Demet Akalın'ın geçmişte sarışın olduğu yıllara ait görüntüsü YILLAR SONRA SAÇLARINI SARIYA BOYATTI Saç rengini sarıya çeviren Akalın, yeni tarzıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Demet Akalın ve kızı KIZIYLA DA POZ VERDİ Ünlü şarkıcı daha sonra kızıyla verdiği bir kareyi de sosyal medyada yayımladı.

"VAY BE" Demet Akalın hesabından yıllar önce saçlarının sarı olduğu o hallerini paylaştı. Paylaştığı videoya "2004 vay be"notunu düştü.

Demet Akalın "KRALİÇE GERİ DÖNDÜ" Hayranları Akalın'ın yeni imajına övgü dolu yorumlar yaptı. "Kraliçe geri döndü","Çok yakışmış"ve "Her daim güzel" gibi yorumlar dikkat çekti.