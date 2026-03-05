Sevdiğim Sensin'de Esat karakteriyle izleyiciyi karşısına çıkan Hüseyin Avni Danyal, mutlu evliliğiyle örnek olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından eşi Özgen Kılıçarslan'ın doğum gününü kutlayan Danyal, şairane bir üslupla aşkını tazeledi. İki gün önce paylaşılan o duygusal mesaj, magazin dünyasında "İşte gerçek aşk" yorumlarına neden oldu.
"KALBİMDE ALEV ALEV YANIYORSUN"
Usta oyuncu, eşine olan derin bağlılığını şu mısralarla dile getirdi:
"Şair demiş ki; Burnumda tütüyorsun denir ya özlenenlere. Ah be sevdiceğim; Sen benim kalbimde alev alev yanıyorsun... Sağlıklı mutlu yaşların olsun ömrüm, bir tanem."
Bu lirik kutlama, aslında 2011 yılında atılan o ikna dolu imzaların ve sönmeyen bir ateşin bugünkü yansıması niteliğinde.
O İKNA SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE
Hüseyin Avni Danyal, 2014 yılında verdiği bir röportajda, bugün "Kalbimde alev alev yanıyorsun" dediği eşiyle evlenebilmek için ne kadar büyük bir sabır gösterdiğini anlatmıştı.
EVLİLİĞE KAPALI BİR KALBİ AÇTI: Usta oyuncu, eşi Özgen Hanım'ın o dönem evlenmeye hiç niyeti olmadığını, onu bu karara ikna etmenin çok uzun sürdüğünü belirtti.
DOĞRU TREN METAFORU:"Doğrul tren her zaman sizin onu bulmanızı bekler" diyen Danyal, hayat tecrübesinin onu bu istasyonda bekleyen doğru trene bindirdiğini ifade etti.
SABAH 06.00 DİSİPLİNİ:Oyuncu eşi olmanın zorluklarına değinerek sabahın ilk ışıklarında eve döndüğünde kendisini bekleyen huzurlu bir yuvanın, işindeki başarısının (anahtarı olduğunu vurguladı.
Ünlü oyuncu, yıllar önce Sabah'a verdiği röportajda şunları söyledi:"Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Doğru zamanda, doğru kişiyi bulmak çok önemli. Geriye baktığınızda; aslında doğru trenin sizi istasyonda beklediğini görürsünüz. Siz başka trenlere binersiniz ama doğru tren oradadır. Kaçan fırsatlar önemli değil. Asıl tren her zaman sizin onu bulmanızı bekler. Benim evliliğime gelecek olursak; ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım. Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim"
Danyal'ın "Mutlu bir evlilik size neler kattı?" sorusuna yanıtı da netti: "İşinizde çok rahat oluyorsunuz. Bir oyuncu için günlük disiplin çok önemli. Yaptığımız iş stresli ve gergin olduğu için huzurlu aile yapısı işte başarıyı getiriyor. Aklınız evde, ilişkinizde kaldığında işinizden verim alamazsınız. Oyuncu karısı olmak da çok zor. Herkesin eşi 18.00'de eve dönerken, biz evden çıkıyoruz ve sabah 06.00'da eve geliyoruz. Bayram, tatil yok. Herkes aile ziyaretleri yaparken biz çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz ortamlar, bazı kadınlarda kıskançlık yaratabilir. Eşim çok anlayışlı. Bunun altında güven yatıyor"
HÜSEYİN AVNİ DANYAL HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Hüseyin Avni Danyal kiminle evli?
2011 yılından bu yana Özgen Kılıçarslan ile evlidir.
Hüseyin Avni Danyal aslen nereli?
Trabzon doğumludur; ortaokul, lise ve sanat hayatının ilk yıllarını Ankara'da geçirmiştir.
Sevdiğim Sensin dizisindeki Esat kimdir?
Hüseyin Avni Danyal tarafından canlandırılan, dizinin kilit ve otoriter karakterlerinden biridir.