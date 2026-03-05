Şakrak, boşanma sonrası adı Burcu Kirman gibi farklı isimlerle de anılmıştı.

Duygu Arabacıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Aksesuar Tasarımı Bölümü mezunu ve 2016 yılında İzmir'de ayakkabı tasarımcısı olarak kariyerine başlamıştı.

Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu 2025 yılının ilk aylarından bu yana birlikte.

Oyuncu Bülent Şakrak, 2023 yılında Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra girdiği hareketli magazin dönemine Duygu Arabacıoğlu ile son verdi. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle yaklaşık bir yıldır dolu dizgin bir aşk yaşayan Şakrak, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya üzerinden sevgilisine olan aşkını haykıran ünlü oyuncu, paylaştığı karelerin altına eklediği bilimsel notla hem gülümsetti hem de romantizmin zirvesine çıktı.

"YERYUVARLAĞININ GÜNEŞ ÇEVRESİNDE TAM BİR DEVRİ"

2025 yılının ilk aylarından bu yana birlikte olan ve magazin radarından kaçmaya çalışan çift, mutluluklarını yine gizlemedi. Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile olan fotoğraflarını şu ilginç ve sevgi dolu notla paylaştı:

"Yıl: Yeryuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1'inci yıl."