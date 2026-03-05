CANLI YAYIN
Geri

Didem Balçın'dan “raf ömrü” tartışmalarına yanıt: "80 yaşına kadar oynamaya devam"

Oyuncu Didem Balçın, kadın oyuncuların sektörde “raf ömrü” olduğu yönündeki tartışmalara yanıt verdi. Balçın, sağlığı el verdiği sürece 80 yaşına kadar oyunculuk yapmayı hedeflediğini söyledi. Balçın, mesleğine duyduğu tutkuyu da vurguladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Didem Balçın'dan “raf ömrü” tartışmalarına yanıt: "80 yaşına kadar oynamaya devam"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Oyuncu Didem Balçın, sektördeki 'kadın oyuncuların raf ömrü' tartışmalarına katılarak raf ömrü olmadığını ve 80 yaşına kadar oynamaya devam edeceğini açıkladı
  • Balçın, tiyatronun parasının bereketli olduğunu belirterek dizi oyuncuğu ile tiyatro arasındaki maddi farkları değerlendirdi
  • Ünlü oyuncu yaş aldıkça hayata bakış açısının değiştiğini ve artık 'önce ben kırılmayayım' diye düşündüğünü ifade etti
  • Balçın, sosyal medya hesabından çok sayıda kişiyi silerek hayatındaki insan sayısını bilinçli olarak azalttığını duyurdu

Son dönemde magazin gündeminde sıkça tartışılan "kadın oyuncuların raf ömrü"polemiğine oyuncu Didem Balçın da dahil oldu.

Didem Balçın / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

OYUNCULUK SEKTÖRÜNDEKİ YAŞ TARTIŞMALARI

Balçın, iftar sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak sektördeki yaş tartışmalarına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Didem Balçın'dan “raf ömrü” tartışmalarına yanıt: "80 yaşına kadar oynamaya devam"-3

80 YAŞINA DEK OYUNA DEVAM

Daha önce oyuncu Deniz Çakır'ın gündem olan açıklamalarının hatırlatılması üzerine Balçın, bu düşünceye katılmadığını söyledi.

Didem Balçın'dan “raf ömrü” tartışmalarına yanıt: "80 yaşına kadar oynamaya devam"-4

"RAF ÖMRÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ünlü oyuncu,"Raf ömrüm olduğunu düşünmüyorum. Gücüm ve sağlığım yettiği sürece 80 yaşına kadar oynamaya devam ederim. Benim için sıkıntı yok"ifadelerini kullandı.

Didem Balçın'dan “raf ömrü” tartışmalarına yanıt: "80 yaşına kadar oynamaya devam"-5

TİYATROYA OLAN BAĞLILIĞINI BELİRTTİ

Tiyatroya olan bağlılığını da vurgulayan oyuncu, tiyatro yapanların maddi açıdan zorlanıp zorlanmadığı sorusuna da yanıt verdi.

Didem Balçın'dan “raf ömrü” tartışmalarına yanıt: "80 yaşına kadar oynamaya devam"-6

"TİYATRONUN PARASI BEREKETLİDİR"

Balçın, "Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Tiyatronun parası bereketlidir ve hayatımı çok güzel yaşadım. Dizide oynarken son model arabaya binerim, tiyatro yaparken dolmuşa binerim. Hayat o anda ne gerektiriyorsa onu yaparım" şeklinde konuştu.

Didem Balçın'dan “raf ömrü” tartışmalarına yanıt: "80 yaşına kadar oynamaya devam"-7

"ÖNCE BEN KIRILMAYAYIM"

Daha önce verdiği röportajda yaş aldıkça hayata bakışının da değiştiğini belirten Balçın,"Eskiden 'Kimse kırılmasın' diye düşünürdüm. Şimdi 'Önce ben kırılmayayım' diyorum. Yaş aldıkça insan istediklerini yapabilme gücüne erişiyor"dedi.

Didem Balçın'dan “raf ömrü” tartışmalarına yanıt: "80 yaşına kadar oynamaya devam"-8

DİJİTAL TEMİZLİK YAPTI

Oyuncu, sosyal medya hesabından çok sayıda kişiyi sildiğini belirterek, hayatındaki insan sayısını bilinçli olarak azalttığını ifade etmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler