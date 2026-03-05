Son dönemde magazin gündeminde sıkça tartışılan "kadın oyuncuların raf ömrü"polemiğine oyuncu Didem Balçın da dahil oldu.
OYUNCULUK SEKTÖRÜNDEKİ YAŞ TARTIŞMALARI
Balçın, iftar sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak sektördeki yaş tartışmalarına ilişkin görüşlerini dile getirdi.
80 YAŞINA DEK OYUNA DEVAM
Daha önce oyuncu Deniz Çakır'ın gündem olan açıklamalarının hatırlatılması üzerine Balçın, bu düşünceye katılmadığını söyledi.
"RAF ÖMRÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Ünlü oyuncu,"Raf ömrüm olduğunu düşünmüyorum. Gücüm ve sağlığım yettiği sürece 80 yaşına kadar oynamaya devam ederim. Benim için sıkıntı yok"ifadelerini kullandı.
TİYATROYA OLAN BAĞLILIĞINI BELİRTTİ
Tiyatroya olan bağlılığını da vurgulayan oyuncu, tiyatro yapanların maddi açıdan zorlanıp zorlanmadığı sorusuna da yanıt verdi.
"TİYATRONUN PARASI BEREKETLİDİR"
Balçın, "Hayatım boyunca tiyatro yaptım. Tiyatronun parası bereketlidir ve hayatımı çok güzel yaşadım. Dizide oynarken son model arabaya binerim, tiyatro yaparken dolmuşa binerim. Hayat o anda ne gerektiriyorsa onu yaparım" şeklinde konuştu.
"ÖNCE BEN KIRILMAYAYIM"
Daha önce verdiği röportajda yaş aldıkça hayata bakışının da değiştiğini belirten Balçın,"Eskiden 'Kimse kırılmasın' diye düşünürdüm. Şimdi 'Önce ben kırılmayayım' diyorum. Yaş aldıkça insan istediklerini yapabilme gücüne erişiyor"dedi.
DİJİTAL TEMİZLİK YAPTI
Oyuncu, sosyal medya hesabından çok sayıda kişiyi sildiğini belirterek, hayatındaki insan sayısını bilinçli olarak azalttığını ifade etmişti.