"RAF ÖMRÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM" Ünlü oyuncu,"Raf ömrüm olduğunu düşünmüyorum. Gücüm ve sağlığım yettiği sürece 80 yaşına kadar oynamaya devam ederim. Benim için sıkıntı yok"ifadelerini kullandı.

TİYATROYA OLAN BAĞLILIĞINI BELİRTTİ Tiyatroya olan bağlılığını da vurgulayan oyuncu, tiyatro yapanların maddi açıdan zorlanıp zorlanmadığı sorusuna da yanıt verdi.

"TİYATRONUN PARASI BEREKETLİDİR" Balçın, "Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Tiyatronun parası bereketlidir ve hayatımı çok güzel yaşadım. Dizide oynarken son model arabaya binerim, tiyatro yaparken dolmuşa binerim. Hayat o anda ne gerektiriyorsa onu yaparım" şeklinde konuştu.

"ÖNCE BEN KIRILMAYAYIM" Daha önce verdiği röportajda yaş aldıkça hayata bakışının da değiştiğini belirten Balçın,"Eskiden 'Kimse kırılmasın' diye düşünürdüm. Şimdi 'Önce ben kırılmayayım' diyorum. Yaş aldıkça insan istediklerini yapabilme gücüne erişiyor"dedi.