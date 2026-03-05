Oyuncu Bülent Şakrak, 2023 yılında Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra girdiği hareketli magazin dönemine Duygu Arabacıoğlu ile son verdi. Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle yaklaşık bir yıldır dolu dizgin bir aşk yaşayan Şakrak, ilişkilerinin birinci yıl dönümünü takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya üzerinden sevgilisine olan aşkını haykıran ünlü oyuncu, paylaştığı karelerin altına eklediği bilimsel notla hem gülümsetti hem de romantizmin zirvesine çıktı.
"YERYUVARLAĞININ GÜNEŞ ÇEVRESİNDE TAM BİR DEVRİ"
2025 yılının ilk aylarından bu yana birlikte olan ve magazin radarından kaçmaya çalışan çift, mutluluklarını yine gizlemedi. Bülent Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile olan fotoğraflarını şu ilginç ve sevgi dolu notla paylaştı:
"Yıl: Yeryuvarlağının Güneş çevresinde tam bir devir yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Çok seviyorum seni. 1'inci yıl."
BOŞANMA SONRASI HAREKETLİ GÜNLER
2015 yılında nikah masasına oturduğu Ceyda Düvenci ile 8 yıl boyunca örnek çift olarak gösterilen Bülent Şakrak, 2023'te tek celsede boşanarak hayranlarını şaşırtmıştı. Ayrılık sonrası adı 22 yaş küçük Burcu Kirman gibi farklı isimlerle de anılan Şakrak, Duygu Arabacıoğlu ile olan ilişkisiyle aradığı mutluluğu bulmuş görünüyor. Aralarındaki 17 yaş farkla sık sık konuşulan ikili, bir yılı geride bırakarak ilişkilerinin ciddiyetini kanıtladı.
MERAK EDİLENLER
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu arasında kaç yaş fark var?
Çiftin arasında 17 yaş fark bulunmaktadır.
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ne zaman boşandı?
8 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede sonlandırmışlardır.
Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu kimdir?
Duygu Arabacıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Aksesuar Tasarımı Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 2016 yılında İzmir'de bir ayakkabı firmasında Ayakkabı Tasarımcısı olarak başladı.