çizme", "Para arttıkça zevkler azalıyor" ve"Hiç arkadaşın da mı yok seni uyaracak?"gibi yorumlar paylaşıldı.