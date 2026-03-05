Usta oyuncu Haluk Bilginer, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 30. Türkiye-Almanya Film Festivali'ne damga vurdu. Onur Ödülü'ne layık görülen Bilginer, festival kapsamında gerçekleştirilen söyleşide oyunculuk dünyasındaki mistik anlatıları yerle bir etti.
"Oyunculuk muazzam bir şey değil" diyerek mütevazı bir giriş yapan usta aktör, konu bazı meslektaşlarının rolün etkisinde kalma iddialarına gelince sektördeki maskeleri bir bir düşürdü.
"YA YALANCI YA DA SEVENİ YOK"
Bilginer, setlerden sonra "Ben rolümün etkisinde kaldım, iki gündür çıkamıyorum" diyen oyuncuları sert bir dille eleştirdi.
Bu durumu bir geyik olarak nitelendiren usta isim, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Bu geyiklere inanmayın. Bunların hepsi yalancı ya da seveni yok. Demiyorlar ki, 'Sen hastasın, senin tedaviye ihtiyacın var? Seni bir kliniğe yatıralım.' Üçüncü bir şık yok yemin ederim!"
KLİNİKLİK OYUNCU ELEŞTİRİSİ
Bilginer, karakterden çıkamama durumunun profesyonellikle değil, tedaviye muhtaç bir psikolojiyle açıklanabileceğini savundu. Bilginer'in bu sözleri söyleşiye katılan sinemaseverlerden büyük alkış toplarken, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Haluk Bilginer'in bu çıkışı, aslında genç nesil oyuncular arasında popüler olan karakterle bütünleşme illüzyonuna indirilmiş bir balyozdur. Bilginer, oyunculuğun bir teknik işi olduğunu, sahne bittiğinde kostümle birlikte karakterin de askıya asılması gerektiğini savunuyor.