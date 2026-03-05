Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Demet Akalın, yeni şarkı hazırlıklarıyla gündeme geldi.
STÜDYOYA GİRDİ
Ünlü sanatçı, yeni projesi için meslektaşı Gökhan Özen ile stüdyoya girdi. Özen'le birlikte karelerini paylaşan Akalın,"Geliyoruz" notunu düştü.
YENİ ŞARKI MÜJDESİ
Akalın, yeni şarkının müjdesini sosyal medya hesabından duyururken hayranlarına bir sürpriz de yaptı. Ünlü şarkıcı, projeden önce imajını tamamen yenilediğini açıkladı.
YILLAR SONRA SAÇLARINI SARIYA BOYATTI
Saç rengini sarıya çeviren Akalın, yeni tarzıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
KIZIYLA DA POZ VERDİ
Ünlü şarkıcı daha sonra kızıyla verdiği bir kareyi de sosyal medyada yayımladı.
"VAY BE"
Demet Akalın hesabından yıllar önce saçlarının sarı olduğu o hallerini paylaştı. Paylaştığı videoya "2004 vay be"notunu düştü.
"KRALİÇE GERİ DÖNDÜ"
Hayranları Akalın'ın yeni imajına övgü dolu yorumlar yaptı. "Kraliçe geri döndü","Çok yakışmış"ve "Her daim güzel" gibi yorumlar dikkat çekti.
SIK SORULAN SORULAR
Demet Akalın kimdir?
Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğan Türk pop şarkıcısı, oyuncu ve eski mankendir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra mankenlik kursuna giderek kariyerine manken olarak başladı. Mankenlik yaptığı dönemde bazı film ve dizilerde rol aldı.
1990'lı yıllarda gazinolarda sahne almaya başlayan Akalın, müzik kariyerinde çıkardığı albümler ve hit şarkılarla geniş kitlelere ulaştı. Ayrıca Türkiye'de yayımlanan çeşitli ses yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.
Demet Akalın kaç yaşında?
23 Nisan 1972 doğumlu olan sanatçı 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.
Demet Akalın nereli?
Ünlü şarkıcı Kocaeli'nin Gölcük ilçelidir.
Demet Akalın'ın albümleri neler?
Akalın bugüne kadar birçok stüdyo albümü yayımladı. İlk albümü "Sebebim" 1996 yılında çıktı. Daha sonra "Unuttum", "Banane", "Kusursuz 19", "Dans Et", "Zirve", "Giderli 16", "Rekor", "Pırlanta", "Rakipsiz" ve "Ateş" albümleriyle müzik kariyerini sürdürdü.
Demet Akalın'ın en bilinen şarkıları hangileri?
Sanatçının kariyerinde öne çıkan şarkılar arasında "Aşkın Açamadığı Kapı", "Affedersin", "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor", "Tatil" ve "Evli, Mutlu, Çocuklu" gibi parçalar yer alıyor. Bu şarkılar uzun süre listelerde üst sıralarda yer aldı.