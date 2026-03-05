Bu durumu bir geyik olarak nitelendiren usta isim, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Bu geyiklere inanmayın. Bunların hepsi yalancı ya da seveni yok. Demiyorlar ki, 'Sen hastasın, senin tedaviye ihtiyacın var? Seni bir kliniğe yatıralım.' Üçüncü bir şık yok yemin ederim!"