Demet Akalın yeni şarkı öncesi imajını yeniledi: Yıllar sonra yeniden sarışın

Pop müziğin sevilen isimlerinden Demet Akalın, yeni şarkı hazırlıkları için stüdyoya girdi. Projede Gökhan Özen ile birlikte çalışan ünlü şarkıcı, imajını da yeniledi. Sarı saçlarıyla verdiği yeni pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri Akalın'ın yıllar sonra yeniden sarışın olduğu hallerini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

  • Şarkıcı Demet Akalın, yeni şarkı projesi için Gökhan Özen ile stüdyoya girdi.
  • Akalın, yeni şarkı öncesi imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyattı.
  • Sanatçı, yeni imajıyla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Demet Akalın, 2004 yılına ait sarı saçlı fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.
  • Paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Demet Akalın, yeni şarkı hazırlıklarıyla gündeme geldi.

Demet Akalın ve Gökhan Özen / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

STÜDYOYA GİRDİ

Ünlü sanatçı, yeni projesi için meslektaşı Gökhan Özen ile stüdyoya girdi. Özen'le birlikte karelerini paylaşan Akalın,"Geliyoruz" notunu düştü.

Demet Akalın'ın yeni imajı

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Akalın, yeni şarkının müjdesini sosyal medya hesabından duyururken hayranlarına bir sürpriz de yaptı. Ünlü şarkıcı, projeden önce imajını tamamen yenilediğini açıkladı.

Demet Akalın'ın geçmişte sarışın olduğu yıllara ait görüntüsü

YILLAR SONRA SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Saç rengini sarıya çeviren Akalın, yeni tarzıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Demet Akalın ve kızı

KIZIYLA DA POZ VERDİ

Ünlü şarkıcı daha sonra kızıyla verdiği bir kareyi de sosyal medyada yayımladı.

Demet Akalın yeni şarkı öncesi imajını yeniledi: Yıllar sonra yeniden sarışın-6

"VAY BE"

Demet Akalın hesabından yıllar önce saçlarının sarı olduğu o hallerini paylaştı. Paylaştığı videoya "2004 vay be"notunu düştü.

Demet Akalın

"KRALİÇE GERİ DÖNDÜ"

Hayranları Akalın'ın yeni imajına övgü dolu yorumlar yaptı. "Kraliçe geri döndü","Çok yakışmış"ve "Her daim güzel" gibi yorumlar dikkat çekti.

Demet Akalın yeni şarkı öncesi imajını yeniledi: Yıllar sonra yeniden sarışın-8

SIK SORULAN SORULAR

Demet Akalın kimdir?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğan Türk pop şarkıcısı, oyuncu ve eski mankendir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra mankenlik kursuna giderek kariyerine manken olarak başladı. Mankenlik yaptığı dönemde bazı film ve dizilerde rol aldı.

1990'lı yıllarda gazinolarda sahne almaya başlayan Akalın, müzik kariyerinde çıkardığı albümler ve hit şarkılarla geniş kitlelere ulaştı. Ayrıca Türkiye'de yayımlanan çeşitli ses yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.

Demet Akalın yeni şarkı öncesi imajını yeniledi: Yıllar sonra yeniden sarışın-9

Demet Akalın kaç yaşında?
23 Nisan 1972 doğumlu olan sanatçı 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

Demet Akalın yeni şarkı öncesi imajını yeniledi: Yıllar sonra yeniden sarışın-10

Demet Akalın nereli?
Ünlü şarkıcı Kocaeli'nin Gölcük ilçelidir.

Demet Akalın yeni şarkı öncesi imajını yeniledi: Yıllar sonra yeniden sarışın-11

Demet Akalın'ın albümleri neler?
Akalın bugüne kadar birçok stüdyo albümü yayımladı. İlk albümü "Sebebim" 1996 yılında çıktı. Daha sonra "Unuttum", "Banane", "Kusursuz 19", "Dans Et", "Zirve", "Giderli 16", "Rekor", "Pırlanta", "Rakipsiz" ve "Ateş" albümleriyle müzik kariyerini sürdürdü.

Demet Akalın yeni şarkı öncesi imajını yeniledi: Yıllar sonra yeniden sarışın-12

Demet Akalın'ın en bilinen şarkıları hangileri?
Sanatçının kariyerinde öne çıkan şarkılar arasında "Aşkın Açamadığı Kapı", "Affedersin", "Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor", "Tatil" ve "Evli, Mutlu, Çocuklu" gibi parçalar yer alıyor. Bu şarkılar uzun süre listelerde üst sıralarda yer aldı.

