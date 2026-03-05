Danyal, mutlu evliliğin oyunculuk kariyerindeki başarısının anahtarı olduğunu ve huzurlu aile yapısının işte verim sağladığını ifade etti.

Usta oyuncu, eşinin başlangıçta evlenmeye hiç niyeti olmadığını ve onu bu karara ikna etmenin çok uzun sürdüğünü açıkladı.

Danyal, seneler önce verdiği bir röportajda 2011 yılında evlendiği eşi Özgen Kılıçarslan'ı evliliğe ikna etmek için uzun süre çaba harcadığını belirtti.

Hüseyin Avni Danyal, sosyal medya hesabından eşi Özgen Kılıçarslan'ın doğum gününü kutlayarak 'Sen benim kalbimde alev alev yanıyorsun' ifadelerini kullandı.

Sevdiğim Sensin'de Esat karakteriyle izleyiciyi karşısına çıkan Hüseyin Avni Danyal, mutlu evliliğiyle örnek olmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından eşi Özgen Kılıçarslan'ın doğum gününü kutlayan Danyal, şairane bir üslupla aşkını tazeledi. İki gün önce paylaşılan o duygusal mesaj, magazin dünyasında "İşte gerçek aşk" yorumlarına neden oldu.

Hüseyin Avni Danyal, eşi Özgen Kılıçarslan’ın doğum gününü bu kareyle kutladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"KALBİMDE ALEV ALEV YANIYORSUN"

Usta oyuncu, eşine olan derin bağlılığını şu mısralarla dile getirdi:

"Şair demiş ki; Burnumda tütüyorsun denir ya özlenenlere. Ah be sevdiceğim; Sen benim kalbimde alev alev yanıyorsun... Sağlıklı mutlu yaşların olsun ömrüm, bir tanem."

Bu lirik kutlama, aslında 2011 yılında atılan o ikna dolu imzaların ve sönmeyen bir ateşin bugünkü yansıması niteliğinde.