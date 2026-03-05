Ancak Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, kızlarının eğitimi ve büyüme süreci için Türkiye'ye dönüş yaptıklarını vurgulamıştı: "Bir sürecin içindeyiz ama henüz bir dava yok. Eşimle her zaman arkadaş olup tüm süreçleri beraber, birbirimizi üzmeden ve en doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Kızımızın burada büyümesini istediğimiz için Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye döndüğümüz zaman aramızda bir ayrılık konusu yoktu. Kızımız için süreci en doğru şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu konuda herkesin hassasiyetini bekliyoruz."

GEÇMİŞTEN NOTLAR: ANNELİK VE DEĞİŞİM Saadet Işıl Aksoy, henüz boşanma süreci kesinleşmeden önce geçen yıl konuk olduğu Empati programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Annelik serüveninin hayatına ve kariyerine kattıklarını anlatan oyuncu, ebeveynliği bir keşif yolculuğu olarak tanımlamıştı. Aksoy o dönem yaptığı açıklamalarda, anneliği çok sevdiğini ve bu sürecin oyunculuğuna büyük katkısı olduğunu ifade etmişti.

Ebeveynlik hikayesinin insanın kendisini tanıdığı bir yolculuk olduğunu belirten ünlü oyuncu, çocuğunu tanırken aslında insanın kendi derinliklerini keşfettiğini söylemişti: "Anneliği sevdim. Anneliğin oyunculuğuma katkısı oldu. Ebeveynlik hikayesi, insanın kendini de keşfettiği hikaye oluyor. Çocuğunu tanırken, kendini tanıyorsun. Mesleğinden daha önemli bir şey olması, insanı çok rahatlatıyor. Mesleğini kafana takmamaya çalışıyorsun"

12 YILLIK EVLİLİKTE "SESSİZ VEDA" DÖNEMİ Saadet Işıl Aksoy ve Pamir Kıraner'in ayrılığı, alışılagelmiş gürültülü magazin boşanmalarından oldukça farklı bir seyir izledi. Çiftin aylar öncesinden arkadaş kalarak süreci yönetiyoruz sinyali vermesi, özellikle çocukları Marisa Gülcan'ın psikolojik sağlığını ön planda tuttuklarını gösteriyor. Yurt dışından Türkiye'ye dönüş kararı sonrası gelen bu ayrılık, çiftin bireysel yollarını çizseler de aile bağlarını ebeveyn kimliğiyle koruyacaklarının bir kanıtı gibi duruyor.